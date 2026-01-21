Live
Folytatódnak az UEFA labdarúgó Bajnokok Ligája küzdelmei szerdán este. A hetedik alapszakasz fordulóban Szoboszlai Dominik és a Liverpool Marseille-be utazott.

Szerda este 21.00-tól kezdődik a mérkőzés az Olympique de Marseille és a Liverpool között Franciaországban a Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik mérkőzésén. Mindkét csapatnak szüksége lenne a három pontra, a hazaiak a 36-os tabella 16. helyén tanyáznak kilenc megszerzett ponttal, míg Szoboszlai Dominikék a 11.-ek, tizenkét ponttal. 

Szoboszlai Dominik a franciák elleni BL-meccsre készül
Szoboszlai Dominik a franciák elleni BL-meccsre készül
Fotó: Peter Powell/AFP

Szoboszlai Dominik már délután a meccsre hangolódik

Ahogy a lenti képen látható, Szoboszlai egy olyan képmontázst osztott meg, amelyen már a szerda esti mérkőzés kapta meg a főszerepet. Ráadásul még azt is rátette a képre, hogy mikor kezdődik a meccs Nagy-Brittaniában és mikor Magyarországon.

Korábban az Origón is beszámoltunk arról, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának a jövője továbbra is kérdéses a Liverpool együttesénél. Eddig csak sajtóhír volt, hogy a Premier League-ben szereplő csapat szerződést szeretne hosszabbítani Szoboszlai Dominikkal, ezt viszont most megerősítette a magyar középpályás is, azonban hangsúlyozta, hogy döntés még nem született a jövőjével kapcsolatban.

Fotó: Szoboszlai Dominik Instagram-oldala

 

 

