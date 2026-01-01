Szoboszlai Dominik gyűjteményében természetesen kiemelt helyet kapott a Liverpoollal megnyert Premier League-aranyérem, amely történelmi jelentőségű volt. Szoboszlai lett az első magyar labdarúgó, aki angol bajnoki címet ünnepelhetett. A bajnoki trófea mellett a magyar zászlóval készült ünneplős fotók is visszaköszönnek, amelyek különösen sokat jelentettek a hazai szurkolóknak.

Szoboszlai Dominik mozgalmas időszakon van túl

Fotó: LUCA ROSSINI / NurPhoto

Szoboszlai Dominik a pályán kívül is nagyot alkotott

A pályán kívül azonban talán még nagyobb változások történtek az életében. Szoboszlai és felesége, Buzsik Borka esküvője, majd kislányuk születése új fejezetet nyitott a középpályás életében.

Az év egyik legemlékezetesebb sportpillanata volt az is, amikor Szoboszlai a pályán találkozott példaképével, Cristiano Ronaldóval, hiszen a magyar válogatott a portugálokkal kétszer is találkozott a világbajnoki selejtezőkön.

Szoboszlai Dominik 2025-ben minden szinten szintet lépett – kérdés már csak az, mit tud erre rátenni 2026-ban.

