A Liverpool az FA-kupa-találkozót végigjátszó Szoboszlai Dominik szép találatával szerezte meg vezetést a Barnsley ellen, majd a holland Jeremie Frimpong duplázta meg a hazaiak előnyét. A 40. percben aztán a harmadosztályú vendégek Szoboszlai hibája után szépítettek (a magyar válogatott csapatkapitánya a saját kapujánál sarkazni próbált, de nem sikerült, Adam Phillips pedig ezt négy méterről kihasználta), de a Vörösök a második félidőben a német Florian Wirtz és a francia Hugo Ekitiké révén biztossá tették továbbjutásukat.

Szoboszlai Dominik gólja helyett inkább a hibájáról esik szó a Liverpool Barnsley elleni sikere után

Fotó: Peter Powell/AFP

Bár több szakportálnál a hibája ellenére is a magyar középpályás lett a mérkőzés egyik legjobb játékosa, a szakértőkhöz hasonlóan a szurkolók is leginkább a Barnsley-gólt megelőző esetről beszélnek. A rajongói oldalak mellett a Liverpool hivatalos közösségi felületeit és Szoboszlai legutóbbi Instagram-posztján is rengeteg hozzászólás jelent meg a hibát követően.

Szoboszlai Dominik családja is célponttá vált

Többen is súlyos hibának vélték a túlzottan magabiztosnak és arrogánsnak is titulált magyar játékos megmozdulását, de akadtak olyanok is, akik rögtön a kisgyermekes édesapa családját is célba vették a kritikával. Egyesek ezt humorosként próbálták beállítani (pl. „Biztosan arra fogadott, hogy kap gólt a Liverpool, úgyhogy csak a családja anyagi biztonságáról gondoskodott."), mások viszont

ennél is messzebbre mentek, és megfenyegették Szoboszlai Dominik hozzátartozóit.

Ugyanakkor jó néhányan meg is védték a 25 éves futballistát, arra utalva, hogy az idény eddigi részében ő volt a Vörösök egyik, ha nem a legjobbja, így nagy ritkán, pláne egy Barnsley elleni találkozón talán belefér egy ilyen hiba – bár Arne Slot vezetőedző nem feltétlenül így gondolja.

Az FA-kupában a legjobb 32 között a Liverpool a Manchester Unitedet búcsúztató Brightonnal találkozik majd február 13. és 16. között.