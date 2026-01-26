Bár a Premier League-ben szereplő Liverpool csalódást keltően szerepel idén, Szoboszlai Dominik teljesítménye hónapok óta kiemelkedik a csapatból. A magyar válogatott csapatkapitánya, aki négy napon belül két fantasztikus szabadrúgásgólt lőtt, legutóbb Tóth Alex csapata, a Bournemouth ellen talált be és gólpasszt is jegyzett, de az angol bajnoki címvédő 3-2-re kikapott.

Szoboszlai Dominik élete szezonja futja Liverpoolban

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominikról készült élethű festmény

A magyar középpályás nemcsak a pályán, hanem a szurkolók körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A teljesítménye az egyik legtehetségesebb liverpooli festőnek tartott Abigail Rudkint is megihlette, aki elképesztő festményt készített a magyar sztárról. Az élethű Szoboszlai-portré szó szerint tarol az interneten: rengeteg szurkoló kéri a festmény készítőjét, hogy vagy bocsássa áruba a képet, vagy valamilyen módon juttassa el azt Szoboszlaihoz.

A mű alkotója egyébkét hatalmas Liverpool-szurkoló. Korábban már Jürgen Kloppot, Hugo Ekitikét és Alisson Beckert is lefestette. A 25 éves nő korábban a Liverpool Echonak elmondta, a német edző inspirálta és késztette arra, hogy festő legyen.

Tizennégy éves voltam, amikor Liverpoolba jött. Személyiségével felébresztette bennem a művészet iránti szeretetet. Nem lehetett őt nem imádni

– mondta Abigail, aki a liverpooli Hope Egyetemen szerzett képzőművészeti diplomát.

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert, aminek már a története sem mindennapi. Miközben a Liverpool 2020-ban első Premier League-bajnoki címének küszöbén állt, a koronavírus-járvány miatt nem lehetett meccsre járni, így az apja megkérte Abigailt, hogy fessen neki egy képet Jürgen Kloppról. A művét megosztotta a közösségi médiában, ahol nagy sikert aratott. A német trénert aztán a 2024-es búcsúja alkalmából meg is lepett egy festménnyel. Klopp könnyekig meghatódott az alkotástól. A rajtanárként dolgozó fiatal angol lány, aki a Liverpool jótékonysági alapítványával is együttműködik, később több játékosról is készített portrét, amiket az Etsy nevezetű oldalon kezdett el árulni. Így könnyen lehet, hogy a Szoboszlairól készített alkotását is hamarosan áruba bocsájtja.