Szoboszlai Dominik Arsenal ellen lőtt gólját még napokig mutatta a szurkolóknak a Liverpool, gyakorlatilag nem létezett olyan kamerabeállítás, amelyből ne láthattuk volna az amúgy zseniális találatot. A lefújás után akkor így nyilatkozott a főszereplő a mindent eldöntő gólról, amivel a Liverpool 1-0-ra győzött otthon: „Szerencsére a szezon kezdete óta sokat tudtam gyakorolni a szabadrúgásokat. Ez most kicsit távolabbról volt, de úgy voltam vele, vállalok egy kis kockázatot. Magabiztos voltam, ezért megpróbáltam”.

Az augusztusi Arsenal elleni rangadót Szoboszlai Dominik bombagólja döntötte le

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlai Dominik gólja emlékezetesre sikerült

Ráadásul a magyar válogatott csapatkapitányának augusztus végi, nagyjából 30 méterről elért találata lett a hónap legszebb gólja az egész Premier League-ben. Valószínű, hogy a Vörösök szurkolói most is kiegyeznének egy hasonló eredménnyel és forgatókönyvvel, bár jelenleg az erőviszonyok úgy állnak, hogy a bajnoki címvédő a negyedik a tabellán, és jelentős lemaradásban van a listavezető Arsenallal szemben (mintegy 14 pont a differencia a két együttes között 20 fordulót követően).

A két gigász január 8-án, csütörtökön, magyar idő szerint 21.00-kor néz majd farkasszemet egymással a pályán az Arsenal stadionjában, a mérkőzéssel kiemelten foglalkozik az Origo is természetesen.