Szoboszlai Dominikék korábbi rossz szériája után – a Liverpool tizenkét meccsből kilencet elveszített – immár sorozatban kilenc találkozón keresztül nem kapott ki. Mégis nehéz elhessegetni a gondolatot, hogy ebben inkább szerencsének, mintsem tudatos fejlődésnek van szerepe.

Szoboszlai Dominik továbbra is kulcsszereplő Liverpoolban

Szoboszlai Dominikék kilenc meccse veretlenül – de milyen áron?

A korábbi meccseken a Liverpool sok helyzetet dolgozott ki, mégis sok gólt kapott,

mostanra viszont mintha a túlzott óvatosság miatt elapadt volna a támadójáték. Ez a biztonságosabb stílus egyelőre működik, de instabilnak tűnik. A Fulham elleni hajrábeli pontvesztés csak megerősítette, hogy a Liverpool továbbra sem tud kiegyensúlyozott teljesítményt letenni az asztalra.

Slot zsákutcába futott?

A holland tréner valószínűleg kényszerből tért át erre az óvatos játékra, hogy megmentse a szezonját. A klubvezetés azonban nehezen hiheti, hogy ez a defenzív megközelítés hosszú távon is eredményes lehet. Ha a Liverpool jövőre bajnoki esélyes akar lenni, mostantól fokozatosan fel kellene építeni egy támadóbb, mégis stabil csapatot – derül ki a This is Anfield elemzéséből.

Egyelőre azonban kevés jel utal erre: több játékos formán kívül van, és a támadások kreativitása is hiányzik. Ha ez a tendencia folytatódik a szezon végéig, Slot jövője könnyen veszélybe kerülhet még a szerződése lejárta előtt.

Támadógondok: nem mindenért az edző felel

A menedzser azonban nem tehet mindenről. A Fulham ellen például mindössze egy bevethető, rutinos támadója volt: Cody Gakpo. Alexander Isak sérülése egy durva belépő következménye, Hugo Ekitikét pedig a túlterhelés miatt vesztette el a menedzser. Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel, így a fiatal Rio Ngumoha vagy az egyelőre kevés bizalmat élvező Federico Chiesa maradt alternatívaként – ez inkább a keretépítés hiányossága, semmint Slot hibája.

Wirtz ismét betalált

Pozitívumot azért lehet találni. Florian Wirtz látványos gólt lőtt, és ebből újra önbizalmat meríthet. Bár az utóbbi hetekben combsérülése miatt visszafogottabb teljesítményt nyújtott, most megmutatta, hogy képes kulcsszereplővé válni, amint teljesen egészséges lesz.