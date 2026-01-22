Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

Ezt látnia kell!

Félelmetes felfedezést tettek az Antarktisz vastag jégpáncélja alatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában a Liverpool 3-0-ra nyert a francia Olympique de Marseille otthonában. A vezetést Szoboszlai Dominik szerezte meg a Vörösöknek egy káprázatos szabadrúgásgólból, ami miatt rögtön a Barcelona legendáihoz kezdték hasonlítani.

Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik szemfüles szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában: a magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát. A Liverpool végül 3-0-ra nyert, többek között Szoboszlai fantasztikus játékának köszönhetően. 

Szoboszlai is tudja, nagyon okos gólt lőtt Marseille-ben
Szoboszlai is tudja, nagyon okos gólt lőtt Marseille-ben
Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Szoboszlai büntetett, máris Messihez és Ronaldinhohoz hasonlítják

Az utóbbi években sok csapatnál lehetett látni, hogy szabadrúgások előtt egy játékost lefektetnek a földre a sorfal mögött – pontosan az ilyen jellegű szabadrúgások miatt. A Marseille játékosai viszont valószínűleg álmukban sem számítottak rá, hogy Szoboszlai laposan fogja ellőni a labdát, ami azonban a kapuban kötött ki. A franciákat pimaszul megbüntető magyar középpályás negyedszer talált be a Bajnokok Ligája idei kiírásában, emellett három passzt is jegyzett már.

Szoboszlai gólja kétségtelenül zseniális volt. Nem véletlen, hogy a közösségi médiában sokak Ronaldinhohoz és Lionel Messihez kezdték hasonlítani. A Barcelona legendái fénykorukban hasonlóan szemtelen megoldásokkal keserítették el az ellenfeleket. 

A brazil klasszis 2006-ban tette híressé ezt a technikát a Werder Bremen elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a nyolcszoros aranylabdás Messi pedig pedig 2018-ban a Girona ellen gurította el a sorfal alatt a labdát, ami az egyik legismertebb gólja a sok közül.

A magyar válogatott csapatkapitánya ismét vezére volt a Liverpoolnak, így nem csoda, hogy hogy az UEFA mellet a Vörösök szurkolói is a BL-találkozó legjobbjává választották.

  • Kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai Dominikra elfogytak a szavak: igazi vezér, akinek a játéka rendkívül komplex
Szoboszlai csodagólt lőtt Marseille-ben, a Liverpool fontos meccset nyert a BL-ben
Szoboszlai Dominik zseniális szabadrúgásgólt lőtt a BL-ben – videó
Szoboszlai Dominikra elfogytak a szavak: igazi vezér, akinek a játéka rendkívül komplex
„Még egy Domnak" – Ki lett a meccs legjobbja? Hát persze, hogy Szoboszlai!
„Világklasszis lehet” – Steven Gerrard el van ájulva a varázslatos gólt szerző Szoboszlaitól

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!