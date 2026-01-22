Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominikszabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában. Az idei negyedik BL-gólját jegyző középpályás a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát, ami miatt sokan egyből Ronaldinho és Lionel Messi legendás találataihoz kezdték hasonlítani.

Szoboszlai Dominik főszereplő volt a Liverpool BL-meccsén

Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Szoboszlai az UEFA-nak üzent a meccs legjobbjaként?

Szoboszlai a statisztikák szerint a gólja mellett kialakított egy helyzetet, 35-ször passzolt sikeresen csapattársaihoz, szerzett hat labdát és minden földi párharcát megnyerte a 3-0-s liverpooli győzelemmel zárult meccsen, így az UEFA hivatalos honlapján a találkozó legjobbjának választották. Mindez azért is meglepő, mert az európai szövetségnél az utóbbi hónapokban rendre ignorálták a magyar válogatott csapatkapitányát, és akkor is mást választottak a meccs emberének, amikor Szoboszlai magasan kimagaslott a mezőnyből.

Vélhetően Szoboszlai is érezte már, hogy kijárt neki ez az elismerés, ugyanis a díj átvételekor mosolyogva annyit mondott a kamerába: „Köszönöm, végre”.

A Liverpool keddi győzelmével bebiztosította helyét a Bajnokok Ligája rájátszásában. A csapat immáron 13 mérkőzés óta veretlen, bár ebből hat döntetlen volt. Arne Slot csapata szerdán, a BL-alapszakasz zárófordulójában majd azt az azeri Qarabagot fogadja, amely a selejtezőben a Ferencvárost búcsúztatta.