Az olasz sajtó és a megbízható transzferguru, Fabrizio Romano értesülései szerint az Internazionale tárgyalásokat folytat a Liverpoollal Curtis Jones kölcsönvételéről. Az üzlet a hírek szerint szezon végéig szólna, és opciót is tartalmazna Szoboszlai Dominik csapattársának végleges megvásárlására.

A téli átigazolási szezon egyik legnagyobb meglepetését Szoboszlai Dominik riválisának klubváltása jelentheti.

Tóth Alex üldözi Curtis Jonest. Lehet nem sokáig teheti meg, ugyanis Szoboszlai csapattársa az Interhez igazolhat
Tóth Alex üldözi Curtis Jonest. Lehet nem sokáig teheti meg, ugyanis Szoboszlai csapattársa az Interhez igazolhat 
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai csapattársa az Interben?

A megállapodás ugyanakkor attól is függhet, hogy Davide Frattesi sorsa hogyan alakul. 

A 26 éves középpályás iránt a Lazio és a Nottingham Forest mutatott komoly érdeklődést, és ha ő távozik Milánóból, az utat nyithat Jones érkezése előtt a San Siróba.  

A 25 éves Jones ebben a szezonban nem sok szerephez jutott Arne Slot irányítása alatt. A Premier League eddigi 20 fordulójából mindössze tízszer volt kezdő, és 29 tétmeccsen sem sikerült gólt szereznie. 

A sajtó szerint a játékos és az edző között kisebb nézeteltérés is adódott a kispad mellett a Burnley elleni 1–1-es döntetlen alkalmával, ráadásul egy öltözőn belüli feszültségről is pletykálnak a Bournemouth elleni vereség után.  

Jones a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést betegsége miatt kihagyta, de Slot megerősítette, hogy újra bevethető lesz a Newcastle elleni szombat esti (21.00) bajnokin. 

A Liverpool saját nevelésű játékosa 2019-ben mutatkozott be az első csapatban, és azóta két Premier League-bajnoki címet is nyert a klubbal. 

Ha az Inter-üzlet megvalósul, ez lehet az első alkalom, hogy Jones elhagyja szülővárosa klubját, és külföldön folytatja pályafutását.  

