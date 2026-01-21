Live
Sport

Szoboszlai Dominik zseniális szabadrúgásgólt lőtt a BL-ben – videó

Szerdán este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 3-0-ra nyert a francia Olympique de Marseille otthonában. A Liverpool első gólját Szoboszlai Dominik lőtte az első félidőben, aki egy káprázatos szabadrúgással vette be a Marseille kapuját.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a találkozó előtt a kilencedik helyen állt a tabellán, így ahhoz, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jusson, a hátralévő két körben előrébb kell lépnie. 

Szoboszlai Dominik volt a Liverpool legutóbb BL-meccsének hőse
Fotó: Piero Cruciatti/Anadolu via AFP

A tavalyi évet jól zárta a Liverpool, ugyanis győzni tudott az előző szezonban döntős Internazionale otthonában, a meccs egyetlen gólját pedig Szoboszlai lőtte büntetőből a 88. percben. Szoboszlai a múlt hétvégén, a Burnley elleni bajnokin is elvégezhetett egy tizenegyest, de kihagyta, így a magyar válogatott csapatkapitánya 1511 nap után rontott ismét büntetőt. 

Szoboszlai csodagólt lőtt az első félidőben

A Marseille és Liverpool európai párharca kiegyenlített mérleget mutat, a franciák eddig kétszer, az angolok háromszor nyertek, egyszer pedig döntetlent játszott egymással a két gárda. Az utóbbi három összecsapásukat a Liverpool nyerte, amely ezúttal is győzni utazott a francia a kikötővárosba. Az OM a találkozó előtt úgy állt 16. helyen a tabellán, hogy az utóbbi két meccsét megnyerte és ha most is sikerült volna begyűjtenie a három pontot, a 2010/2011-es BL-idény óta először tudna sorozatban három találkozót nyerni.

A Marokkóban rendezett Afrika-kupa után visszatért a Liverpool csapatához az egyiptomi Mohamed Szalah, aki kedden már tréningezett is a csapattal. A kontinensviadal előtt Szalah kikerült a Liverpool kezdőcsapatából, emiatt nyilvánosan kritizálta klubját, és az is felmerült, hogy távozik a Premier League címvédőjétől. Pont ezért volt óriási meglepetés, hogy Arne Slot a kezdőbe jelölte az egyiptomi támadót. 

Supporters raise a banner in the likeness of members of the Beatles reading a copy of a southern French regional newspaper in the stands prior to the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
A francia szurkolók a The Beatles tagjait ábrázoló élőképpel hangoltak a meccsrre
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A Liverpool az Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké összetételű kezdővel futott ki a Stade Vélodrome gyepszőnyegére, és már a hatodik percben meg is szerezhette volna a vezetést az angol csapat, de a Szalah jobb oldali szögletére berobban Joe Gomez hét méterről kapu mellé fejelt. A folytatásban kiegyenlített volt a játék, komoly helyzet sokáig egyik kapu előtt sem alakult ki. 

A következő lehetőségre egészen a 19. percig kellett várni, ekkor az argentin világbajnok Alexis MacAllister tört be a büntetőterületen belülre, majd 14 méterről megcélozta a jobb alsó sarkot, de a lövése pár centivel elment a jobb kapufa mellett. A 24. percben aztán majdnem megszerezte a vezetést a Liverpool. 

Egy labdaszerzés után Szalah indította a jobb szélen felfutó Szoboszlait, a magyar középpályás tökéletesen centerezett középre, az érkező Hugo Ekitiké pedig hat méterről a kapuba pöckölt. A gólt azonban érvénytelenítették, mert a francia támadó lesről indult Szoboszlai átadására.

Liverpool's French forward #22 Hugo Ekitike (L) celebrates scoring a goal that was later disallowed during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Ekitiké és Szoboszlai túl korán ünnepelték a Liverpool gólját
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A 27. percben a Marseille-nek is volt lehetősége a gólszerzésre. Amine Gouiri kapott egy remek átadást, 11 méterről kapura lőtt, de Alisson ki tudta ütni a jobb felsőbe tartó bombát. Ezt követően a Liverpool uralta a játékot, a következő helyzetére viszont a 40. percig kellett várni. Ekkor Jeremie Frimpong ment el a jobb szélen, a középre lett labdájára Szalah robbant be a rövid oldalon, aki combbal megpróbált kapura pörgetni, de a labda pár centivel kapu fölé ment. 

Úgy tűnt, a felek döntetlennel mehetnek majd a szünetre, azonban volt még egy csattanó az első félidőben. A Liverpool szabadrúgáshoz jutott 19 méterre a Marseille kapujától, a labda mögé Szoboszlai Dominik állt oda, aki egészen pimasz módon, a felugró sorfal alatt a kapu bal alsó sarkába gurított (0-1). 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Szoboszlai Dominik a negyedik gólját lőtte az idei BL-szezonban
Fotó: Thibaud Moritz/AFP
  • Trent Alexander-Arnold óta Szoboszlai Dominik az első Liverpool-játékos, aki egy szezonon belül több szabadrúgásgólt is lőtt. Az angol válogatott játékos a 2022/23-as szezonban két gólt lőtt szabadrúgásból, Szoboszlai szintén kétszer talált be. Legutóbb az Arsenal ellen volt eredményes állított labdából még tavaly augusztusban.
  • Nem mellesleg az Arne Slot-éra alatt Szoboszlaié volt a Liverpool 100. gólja.

A második félidőt jobban kezdte a Marseille, amely az 52. percben egyenlíthetett volna, de Mason Greenwood 19 méteres bombáját Alisson óriási bravúrral kiszedte a bal alsó sarokból. 

Hét perccel később Szoboszlai ismét megvillant, a Liverpool pedig növelhette volna az előnyét. A magyar középpályás két védő között remek labdát tálalt Hugo Ekitikének, a francia támadó ziccerbe került, a lövése azonban a keresztlécen csattant. 

MARSEILLE, FRANCE - JANUARY 21: Dominik Szoboszlai of Liverpool in action during UEFA Champions League week 7 football match between Olympique Marseille and Liverpool at Stade Velodrome in Marseille, France, on January 21, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Szoboszlai Dominik nagy él a Bajnokok Ligájában
Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

A 63. percben Kerkez Milos is majdnem kiosztott egy gólpasszt. A magyar válogatott balhátvéd befelé húzott, majd remek ütempasszt adott a balján érkező Florian Wirtznek, aki helyzetbe került, de a 11 méteres lövését az argentin Gerónimo Rulli védeni tudta. 

Hét perccel később újabb hatalmas helyzetet hagyott ki a Liverpool. Ezúttal Ekitiké tálalt tökéletes labdát a hosszún érkező Szalah-nak, azonban az egyiptomi támadó négy méterről kapu mellé fejelt. 

A 72. percben aztán eldöntötte a meccset a Liverpool. A holland Jeremie Frimpong verte meg az emberét a jobb szélen, betört a tizenhatoson belülre, a középre lőtt labdája pedig Gerónimo Rulli sarkáról a saját kapujába pattant (0-2). 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) celebrates with Liverpool's Dutch defender #30 Jeremie Frimpong scoring his team's first goal during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
A holland Jeremie Frimpong is remek meccset játszott a Liverpoolban 
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A hajrában a Marseille játékosai már teljesen letörten futballoztak, a Liverpool pedig szakadt meg az újabb gólért. Ennek ellenére a 83. percben növelhette volna az előnyét az angol csapat. Ezúttal a csereként beállt Cody Gakpo tálalt remek labdát Szalah elé, az egyiptomi támadó azonban egy rendkívül suta mozdulattal kapu mellé lőtt. 

A 91. percben még szépíthetett volna a Marseille, de Pierre-Emerick Aubameyang ziccerét Alisson bravúrral védeni tudta, így a Liverpool bekapott gól nélkül hozta le a meccset, ráadásul a 93. percben egy kontra végén még Cody Gakpo is betalált (0-3), így kialakult a háromgólos különbség. 

A Liverpool ezzel a győzelemmel negyedik helyre ugrott fel a tabellán és óriási lépést tett az automatikus nyolcaddöntős szereplés kiharcolása felé. 

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló:
Olympique Marseille (francia)-Liverpool (angol) 0-3 (0-1)
Chelsea (angol)-Pafosz (ciprusi) 1-0 (0-0)
Atalanta (olasz)-Athletic Bilbao (spanyol) 2-3 (1-0)
Juventus (olasz)-Benfica (portugál) 2-0 (0-0)
Slavia Praha (cseh)-FC Barcelona (spanyol) 2-4 (2-2)
Newcastle United (angol)-PSV Eindhoven (holland) 3-0 (2-0)
Bayern München (német) - Union Saint-Gilloise (belga) 2-0 (0-0)
Galatasaray (török)-Atlético Madrid (spanyol) 1-1 (1-1)
Qarabag (azeri)-Eintracht Frankfurt (német) 3-2 (1-1)

