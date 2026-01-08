Nagyon nehéz mérkőzés vár Szoboszlai Dominikékra, akik a hazai pályán veretlen Arsenal vendégei lesznek, miközben sok sebből vérzik a címvédő Liverpool.
Sérülések és hiányzók nehezítik Szoboszlaiék dolgát
A Liverpool számára nem jött jókor
Hugo Ekitike sérülése: a támadó combhajlító-izom problémával bajlódik, és legfeljebb a kispadra ülhet le. Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel, Alexander Isak pedig lábsérülése miatt hiányzik.
További hiányzók: Endó Vataru, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic és Jaydan Danns. Joe Gomez visszatérése némi megnyugvást jelent, de Slotnak még így sem lesz egyszerű dolga.
Az Arsenal kerete ezzel szemben szinte teljes: mindössze Max Dowman, Cristhian Mosquera és Riccardo Calafiori marad ki sérülés miatt. Kai Havertz is bevethető lesz a hétvégi pihenő után, míg Bukayo Saka és Leandro Trossard várhatóan visszatér a kezdőbe. Arteta csapatának stabilitása és változatlan magja kulcsszerepet játszott abban, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is öt ponttal vezetik a bajnokságot.
Az Emirates bevehetetlen vár?
Az Arsenal ebben az idényben még nem kapott ki otthon semmilyen sorozatban: a bajnokságban mindössze a Manchester City ellen osztoztak meg a pontokon. Az Emirates Stadionban lőtt 26 gól és a mindössze 5 kapott találat imponáló mutató.
A Liverpool ezzel szemben idegenben bizonytalanabb, hiszen 18 kapott góljával az egyik leggyengébb mutatóval rendelkezik a mezőnyben.
Érdekesség, hogy a két vereségéből az egyiket épp a Liverpool ellen szenvedte el az Arsenal – a „Vörösök” tehát tudják, mit kell tenniük a győzelemhez.
Arne Slot reagált a kritikákra
A holland menedzsert gyakran bélyegzik „unalmas” és „fantáziátlan” futballal, ám Arne Slot a sajtótájékoztatón higgadtan válaszolt:
Nehéz ezt hallani, bár teljesen nem vitatom. Az én célom, hogy minél több trófeát nyerjünk, de emellett mindig támadó felfogásban igyekszem játszatni a csapataimat.
Egy kis statisztika és a játékvezető
A találkozó játékvezetője Anthony Taylor lesz, aki korábban is vezetett már feszült Arsenal–Liverpool rangadókat, és nem fél piros lapot adni, ha a helyzet úgy kívánja.
A Liverpool idegenbeli támadójátéka biztató: az elmúlt 31 bajnoki vendégmeccséből 30-on betalált, egyedül a Manchester City tudta nullán tartani őket.
A Liverpool ezúttal az idegenbeli mezét viseli majd – mindössze harmadszor a szezonban.
Lehetséges kezdők
Slot akár változatlan kezdőt is küldhet pályára, de
Frimpong és Robertson visszatérése új dinamikát hozhat: előbbi sebességet, utóbbi tapasztalatot. Ha utóbbi bekerül, akkor Kerkez Milos szorulhat a kispadra. Szoboszlai Dominik viszont ismét kulcsszerepet kaphat a középpályán,
míg Wirtz feladata lesz a támadások szervezése.
Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard
Liverpool: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Frimpong, Szoboszlai, Gravenberch, Jones – Wirtz, Gakpo
Csütörtök este tehát kiderül, hogy a Slot-féle Liverpool képes-e újra címvédőhöz méltóan játszani, vagy az Arsenal folytatja menetelését a bajnoki cím felé.
