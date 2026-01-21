Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a találkozó előtt a kilencedik helyen állt a tabellán, így ahhoz, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jusson, a hátralévő két körben előrébb kell lépnie.

Szoboszlai Dominik volt a Liverpool legutóbb BL-meccsének hőse

Fotó: Piero Cruciatti/Anadolu via AFP

A tavalyi évet jól zárta a Liverpool, ugyanis győzni tudott az előző szezonban döntős Internazionale otthonában, a meccs egyetlen gólját pedig Szoboszlai lőtte büntetőből a 88. percben. Szoboszlai a múlt hétvégén, a Burnley elleni bajnokin is elvégezhetett egy tizenegyest, de kihagyta, így a magyar válogatott csapatkapitánya 1511 nap után rontott ismét büntetőt.

Szoboszlai csodagólt lőtt az első félidőben

A Marseille és Liverpool európai párharca kiegyenlített mérleget mutat, a franciák eddig kétszer, az angolok háromszor nyertek, egyszer pedig döntetlent játszott egymással a két gárda. Az utóbbi három összecsapásukat a Liverpool nyerte, amely ezúttal is győzni utazott a francia a kikötővárosba. Az OM a találkozó előtt úgy állt 16. helyen a tabellán, hogy az utóbbi két meccsét megnyerte és ha most is sikerült volna begyűjtenie a három pontot, a 2010/2011-es BL-idény óta először tudna sorozatban három találkozót nyerni.

A Marokkóban rendezett Afrika-kupa után visszatért a Liverpool csapatához az egyiptomi Mohamed Szalah, aki kedden már tréningezett is a csapattal. A kontinensviadal előtt Szalah kikerült a Liverpool kezdőcsapatából, emiatt nyilvánosan kritizálta klubját, és az is felmerült, hogy távozik a Premier League címvédőjétől. Pont ezért volt óriási meglepetés, hogy Arne Slot a kezdőbe jelölte az egyiptomi támadót.

A francia szurkolók a The Beatles tagjait ábrázoló élőképpel hangoltak a meccsrre

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A Liverpool az Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké összetételű kezdővel futott ki a Stade Vélodrome gyepszőnyegére, és már a hatodik percben meg is szerezhette volna a vezetést az angol csapat, de a Szalah jobb oldali szögletére berobban Joe Gomez hét méterről kapu mellé fejelt. A folytatásban kiegyenlített volt a játék, komoly helyzet sokáig egyik kapu előtt sem alakult ki.

A következő lehetőségre egészen a 19. percig kellett várni, ekkor az argentin világbajnok Alexis MacAllister tört be a büntetőterületen belülre, majd 14 méterről megcélozta a jobb alsó sarkot, de a lövése pár centivel elment a jobb kapufa mellett. A 24. percben aztán majdnem megszerezte a vezetést a Liverpool.