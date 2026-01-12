Szoboszlai Dominik hálószaggató gólt lőtt az FA-kupában – videó

Szoboszlai Dominik a Liverpool kezdőcsapatában kapott lehetőséget, Kerkez Milos viszont a kispadra került a Barnsley elleni találkozón.

Szoboszlai Dominik bődületesen nagy gólt lőtt

Fotó: Peter Powell/AFP

Szoboszlai bombagól Liverpoolban

A meccset a Barnsley kezdte a jobban, a harmadosztályú csapat már az első percben kapufáig jutott az Anfielden, utána viszont a Liverpool átvette az irányítást, Szoboszlai Dominik pedig egy hálószaggatóan nagy góllal jelentkezett.

A kilencedik percben az argentin világbajnok Alexis Mac Allister passzolt Szoboszlaihoz, aki egy labdaátvétel után tolt rajta egyet, majd 22 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba.