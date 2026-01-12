Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatát tavaly februárban a másodosztály egyik leggyengébb együttese, az azóta már a harmadosztályba kiesett Plymouth búcsúztatta az FA-kupából.
Az a találkozót Arne Slot, a Liverpool edzője nem vette elég komolyan, a cserecsapata pedig megégett a másodosztályú gárda otthonában.
Szoboszlai csodagóljával indult a meccs
A Liverpool tavaly bajnoki címért harcolt, mellette pedig a Bajnokok Ligájában is versenyben volt, így a szurkolókat nem rázta meg igazán a kudarc. Most azonban a Mersey-parti klubnak nincs reális esélye a bajnoki címre, a Ligakupából pedig már kiesett, így idénre csak az FA-kupa és a Bajnokok Ligája maradt.
Garantálhatom, hogy hétfőn az összes játékos ott lesz a pályán, akik az Arsenal ellen is játszottak. Persze, lehetnek kisebb változtatások, de azok inkább a cserék között lesznek, szóval ez most más lesz, mint tavaly a Plymouth ellen”
– mondta Arne Slot, aki a harmadosztályú csapat ellen is kezdőbe jelölte Szoboszlai Dominiket.
A harmadosztályú csapat elképesztően kezdte a meccset, és már az első percben majdnem meg is szerezte a vezetést az Anfielden, de Davis Keillor-Dunn hatméteres fejese a bal oldali kapufán csattant.
Ezt követően a Liverpool átvette a játék irányítását, majd a kilencedik percben megszerezte a vezetést Szoboszlai Dominik csodagóljával.
Az argentin világbajnok Alexis Mac Allister passzolt a magyar középpályáshoz, aki egy labdaátvétel után tolt rajta egyet, majd 22 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-0).
- A magyar középpályás a gólja után valószínűleg a barátjának, az Afrika-kupán szereplő Mohamed Szalah-nak üzent, ugyanis azzal a mozdulatsorral ünnepelt, ahogy az egyiptomi támadó szokott.
A folytatásban többet volt a labda a Liverpoolnál, különösen Szoboszlai játszott nagy kedvvel, akinek a lövőkedve is megjött a bombagólja után.
A Mersey-parti csapat a 36. percben tett óriási lépést a győzelem felé. Ekkor a holland Jeremie Frimpong kapott egy átadást a jobb szélen, betört a tizenhatoson belülre, majd 12 méterről hatalmas gólt lőtt a rövid felsőbe (2-0).
Szoboszlai pályafutása legnagyobb hibáját követte el?
A találkozó azonban nem volt még lefutott, ugyanis a 40. percben Szoboszlai liverpooli pályafutása legnagyobb hibáját követte el. Egy Barnsley-támadás végén a magyar válogatott középpályás sprintelt vissza, majd a labdaszerzés után elkezdte a saját kapuja felé vezetni a labdát. Szoboszlai előtt több passzopció is volt, ő azonban az ötösön belül sarokkal akarta megjátszani Virgil van Dijket, de rosszul találta el a labdát, az arra lecsapó Adam Philips pedig közelről a kapuba lőtt (2-1).
A fordulás után maradt a liverpooli fölény, de a helyzetek elmaradtak, a Barnsley pedig olykor egy veszélyes kontrával jelezte, hogy nincs lefutva a mérkőzés. Az 57. percben a Liverpool lezárhatta volna a találkozót, Szoboszlai jobb oldali beadása után azonban Van Dijk hatméteres kapáslövése a felső lécen csattant.
A 60. percben Arne Slot hármat is cserélt, lehozta a pályáról a gólszerző Frimpongot is, így az utolsó fél órában Szoboszlai húzódott hátra jobbhátvédnek a holland játékos helyére. Ráadásul a magyar középpályásnak azonnal dolga akadt, ugyanis hatalmas futóversenyt kellett vívnia a 21 éves Reyes Clearyvel, de az utolsó pillanatban el tudta pöckölni a labdát az angol játékos lábáról.
A 70. percben egyenlíthetett volna a Barnsley. Egy remek szögletfigura végén a gólszerző Philips lőtt kapásból, azonban a kapu jobb oldalába tartó bombát Szoboszlai kifejelte a gólvonalról. Hat perccel később ismét Szoboszlai villant. Egy szép támadás végén a magyar középpályás tökéletes labdát tekert a középen érkező Florian Wirtz lábára, a német támadó azonban hét méterről kapu fölé pöckölt.
A 84. percben végül eldöntötte a meccset a Liverpool. A csereként beállt Hugo Ekitiké sarokkal tálalt gyönyörű labdát Florian Wirtz elé, a német támadó kapura tört, majd 15 méterről gyönyörű gólt tekert a bal felső sarokba (3-1).
Az utolsó percekben a Liverpool már nyugodtan futballozott, a 94. percre pedig maradt még egy gyönyörű gól is. Szoboszlai hosszú indításával Wirtz lépett ki a jobb oldalon, majd betette a labdát a középen érkező Ekitikének, aki közelről a hálóba lőtt (4-1).
A Liverpool ezzel a győzelemmel bejutott a legjobb 32 közé, a következő körben pedig a Premier League-ben szereplő Brighton csapatát fogadja majd az Anfielden.
FA-kupa, 3. forduló:
Liverpool-Barnsley (III.) 4-1 (2-1)
gólszerzők: Szoboszlai (9.), Frimpong (36.), Wirtz (84.), Ekitiké (90+4.) ill. Phillips (40.)
