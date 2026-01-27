Szoboszlai a Liverpool legutóbbi öt BL-mérkőzéséből négyen eredményes volt, közte a legutóbbi három alkalommal. A magyar válogatott csapatkapitányának minden esélye megvan arra, hogy szerda este is gólt szerezzen, mivel biztosan a kezdőcsapatban szerepel majd az azeri Qarabag ellen.

Szoboszlai Dominik csúcsformában játszik ebben a szezonban

Fotó: BENOIT PAVAN / Hans Lucas

Szoboszlai Dominik klublegendák nyomába érhet

Az angol sztárcsapat a hivatalos honlapján foglalkozott azzal, mi történik, ha a csapat legjobbja ismét betalál.

Ebben az esetben Szoboszlai lehet a Liverpool történetének hatodik játékosa, aki négy egymást követő európai kupamérkőzésen is gólt szerez.

Eddig ez a bravúr csak Roger Huntnak, Robbie Fowlernek, Steven Gerrardnak (kétszer), Djibril Cissének és Mohamed Salahnak (kétszer) sikerült.

Szoboszlai Dominik fantasztikus gólt szerzett a Marseille elleni BL-meccsen

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A Qarabag elleni BL-találkozónak a Liverpool az egyértelmű esélyese, annak ellenére, hogy riválisához hasonlóan Arne Slot együttese is kikapott a hétvégén a bajnokságban. A Vörösök a legutóbbi 20 főtáblás BL-meccsükből 17-et megnyertek, miközben az azeriak az Angliában játszott eddigi négy európai kupamérkőzésükön mindannyiszor vereséget szenvedtek. A Liverpool jelenleg a negyedik helyen áll az alapszakaszban, győzelem esetén biztosan bejut a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe.

