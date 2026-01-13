A Liverpool magabiztos győzelemmel jutott tovább az FA-kupában, a 4-1-es siker alaphangját Szoboszlai Dominik adta meg, a magyar válogatott csapatkapitánya a 9. percben szédületes bombagólt ragasztott a jobb felső sarokba.

Szoboszlai Dominik hatalmas gólt rúgott a Barnsley kapujába

Fotó: PETER POWELL / AFP

A 25 éves középpályás lett a meccs embere, még úgy is, hogy az első félidő végén egy olyan hatalmas hibát vétett, mint még azelőtt soha. Szoboszlai az ötösön belül sarokkal akarta megjátszani Virgil van Dijket, de rosszul találta el a labdát, az arra lecsapó Adam Philips pedig közelről szépíteni tudott.

Szoboszlai Dominik hibáját emlegetik Angliában

A Liverpool klasszisának hatalmas gólja előtt sokan fejet hajtottak Nagy-Britanniában, ám a hibája mellett sem mentek el szó nélkül a kritikusok és a szakértők. A Rangers korábbi labdarúgója, a skót Ally McCoist a saját bevallása szerint ledöbbent, amikor meglátta, mit tett Szoboszlai a saját kapujuk előtt.

„Nem tudom, mit gondolt Szoboszlai. Jól lekövette a futást, és a védekezésben gyakorlatilag már elvégezte a feladatát azzal, hogy Phillips elé került. Aztán megpróbált ráállni a labdára, nem, sarokkal próbálta megjátszani! Mire gondolt? Ez hihetetlen, egészen elképesztő.

Nem hiszem, hogy valaha láttam volna ilyen képességű játékost ilyet csinálni egy olyan területen, ahol még csak gondolni sem szabadna erre. Ledöbbentem”

– idézte a Magyar Nemzet a TNT Sports csatorna szakértőjeként tevékenykedő csatárlegendát.

Szoboszlai Dominik főszereplő volt a Liverpool FA-kupa-meccsén

Fotó: Peter Powell/AFP

Szoboszlait a szurkolók sem kímélték a közösségi oldalakon, egyes vélemények szerint a magyar játékos az arroganciájára fizetett rá.

Hibája ellenére a klasszis középpályás remek osztályzatokat kapott, a neki osztott pontszámok persze még magasabbak lettek volna, ha nem lett volna ez a baki, amit az első félidő végén elkövetett.

A Liverpool legközelebb szombat délután 16 órától lép pályára. Arne Slot együttese a tabella 19. helyén álló Burnley csapatát fogadja az Anfielden.

