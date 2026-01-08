Szoboszlai Dominikék klubja annak ellenére is toronymagas esélyesnek számít a legjobb 32 közé jutásért rendezett találkozón, hogy csütörtökön (ma) még az Arsenal otthonában vár rá rangadó a bajnokságban.

Szoboszlai Dominikéknak kötelező a továbbjutást a Barnsley ellen

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Továbbjutnak Szoboszlaiék?

Az 1887-ben alapított Barnsley jelenleg a 17. helyen áll a 24 csapatos League One-ban, ahol négy bajnoki óta nyeretlen, így óriási meglepetés lenne, ha a kupasorozat 1912-es győztese akár csak megszorongatná a nyolcszoros aranyérmes liverpooliakat.

2 - Barnsley have won their last two away matches against Liverpool, beating them in 1997 and 2008 - no side is currently on a longer winning run at Anfield than the Tykes. Pedigree. #FACupDraw pic.twitter.com/u5UboCOvh8 — OptaJoe (@OptaJoe) December 8, 2025

A többi magyar érdekeltségű együttes közül Kosznovszky Márk csapatára, a másodosztályban a kiesés ellen küzdő Portsmouth-ra vár a legnehezebb feladat vasárnap délután a Premier League-ben listavezető Arsenal ellen. A magyar középpályást december 29-én a Charlton elleni bajnokin 20 perc után súlyosnak tűnő térdsérülés miatt le kellett cserélni, klubja azonban azóta nem adott hírt arról, mennyi kihagyás vár rá - írja az MTI.

Callum Styles edzőváltás után lévő együttesére, a másodosztályban 18. helyezett West Bromwich Albionra - szintén vasárnap - rangadó vár az egy pozícióval előtte álló Swansea vendégeként, míg az ugyancsak a Championshipben érdekelt, ott 20. Blackburn aznap a vele azonos osztályban szereplő, ott hetedik Hull Cityhez látogat.

A vendégek térdműtét után lábadozó magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs legutóbb már leülhetett az együttes kispadjára, és jó esély van arra, hogy ezen a mérkőzésen visszatérjen.

A legjobb 64 között négy párosításban találkoznak Premier League-ben érdekelt csapatok: a Tottenham Hotspur az Aston Villát, az Everton a Sunderlandet, a Newcastle United a Bournemouth-t, míg a Manchester United a Brightont fogadja. A címvédő Crystal Palace a hatodik vonalban szereplő Macclesfieldhez látogat.

Az FA-kupa-párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd ha szükséges, tizenegyespárbaj következik.