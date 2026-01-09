A Spíler1 TV-nek adott interjúban maga Szoboszlai Dominik reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint külön töltötte volna az ünnepeket feleségétől, Buzsik Borkától – szúrta ki a Bors.

Szoboszlai Dominik a feleségével, Buzsik Borkával karácsonyozott, igaz, 24-én még edzésre kellett jelentkeznie

Fotó: Bors

A futballista mosolyogva, jegygyűrűjét látványosan viselve cáfolta a szóbeszédeket, és hangsúlyozta: szó sem volt külön utakról.

„Nem külön utakon töltöttük a karácsonyt a feleségemmel, hanem együtt voltunk. Csak hogy ezt tisztázzuk” – mondta Szoboszlai a Spíler1 kamerái előtt.

A Liverpool játékosa elárulta, hogy számára az ünnepek Angliában sem voltak rendhagyók, hiszen a futball nem áll meg karácsonykor sem.

Szoboszlai karácsonya: 24-én edzés, majd ünneplés

„December 24-én is volt edzésünk, aztán hazajöttem. Itt volt a családból mindenki, együtt voltunk” – tette hozzá.

Szoboszlai Dominik és felesége először ünnepelhette a karácsonyt közösen kislányukkal, aki természetesen ajándékot is kapott.

„Előre megkapta az ajándékát, abban volt karácsonykor, amit kapott. Azért, hogy szép legyen. Kapott ruhát, cipőt, játékokat, amit egy kisgyerek kaphat” – árulta el a válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik a Liverpoollal idén is szeretne legalább egy trófeát elhódítani

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A beszélgetésben szóba került az apaszerep is, amellyel kapcsolatban Szoboszlai elismerte: még ő maga sem tudja pontosan, milyen édesapa lesz. „Szigorú apa leszek-e? Ezt nem tudom megmondani. Ahogy elkezd beszélni, valószínű, hogy megenyhül a szívem” – fogalmazott őszintén.

A Spíler1-nek adott interjúban természetesen a futball sem maradt ki: Szoboszlai Dominik elmondta, hogy bár a bajnoki címvédésre már kevés az esély, a Bajnokok Ligájában és az FA-kupában továbbra is nagy céljaik vannak, és szerinte a Liverpool előtt még komoly lehetőségek állnak. „A Bajnokok Ligája és az FA-kupa. Ezekben van esélyünk. Ezeket kell most a szem előtt tartani. Tavaly a PSG alig jutott tovább a csoportból és megnyerték a BL-t. Miért ne lennénk most ezek mi?”