Nem csitulnak a kedélyek. Szoboszlai Dominik számára ez volt az a pillanat, amit valószínűleg soha nem szeretne újra látni. A magyar válogatott középpályás a Barnsley elleni FA-kupa-meccsen (4-1) egy parádés, védhetetlen góllal hívta fel magára a figyelmet, majd nem sokkal később súlyos hibával is – amit többen „tiszteletlennek” és „furcsának” neveztek.

A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik a saját tizenhatosán belül próbált sarokkal hazapasszolni a kapus Giorgi Mamardashvilinek, ám elvétette a labdát, így a vendégek játékosa, Adam Phillips könnyedén betalált. A hiba végül nem befolyásolta a végeredményt, de a meccs utáni sajtótájékoztató fő témájává vált.

Szoboszlai Dominik esete Reyes Clearyvel, amely után büntetőt reklamáltak a Barnsley együttesénél 
Fotó: PETER POWELL / AFP

Tiszteletlen volt Szoboszlai Dominik?

„Nem hiszem, hogy ilyet kellene csinálni sem az FA-kupában, sem a Ligakupában, sem edzésen. Furcsa döntés volt” – fogalmazott Arne Slot, a Liverpool menedzsere, hozzátéve, hogy a részleteket inkább Szoboszlaival kettesben beszéli meg.  

A Barnsley menedzsere, Conor Hourihane keményebben fogalmazott: 

Csalódott voltam, mert ilyet nem csinálna a Chelsea vagy az Arsenal ellen. Ez egyfajta tiszteletlenség volt.” 

Hasonló véleményen volt a korábbi válogatott hátvéd, Joleon Lescott is, míg Ally McCoist „hihetetlen” hibának nevezte az esetet.

Szoboszlai a mérkőzés után elismerte a hibát: „Sajnálom a csapatot a hibám miatt. Egy könnyű helyzetben rossz döntést hoztam, így megnehezítettem magunknak a meccset. De a futball ilyen: megyünk tovább, jön a következő kör."

A kellemetlen jelenet ellenére a magyar középpályás statisztikái lenyűgözőek voltak: ő lett az első Premier League-játékos ebben a szezonban, aki egy meccsen gólt szerzett, legalább 100 sikeres passzt (105) adott és 10-nél többször szerzett labdát (12).

Vitás eset a második félidőben: büntető volt?

Szoboszlai a második játékrészben is a figyelem középpontjába került, amikor a Barnsley 2-1-es állásnál tizenegyest reklamált ellene. Reyes Cleary elesett a magyar játékos szorításában, ám a bíró nem ítélt büntetőt.  

Hourihane szerint „egyből büntetőnek tűnt” az eset, és a játékvezető döntése döntő pillanatban született. McCoist is egyetértett: „Ez egyértelműen tizenegyes volt, nem is kérdés.” Lescott viszont megvédte Szoboszlait, és úgy vélte, a támadó mozgása nem támasztotta alá a szabálytalanságot.  

Mivel a sorozat ezen szakaszában még nincs videóbíró (VAR), a játékvezető ítélete nem volt felülvizsgálható. Slot később úgy nyilatkozott: „Úgy tudom, Dominik a labdát találta el, és nem volt büntető.”

A Liverpool immár 11 egymást követő tétmeccs óta maradt veretlen (6 győzelem, 5 döntetlen), ami a klub legjobb sorozata 2025 januárja óta.

A 32 között a Slot-csapat a Manchester Unitedet búcsúztató Brightonnal találkozik majd február 13. és 16. között.

