Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a találkozó előtt a kilencedik helyen állt a tabellán, így ahhoz, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jusson, a hátralévő két körben előrébb kell lépnie.
A tavalyi évet jól zárta a Liverpool, ugyanis győzni tudott az előző szezonban döntős Internazionale otthonában, a meccs egyetlen gólját pedig Szoboszlai lőtte büntetőből a 88. percben. Szoboszlai a múlt hétvégén, a Burnley elleni bajnokin is elvégezhetett egy tizenegyest, de kihagyta, így a magyar válogatott csapatkapitánya 1511 nap után rontott ismét büntetőt.
Szoboszlai csodagólt lőtt az első félidőben
A Marseille és Liverpool európai párharca kiegyenlített mérleget mutat, a franciák eddig kétszer, az angolok háromszor nyertek, egyszer pedig döntetlent játszott egymással a két gárda. Az utóbbi három összecsapásukat a Liverpool nyerte, amely ezúttal is győzni utazott a francia a kikötővárosba. Az OM a találkozó előtt úgy állt 16. helyen a tabellán, hogy az utóbbi két meccsét megnyerte és ha most is sikerült volna begyűjtenie a három pontot, a 2010/2011-es BL-idény óta először tudna sorozatban három találkozót nyerni.
A Marokkóban rendezett Afrika-kupa után visszatért a Liverpool csapatához az egyiptomi Mohamed Szalah, aki kedden már tréningezett is a csapattal. A kontinensviadal előtt Szalah kikerült a Liverpool kezdőcsapatából, emiatt nyilvánosan kritizálta klubját, és az is felmerült, hogy távozik a Premier League címvédőjétől. Pont ezért volt óriási meglepetés, hogy Arne Slot a kezdőbe jelölte az egyiptomi támadót.
A Liverpool az Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké összetételű kezdővel futott ki a Stade Vélodrome gyepszőnyegére, és már a hatodik percben meg is szerezhette volna a vezetést az angol csapat, de a Szalah jobb oldali szögletére berobban Joe Gomez hét méterről kapu mellé fejelt. A folytatásban kiegyenlített volt a játék, komoly helyzet sokáig egyik kapu előtt sem alakult ki.
A következő lehetőségre egészen a 19. percig kellett várni, ekkor az argentin világbajnok Alexis MacAllister tört be a büntetőterületen belülre, majd 14 méterről megcélozta a jobb alsó sarkot, de a lövése pár centivel elment a jobb kapufa mellett. A 24. percben aztán majdnem megszerezte a vezetést a Liverpool.
Egy labdaszerzés után Szalah indította a jobb szélen felfutó Szoboszlait, a magyar középpályás tökéletesen centerezett középre, az érkező Hugo Ekitiké pedig hat méterről a kapuba pöckölt. A gólt azonban érvénytelenítették, mert a francia támadó lesről indult Szoboszlai átadására.
A 27. percben a Marseille-nek is volt lehetősége a gólszerzésre. Amine Gouiri kapott egy remek átadást, 11 méterről kapura lőtt, de Alisson ki tudta ütni a jobb felsőbe tartó bombát. Ezt követően a Liverpool uralta a játékot, a következő helyzetére viszont a 40. percig kellett várni. Ekkor Jeremie Frimpong ment el a jobb szélen, a középre lett labdájára Szalah robbant be a rövid oldalon, aki combbal megpróbált kapura pörgetni, de a labda pár centivel kapu fölé ment.
Úgy tűnt, a felek döntetlennel mehetnek majd a szünetre, azonban volt még egy csattanó az első félidőben. A Liverpool szabadrúgáshoz jutott 19 méterre a Marseille kapujától, a labda mögé Szoboszlai Dominik állt oda, aki egészen pimasz módon, a felugró sorfal alatt a kapu bal alsó sarkába gurított (0-1).
- Trent Alexander-Arnold óta Szoboszlai Dominik az első Liverpool-játékos, aki egy szezonon belül több szabadrúgásgólt is lőtt. Az angol válogatott játékos a 2022/23-as szezonban két gólt lőtt szabadrúgásból, Szoboszlai szintén kétszer talált be. Legutóbb az Arsenal ellen volt eredményes állított labdából még tavaly augusztusban.
- Nem mellesleg az Arne Slot-éra alatt Szoboszlaié volt a Liverpool 100. gólja.
A második félidőt jobban kezdte a Marseille, amely az 52. percben egyenlíthetett volna, de Mason Greenwood 19 méteres bombáját Alisson óriási bravúrral kiszedte a bal alsó sarokból.
Hét perccel később Szoboszlai ismét megvillant, a Liverpool pedig növelhette volna az előnyét. A magyar középpályás két védő között remek labdát tálalt Hugo Ekitikének, a francia támadó ziccerbe került, a lövése azonban a keresztlécen csattant.
A 63. percben Kerkez Milos is majdnem kiosztott egy gólpasszt. A magyar válogatott balhátvéd befelé húzott, majd remek ütempasszt adott a balján érkező Florian Wirtznek, aki helyzetbe került, de a 11 méteres lövését az argentin Gerónimo Rulli védeni tudta.
Hét perccel később újabb hatalmas helyzetet hagyott ki a Liverpool. Ezúttal Ekitiké tálalt tökéletes labdát a hosszún érkező Szalah-nak, azonban az egyiptomi támadó négy méterről kapu mellé fejelt.
A 72. percben aztán eldöntötte a meccset a Liverpool. A holland Jeremie Frimpong verte meg az emberét a jobb szélen, betört a tizenhatoson belülre, a középre lőtt labdája pedig Gerónimo Rulli sarkáról a saját kapujába pattant (0-2).
A hajrában a Marseille játékosai már teljesen letörten futballoztak, a Liverpool pedig szakadt meg az újabb gólért. Ennek ellenére a 83. percben növelhette volna az előnyét az angol csapat. Ezúttal a csereként beállt Cody Gakpo tálalt remek labdát Szalah elé, az egyiptomi támadó azonban egy rendkívül suta mozdulattal kapu mellé lőtt.
A 91. percben még szépíthetett volna a Marseille, de Pierre-Emerick Aubameyang ziccerét Alisson bravúrral védeni tudta, így a Liverpool bekapott gól nélkül hozta le a meccset, ráadásul a 93. percben egy kontra végén még Cody Gakpo is betalált (0-3), így kialakult a háromgólos különbség.
A Liverpool ezzel a győzelemmel negyedik helyre ugrott fel a tabellán és óriási lépést tett az automatikus nyolcaddöntős szereplés kiharcolása felé.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló:
Olympique Marseille (francia)-Liverpool (angol) 0-3 (0-1)
Chelsea (angol)-Pafosz (ciprusi) 1-0 (0-0)
Atalanta (olasz)-Athletic Bilbao (spanyol) 2-3 (1-0)
Juventus (olasz)-Benfica (portugál) 2-0 (0-0)
Slavia Praha (cseh)-FC Barcelona (spanyol) 2-4 (2-2)
Newcastle United (angol)-PSV Eindhoven (holland) 3-0 (2-0)
Bayern München (német) - Union Saint-Gilloise (belga) 2-0 (0-0)
Galatasaray (török)-Atlético Madrid (spanyol) 1-1 (1-1)
Qarabag (azeri)-Eintracht Frankfurt (német) 3-2 (1-1)
