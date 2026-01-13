Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij váratlan helyről kapott gigapofont – kizárt, hogy ezt kiheveri

Olvasta?

Kiadták a riasztást: életveszélyes jégpáncélba borul Magyarország

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool 4-1-re legyőzte odahaza a harmadosztályú Barnsley-t az angol labdarúgó FA-kupa harmadik fordulójának hétfő esti mérkőzésén, így a következő körben a Brighton lesz majd az ellenfele. A mérkőzés kulcsfigurája Szoboszlai Dominik volt, aki a fantasztikus gólja mellett egy hatalmasat is hibázott.

A Liverpool magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott a Barnsley ellen hétfő este az FA-kupa harmadik fordulójában: a meccs után pedig minden Szoboszlai Dominikról szól a hazai és a nemzetközi sajtóban egyaránt.

Szoboszlai a gólja mellett hibázott is, most mindenki az utóbbiról beszél
Szoboszlai Dominik a gólja mellett hibázott is, most mindenki az utóbbiról beszél 
Fotó: PETER POWELL / AFP

Tényleg ekkorát hibázott Szoboszlai Dominik?

A bajnoki címvédő Liverpool ugyanis a találkozót végigjátszó Szoboszlai találatával szerezte meg vezetést: a magyar válogatott csapatkapitánya a kilencedik percben, mintegy 25 méterről, középről lőtt hatalmas gólt a jobb felső sarokba. 

A 36. percben a holland Jeremie Frimpong duplázta meg az előnyt, de a 40. percben a League One-ban 17. helyen álló vendégek szépítettek, méghozzá Szoboszlai hanyag sarkazása miatt.

Az esetet Arne Slot sem hagyta szó nélkül, majd Szoboszlai Dominik is bocsánatot kért. De hogy miről is van pontosan szó? Mutatjuk az esetet:

A 32 között a Liverpool a Brightonnal találkozik majd február 13. és 16. között.

Szoboszlai családját is célba vették a Liverpool szurkolói a hiba után
„Sajnálom" – Szoboszlai Dominik bocsánatot kért
Szoboszlai egyszerre volt a Liverpool szuperhőse és a főgonosza
Szoboszlai Dominik hálószaggató gólt lőtt az FA-kupában – videó
„Ilyet még edzésen sem szabad csinálni" – Slot kiborult Szoboszlai hatalmas hibája miatt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!