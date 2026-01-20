A Liverpool szerdán este már a Bajnokok Ligájában lesz érintett, a hetedik alapszakasz fordulóban a regnáló angol bajnok az Olympique de Marseille vendége lesz a sorozatban. A klub ezekben a mérkőzésekben sűrű időszakban is szakít időt arra, hogy a szurkolóinak meglepetést okozzon. Így történt ez most is az Instagram-bejegyzésük szerint, ezúttal egy Szoboszlai Dominikért rajongó kisfiút vittek el a csapat edzőközpontjába, ahol a meglepetésvendég ki más is lehetett volna, mint a válogatottunk alapembere.

Szoboszlai Dominik sokak példaképe

Fotó: Peter Powell/AFP

Szoboszlai Dominik bearanyozta egy szurkoló napját

A lenti videóban látható, ahogy egy George nevű kisfút visznek autóval a Liverpool edzőközpontjába. A kisfiúnak menet közben azt mondják, hogy valószínűleg nem lesz bent a kedvenc játékosa, Szoboszlai Dominik. Miután megérkeznek, megkérik a kisfút, hogy hunyja be a szemét, majd amikor ez megtörtént és újra kinyitja a szemeit, akkor ott ül vele szemben Szoboszlai, aki közli vele, hogy rá várt. Érdemes megnézni a lenti, rövid videót, az őszinte gyermeki öröm pillanataiért.