A Liverpool magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott a Barnsley ellen hétfő este az FA-kupa harmadik fordulójában: a meccs után pedig minden Szoboszlai Dominikról szól a hazai és a nemzetközi sajtóban egyaránt.

Szoboszlai Dominik a gólja mellett hibázott is, most mindenki az utóbbiról beszél

Fotó: PETER POWELL / AFP

Tényleg ekkorát hibázott Szoboszlai Dominik?

A bajnoki címvédő Liverpool ugyanis a találkozót végigjátszó Szoboszlai találatával szerezte meg vezetést: a magyar válogatott csapatkapitánya a kilencedik percben, mintegy 25 méterről, középről lőtt hatalmas gólt a jobb felső sarokba.

A 36. percben a holland Jeremie Frimpong duplázta meg az előnyt, de a 40. percben a League One-ban 17. helyen álló vendégek szépítettek, méghozzá Szoboszlai hanyag sarkazása miatt.

Az esetet Arne Slot sem hagyta szó nélkül, majd Szoboszlai Dominik is bocsánatot kért. De hogy miről is van pontosan szó? Mutatjuk az esetet:

A 32 között a Liverpool a Brightonnal találkozik majd február 13. és 16. között.