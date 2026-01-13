A Premier League címvédője, az angol bajnokságban negyedik helyezett csapat hétfő este 4-1-re győzte le otthon a harmadosztályú Barnsley együttesét az FA-kupa harmadik fordulójában, a meccs egyik főszereplője pedig Szoboszlai Dominik volt.

Szoboszlai Dominik gólja és játéka többet ért a Liverpool-szurkolók szemében, mint a hibája

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai lett a Bransley elleni meccs embere

A magyar válogatott csapatkapitánya a kilencedik percben pazar gólt lőtt, mintegy 25 méterről bombázott a jobb felső sarokba, de emellett is aktívan mozgatta együttesét, szervezte a játékot. Az első félidő hajrájában, 2-0-s állásnál aztán nagyot hibázott: egy visszazárásnál lefutotta az ellenfél támadóját, Adam Phillipset, megszerezte előle a labdát, de az ötösön belül egy szerencsétlen mozdulattal „ott hagyta előtte", amiből megszületett a szépítés.

Ennek ellenére a drukkerek őt látták a legjobb liverpoolinak, az idény során immár hatodszor

– írja az MTI.

A magyar játékos a meccs után a pályán úgy nyilatkozott, hogy

olyan hibát követett el, amit könnyen el lehetett volna kerülni, de előfordul az ilyen a futballban. Egyúttal elnézést kért a csapattársaitól, hogy megnehezítette a dolgukat.

Arne Slot vezetőedző a sajtótájékoztatón azt mondta, nem ejtett szót az esetről a szünetben, inkább arról beszélt, hogy lehetne gördülékenyebb, tempósabb a játékuk a második félidőben, mert nem tudtak sok helyzetet kialakítani. Arra is kitért, nem először fordult elő, hogy vezetnek két góllal, simának tűnik a mérkőzés, aztán hanyagságból vagy figyelmetlenségből kapnak egy gólt, amivel alapvetően megváltozik a helyzet. A mostani esetet illetően magával Szoboszlaival fogja megosztani a gondolatait – árulta el.

A 32 között a Liverpool a Manchester Unitedet búcsúztató Brightonnal találkozik majd február 13. és 16. között.