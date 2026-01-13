Live
A labdarúgó FA-kupa harmadik fordulójában a Liverpool 4-1-re nyert a harmadosztályú Barnsley ellen. A meccsen Szoboszlai Dominik óriási gólt lőtt, majd egy tőle szokatlan hibát is vétett, amiből gólt kapott a csapata. A Vörösök ugyan könnyedén továbbjutottak, ám az angol sajtóban nem feledkeztek meg a magyar középpályás bakijáról.

A Liverpool magabiztos győzelemmel jutott tovább az FA-kupában, a 4-1-es siker alaphangját Szoboszlai Dominik adta meg, a magyar válogatott csapatkapitánya a 9. percben szédületes bombagólt ragasztott a jobb felső sarokba.

Szoboszlai Dominik hatalmas gólt rúgott a Barnsley kapujába
Szoboszlai Dominik hatalmas gólt rúgott a Barnsley kapujába
Fotó: PETER POWELL / AFP

A 25 éves középpályás lett a meccs embere, még úgy is, hogy az első félidő végén egy olyan hatalmas hibát vétett, mint még azelőtt soha. Szoboszlai az ötösön belül sarokkal akarta megjátszani Virgil van Dijket, de rosszul találta el a labdát, az arra lecsapó Adam Philips pedig közelről szépíteni tudott.

Szoboszlai Dominik hibáját emlegetik Angliában

A Liverpool klasszisának hatalmas gólja előtt sokan fejet hajtottak Nagy-Britanniában, ám a hibája mellett sem mentek el szó nélkül a kritikusok és a szakértők. A Rangers korábbi labdarúgója, a skót Ally McCoist a saját bevallása szerint ledöbbent, amikor meglátta, mit tett Szoboszlai a saját kapujuk előtt.

„Nem tudom, mit gondolt Szoboszlai. Jól lekövette a futást, és a védekezésben gyakorlatilag már elvégezte a feladatát azzal, hogy Phillips elé került. Aztán megpróbált ráállni a labdára, nem, sarokkal próbálta megjátszani! Mire gondolt? Ez hihetetlen, egészen elképesztő. 

Nem hiszem, hogy valaha láttam volna ilyen képességű játékost ilyet csinálni egy olyan területen, ahol még csak gondolni sem szabadna erre. Ledöbbentem” 

– idézte a Magyar Nemzet a TNT Sports csatorna szakértőjeként tevékenykedő csatárlegendát.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) celebrates scoring the opening goal during the English FA Cup third round football match between Liverpool and Barnsley at Anfield in Liverpool, north west England on January 12, 2026.
Szoboszlai Dominik főszereplő volt a Liverpool FA-kupa-meccsén
Fotó: Peter Powell/AFP

Szoboszlait a szurkolók sem kímélték a közösségi oldalakon, egyes vélemények szerint a magyar játékos az arroganciájára fizetett rá. 

Hibája ellenére a klasszis középpályás remek osztályzatokat kapott, a neki osztott pontszámok persze még magasabbak lettek volna, ha nem lett volna ez a baki, amit az első félidő végén elkövetett.

A Liverpool legközelebb szombat délután 16 órától lép pályára. Arne Slot együttese a tabella 19. helyén álló Burnley csapatát fogadja az Anfielden. 

