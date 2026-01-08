Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Mi történik?

Washington szemet vetett valamire – Európa ideges

Sport

Exfelesége a péniszméretét okolta a válásért – perel a dühös sztárfocista

Link másolása
Vágólapra másolva!
Micsoda meccs lesz! Az angol labdarúgó Premier League hétközi, csütörtöki rangadóján (21.00) az éllovas Arsenal hazai pályán fogadja a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató címvédő Liverpoolt. Arne Slot csapata kilenc mérkőzés óta veretlen ugyan, de sokan úgy érzik, hogy a „Vörösök” játékából hiányzik az az átütő erő, amely korábban a bajnoki címig emelte a csapatot. Most a listavezető, hazai pályán veretlen Arsenal ellen kell bizonyítaniuk Szoboszlaiéknak.

Nagyon nehéz mérkőzés vár Szoboszlai Dominikékra, akik a hazai pályán veretlen Arsenal vendégei lesznek, miközben sok sebből vérzik a címvédő Liverpool.

Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpoolból
Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpoolból
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Sérülések és hiányzók nehezítik Szoboszlaiék dolgát

A Liverpool számára nem jött jókor 

Hugo Ekitike sérülése: a támadó combhajlító-izom problémával bajlódik, és legfeljebb a kispadra ülhet le. Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel, Alexander Isak pedig lábsérülése miatt hiányzik.

További hiányzók: Endó Vataru, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic és Jaydan Danns. Joe Gomez visszatérése némi megnyugvást jelent, de Slotnak még így sem lesz egyszerű dolga.

Az Arsenal kerete ezzel szemben szinte teljes: mindössze Max Dowman, Cristhian Mosquera és Riccardo Calafiori marad ki sérülés miatt. Kai Havertz is bevethető lesz a hétvégi pihenő után, míg Bukayo Saka és Leandro Trossard várhatóan visszatér a kezdőbe. Arteta csapatának stabilitása és változatlan magja kulcsszerepet játszott abban, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is öt ponttal vezetik a bajnokságot.

Az Emirates bevehetetlen vár?

Az Arsenal ebben az idényben még nem kapott ki otthon semmilyen sorozatban: a bajnokságban mindössze a Manchester City ellen osztoztak meg a pontokon. Az Emirates Stadionban lőtt 26 gól és a mindössze 5 kapott találat imponáló mutató. 

A Liverpool ezzel szemben idegenben bizonytalanabb, hiszen 18 kapott góljával az egyik leggyengébb mutatóval rendelkezik a mezőnyben.  

Érdekesség, hogy a két vereségéből az egyiket épp a Liverpool ellen szenvedte el az Arsenal – a „Vörösök” tehát tudják, mit kell tenniük a győzelemhez.

Arne Slot reagált a kritikákra

A holland menedzsert gyakran bélyegzik „unalmas” és „fantáziátlan” futballal, ám Arne Slot a sajtótájékoztatón higgadtan válaszolt:

Nehéz ezt hallani, bár teljesen nem vitatom. Az én célom, hogy minél több trófeát nyerjünk, de emellett mindig támadó felfogásban igyekszem játszatni a csapataimat.

Egy kis statisztika és a játékvezető

A találkozó játékvezetője Anthony Taylor lesz, aki korábban is vezetett már feszült Arsenal–Liverpool rangadókat, és nem fél piros lapot adni, ha a helyzet úgy kívánja.  

A Liverpool idegenbeli támadójátéka biztató: az elmúlt 31 bajnoki vendégmeccséből 30-on betalált, egyedül a Manchester City tudta nullán tartani őket.

A Liverpool ezúttal az idegenbeli mezét viseli majd – mindössze harmadszor a szezonban.  

Lehetséges kezdők

Slot akár változatlan kezdőt is küldhet pályára, de 

Frimpong és Robertson visszatérése új dinamikát hozhat: előbbi sebességet, utóbbi tapasztalatot. Ha utóbbi bekerül, akkor Kerkez Milos szorulhat a kispadra. Szoboszlai Dominik viszont ismét kulcsszerepet kaphat a középpályán, 

míg Wirtz feladata lesz a támadások szervezése.

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard  
Liverpool: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Frimpong, Szoboszlai, Gravenberch, Jones – Wirtz, Gakpo  

Csütörtök este tehát kiderül, hogy a Slot-féle Liverpool képes-e újra címvédőhöz méltóan játszani, vagy az Arsenal folytatja menetelését a bajnoki cím felé.

  • Kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai legutóbb ezzel az óriási góllal köszönt be az Arsenalnak – videó
Szoboszlai Dominik: Soha nem voltam még ennyire szomorú – videó
Nekiestek a Liverpool edzőjének, ezért nem szeretik nézni Szoboszlaiékat

Premier League – ahol nincs biztos pont

Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!