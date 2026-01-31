A téli átigazolási szezon egyik legnagyobb meglepetését Szoboszlai Dominik riválisának klubváltása jelentheti.
Szoboszlai csapattársa az Interben?
A megállapodás ugyanakkor attól is függhet, hogy Davide Frattesi sorsa hogyan alakul.
A 26 éves középpályás iránt a Lazio és a Nottingham Forest mutatott komoly érdeklődést, és ha ő távozik Milánóból, az utat nyithat Jones érkezése előtt a San Siróba.
A 25 éves Jones ebben a szezonban nem sok szerephez jutott Arne Slot irányítása alatt. A Premier League eddigi 20 fordulójából mindössze tízszer volt kezdő, és 29 tétmeccsen sem sikerült gólt szereznie.
A sajtó szerint a játékos és az edző között kisebb nézeteltérés is adódott a kispad mellett a Burnley elleni 1–1-es döntetlen alkalmával, ráadásul egy öltözőn belüli feszültségről is pletykálnak a Bournemouth elleni vereség után.
Jones a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést betegsége miatt kihagyta, de Slot megerősítette, hogy újra bevethető lesz a Newcastle elleni szombat esti (21.00) bajnokin.
A Liverpool saját nevelésű játékosa 2019-ben mutatkozott be az első csapatban, és azóta két Premier League-bajnoki címet is nyert a klubbal.
Ha az Inter-üzlet megvalósul, ez lehet az első alkalom, hogy Jones elhagyja szülővárosa klubját, és külföldön folytatja pályafutását.