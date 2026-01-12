Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatát tavaly februárban a másodosztály egyik leggyengébb együttese, az azóta már a harmadosztályba kiesett Plymouth búcsúztatta az FA-kupából.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfoglalkoztatottabb játékosa

Fotó: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Az a találkozót Arne Slot, a Liverpool edzője nem vette elég komolyan, a cserecsapata pedig megégett a másodosztályú gárda otthonában.

Szoboszlai csodagóljával indult a meccs

A Liverpool tavaly bajnoki címért harcolt, mellette pedig a Bajnokok Ligájában is versenyben volt, így a szurkolókat nem rázta meg igazán a kudarc. Most azonban a Mersey-parti klubnak nincs reális esélye a bajnoki címre, a Ligakupából pedig már kiesett, így idénre csak az FA-kupa és a Bajnokok Ligája maradt.

Garantálhatom, hogy hétfőn az összes játékos ott lesz a pályán, akik az Arsenal ellen is játszottak. Persze, lehetnek kisebb változtatások, de azok inkább a cserék között lesznek, szóval ez most más lesz, mint tavaly a Plymouth ellen”

– mondta Arne Slot, aki a harmadosztályú csapat ellen is kezdőbe jelölte Szoboszlai Dominiket.

A harmadosztályú csapat elképesztően kezdte a meccset, és már az első percben majdnem meg is szerezte a vezetést az Anfielden, de Davis Keillor-Dunn hatméteres fejese a bal oldali kapufán csattant.

Ezt követően a Liverpool átvette a játék irányítását, majd a kilencedik percben megszerezte a vezetést Szoboszlai Dominik csodagóljával.

Az argentin világbajnok Alexis Mac Allister passzolt a magyar középpályáshoz, aki egy labdaátvétel után tolt rajta egyet, majd 22 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-0).

A magyar középpályás a gólja után valószínűleg a barátjának, az Afrika-kupán szereplő Mohamed Szalah-nak üzent, ugyanis azzal a mozdulatsorral ünnepelt, ahogy az egyiptomi támadó szokott.

A folytatásban többet volt a labda a Liverpoolnál, különösen Szoboszlai játszott nagy kedvvel, akinek a lövőkedve is megjött a bombagólja után.

A Mersey-parti csapat a 36. percben tett óriási lépést a győzelem felé. Ekkor a holland Jeremie Frimpong kapott egy átadást a jobb szélen, betört a tizenhatoson belülre, majd 12 méterről hatalmas gólt lőtt a rövid felsőbe (2-0).