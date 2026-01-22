Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik szemfüles szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában: a magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát. A Liverpool végül 3-0-ra nyert, többek között Szoboszlai fantasztikus játékának köszönhetően.
Szoboszlai büntetett, máris Messihez és Ronaldinhohoz hasonlítják
Az utóbbi években sok csapatnál lehetett látni, hogy szabadrúgások előtt egy játékost lefektetnek a földre a sorfal mögött – pontosan az ilyen jellegű szabadrúgások miatt. A Marseille játékosai viszont valószínűleg álmukban sem számítottak rá, hogy Szoboszlai laposan fogja ellőni a labdát, ami azonban a kapuban kötött ki. A franciákat pimaszul megbüntető magyar középpályás negyedszer talált be a Bajnokok Ligája idei kiírásában, emellett három passzt is jegyzett már.
Szoboszlai gólja kétségtelenül zseniális volt. Nem véletlen, hogy a közösségi médiában sokak Ronaldinhohoz és Lionel Messihez kezdték hasonlítani. A Barcelona legendái fénykorukban hasonlóan szemtelen megoldásokkal keserítették el az ellenfeleket.
A brazil klasszis 2006-ban tette híressé ezt a technikát a Werder Bremen elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a nyolcszoros aranylabdás Messi pedig pedig 2018-ban a Girona ellen gurította el a sorfal alatt a labdát, ami az egyik legismertebb gólja a sok közül.
A magyar válogatott csapatkapitánya ismét vezére volt a Liverpoolnak, így nem csoda, hogy hogy az UEFA mellet a Vörösök szurkolói is a BL-találkozó legjobbjává választották.
