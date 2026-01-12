Live
Az angol labdarúgó FA-kupa 3. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool 4-1-re legyőzte a harmadosztályú Barnsley együttesét. Nem túlzás azt állítani, hogy a találkozónak Szoboszlai volt a főszereplője, ugyanis a kilencedik percben egy bődületesen nagy góllal juttatta előnyhöz a Liverpoolt, az első félidő végén viszont akkorát hibázott, mint pályafutása során még soha.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatát tavaly februárban a másodosztály egyik leggyengébb együttese, az azóta már a harmadosztályba kiesett Plymouth búcsúztatta az FA-kupából

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legsokoldalúbb játékosa
Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfoglalkoztatottabb játékosa
Fotó: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Az a találkozót Arne Slot, a Liverpool edzője nem vette elég komolyan, a cserecsapata pedig megégett a másodosztályú gárda otthonában. 

Szoboszlai csodagóljával indult a meccs

A Liverpool tavaly bajnoki címért harcolt, mellette pedig a Bajnokok Ligájában is versenyben volt, így a szurkolókat nem rázta meg igazán a kudarc. Most azonban a Mersey-parti klubnak nincs reális esélye a bajnoki címre, a Ligakupából pedig már kiesett, így idénre csak az FA-kupa és a Bajnokok Ligája maradt. 

Garantálhatom, hogy hétfőn az összes játékos ott lesz a pályán, akik az Arsenal ellen is játszottak. Persze, lehetnek kisebb változtatások, de azok inkább a cserék között lesznek, szóval ez most más lesz, mint tavaly a Plymouth ellen”

mondta Arne Slot, aki a harmadosztályú csapat ellen is kezdőbe jelölte Szoboszlai Dominiket. 

A harmadosztályú csapat elképesztően kezdte a meccset, és már az első percben majdnem meg is szerezte a vezetést az Anfielden, de Davis Keillor-Dunn hatméteres fejese a bal oldali kapufán csattant. 

Ezt követően a Liverpool átvette a játék irányítását, majd a kilencedik percben megszerezte a vezetést Szoboszlai Dominik csodagóljával. 

Az argentin világbajnok Alexis Mac Allister passzolt a magyar középpályáshoz, aki egy labdaátvétel után tolt rajta egyet, majd 22 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-0). 

  • A magyar középpályás a gólja után valószínűleg a barátjának, az Afrika-kupán szereplő Mohamed Szalah-nak üzent, ugyanis azzal a mozdulatsorral ünnepelt, ahogy az egyiptomi támadó szokott. 

A folytatásban többet volt a labda a Liverpoolnál, különösen Szoboszlai játszott nagy kedvvel, akinek a lövőkedve is megjött a bombagólja után. 

A Mersey-parti csapat a 36. percben tett óriási lépést a győzelem felé. Ekkor a holland Jeremie Frimpong kapott egy átadást a jobb szélen, betört a tizenhatoson belülre, majd 12 méterről hatalmas gólt lőtt a rövid felsőbe (2-0).

Szoboszlai pályafutása legnagyobb hibáját követte el?

A találkozó azonban nem volt még lefutott, ugyanis a 40. percben Szoboszlai liverpooli pályafutása legnagyobb hibáját követte el. Egy Barnsley-támadás végén a magyar válogatott középpályás sprintelt vissza, majd a labdaszerzés után elkezdte a saját kapuja felé vezetni a labdát. Szoboszlai előtt több passzopció is volt, ő azonban az ötösön belül sarokkal akarta megjátszani Virgil van Dijket, de rosszul találta el a labdát, az arra lecsapó Adam Philips pedig közelről a kapuba lőtt (2-1). 

A fordulás után maradt a liverpooli fölény, de a helyzetek elmaradtak, a Barnsley pedig olykor egy veszélyes kontrával jelezte, hogy nincs lefutva a mérkőzés. Az 57. percben a Liverpool lezárhatta volna a találkozót, Szoboszlai jobb oldali beadása után azonban Van Dijk hatméteres kapáslövése a felső lécen csattant. 

A 60. percben Arne Slot hármat is cserélt, lehozta a pályáról a gólszerző Frimpongot is, így az utolsó fél órában Szoboszlai húzódott hátra jobbhátvédnek a holland játékos helyére. Ráadásul a magyar középpályásnak azonnal dolga akadt, ugyanis hatalmas futóversenyt kellett vívnia a 21 éves Reyes Clearyvel, de az utolsó pillanatban el tudta pöckölni a labdát az angol játékos lábáról. 

Barnsley's English striker #19 Reyes Cleary goes down in the area following a challenge by Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai, but no penalty is awarded, during the English FA Cup third round football match between Liverpool and Barnsley at Anfield in Liverpool, north west England on January 12, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai első szerelése után tizenegyest reklamáltak a vendégek
Fotó: Peter Powell/AFP

A 70. percben egyenlíthetett volna a Barnsley. Egy remek szögletfigura végén a gólszerző Philips lőtt kapásból, azonban a kapu jobb oldalába tartó bombát Szoboszlai kifejelte a gólvonalról. Hat perccel később ismét Szoboszlai villant. Egy szép támadás végén a magyar középpályás tökéletes labdát tekert a középen érkező Florian Wirtz lábára, a német támadó azonban hét méterről kapu fölé pöckölt. 

A 84. percben végül eldöntötte a meccset a Liverpool. A csereként beállt Hugo Ekitiké sarokkal tálalt gyönyörű labdát Florian Wirtz elé, a német támadó kapura tört, majd 15 méterről gyönyörű gólt tekert a bal felső sarokba (3-1). 

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (3R) celebrates scoring the team's third goal during the English FA Cup third round football match between Liverpool and Barnsley at Anfield in Liverpool, north west England on January 12, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool bejutott a legjobb 32 közé az FA-kupában
Fotó: Peter Powell/AFP

Az utolsó percekben a Liverpool már nyugodtan futballozott, a 94. percre pedig maradt még egy gyönyörű gól is. Szoboszlai hosszú indításával Wirtz lépett ki a jobb oldalon, majd betette a labdát a középen érkező Ekitikének, aki közelről a hálóba lőtt (4-1)

A Liverpool ezzel a győzelemmel bejutott a legjobb 32 közé, a következő körben pedig a Premier League-ben szereplő Brighton csapatát fogadja majd az Anfielden. 

FA-kupa, 3. forduló:
Liverpool-Barnsley (III.) 4-1 (2-1)
gólszerzők: Szoboszlai (9.), Frimpong (36.), Wirtz (84.), Ekitiké (90+4.) ill. Phillips (40.)

