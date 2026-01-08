Nagyon nehéz mérkőzés vár Szoboszlai Dominikékra, akik a hazai pályán veretlen Arsenal vendégei lesznek, miközben sok sebből vérzik a címvédő Liverpool.

Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpoolból

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Sérülések és hiányzók nehezítik Szoboszlaiék dolgát

A Liverpool számára nem jött jókor

Hugo Ekitike sérülése: a támadó combhajlító-izom problémával bajlódik, és legfeljebb a kispadra ülhet le. Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel, Alexander Isak pedig lábsérülése miatt hiányzik.

További hiányzók: Endó Vataru, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic és Jaydan Danns. Joe Gomez visszatérése némi megnyugvást jelent, de Slotnak még így sem lesz egyszerű dolga.

Az Arsenal kerete ezzel szemben szinte teljes: mindössze Max Dowman, Cristhian Mosquera és Riccardo Calafiori marad ki sérülés miatt. Kai Havertz is bevethető lesz a hétvégi pihenő után, míg Bukayo Saka és Leandro Trossard várhatóan visszatér a kezdőbe. Arteta csapatának stabilitása és változatlan magja kulcsszerepet játszott abban, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is öt ponttal vezetik a bajnokságot.

Az Emirates bevehetetlen vár?

Az Arsenal ebben az idényben még nem kapott ki otthon semmilyen sorozatban: a bajnokságban mindössze a Manchester City ellen osztoztak meg a pontokon. Az Emirates Stadionban lőtt 26 gól és a mindössze 5 kapott találat imponáló mutató.

A Liverpool ezzel szemben idegenben bizonytalanabb, hiszen 18 kapott góljával az egyik leggyengébb mutatóval rendelkezik a mezőnyben.

Érdekesség, hogy a két vereségéből az egyiket épp a Liverpool ellen szenvedte el az Arsenal – a „Vörösök” tehát tudják, mit kell tenniük a győzelemhez.

Arne Slot reagált a kritikákra

A holland menedzsert gyakran bélyegzik „unalmas” és „fantáziátlan” futballal, ám Arne Slot a sajtótájékoztatón higgadtan válaszolt:

Nehéz ezt hallani, bár teljesen nem vitatom. Az én célom, hogy minél több trófeát nyerjünk, de emellett mindig támadó felfogásban igyekszem játszatni a csapataimat.

Egy kis statisztika és a játékvezető

A találkozó játékvezetője Anthony Taylor lesz, aki korábban is vezetett már feszült Arsenal–Liverpool rangadókat, és nem fél piros lapot adni, ha a helyzet úgy kívánja.