Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik szemfüles szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában: a magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát. A Liverpool végül 3-0-ra nyert, többek között Szoboszlai fantasztikus játékának köszönhetően.

Szoboszlai is tudja, nagyon okos gólt lőtt Marseille-ben

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Szoboszlai büntetett, máris Messihez és Ronaldinhohoz hasonlítják

Az utóbbi években sok csapatnál lehetett látni, hogy szabadrúgások előtt egy játékost lefektetnek a földre a sorfal mögött – pontosan az ilyen jellegű szabadrúgások miatt. A Marseille játékosai viszont valószínűleg álmukban sem számítottak rá, hogy Szoboszlai laposan fogja ellőni a labdát, ami azonban a kapuban kötött ki. A franciákat pimaszul megbüntető magyar középpályás negyedszer talált be a Bajnokok Ligája idei kiírásában, emellett három passzt is jegyzett már.

Szoboszlai gólja kétségtelenül zseniális volt. Nem véletlen, hogy a közösségi médiában sokak Ronaldinhohoz és Lionel Messihez kezdték hasonlítani. A Barcelona legendái fénykorukban hasonlóan szemtelen megoldásokkal keserítették el az ellenfeleket.

05/12/06 - Barcelona vs Werder Bremen



Ronaldinho under the wall Free-Kick 🤙pic.twitter.com/qfr0wvgji2 — My Greatest 11 (@MyGreatest11) December 5, 2023

A brazil klasszis 2006-ban tette híressé ezt a technikát a Werder Bremen elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a nyolcszoros aranylabdás Messi pedig pedig 2018-ban a Girona ellen gurította el a sorfal alatt a labdát, ami az egyik legismertebb gólja a sok közül.

Messi view! 😎



See what it was like to score the freekick under the wall against Girona through his eyes! 🎯 pic.twitter.com/5gvFT9RSi7 — LALIGA English (@LaLigaEN) March 2, 2018

A magyar válogatott csapatkapitánya ismét vezére volt a Liverpoolnak, így nem csoda, hogy hogy az UEFA mellet a Vörösök szurkolói is a BL-találkozó legjobbjává választották.