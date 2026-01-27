Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulóját szerdán rendezik. A Premier League címvédője a Qarabagot fogadja, Szoboszlai Dominik pedig olyat tehet, ami eddig kevés liverpooli játékosnak sikerült.

Szoboszlai a Liverpool legutóbbi öt BL-mérkőzéséből négyen eredményes volt, közte a legutóbbi három alkalommal. A magyar válogatott csapatkapitányának minden esélye megvan arra, hogy szerda este is gólt szerezzen, mivel biztosan a kezdőcsapatban szerepel majd az azeri Qarabag ellen.

Szoboszlai Dominik csúcsformában játszik ebben a szezonban
Szoboszlai Dominik csúcsformában játszik ebben a szezonban
Fotó: BENOIT PAVAN / Hans Lucas

Szoboszlai Dominik klublegendák nyomába érhet

Az angol sztárcsapat a hivatalos honlapján foglalkozott azzal, mi történik, ha a csapat legjobbja ismét betalál. 

Ebben az esetben Szoboszlai lehet a Liverpool történetének hatodik játékosa, aki négy egymást követő európai kupamérkőzésen is gólt szerez.

Eddig ez a bravúr csak Roger Huntnak, Robbie Fowlernek, Steven Gerrardnak (kétszer), Djibril Cissének és Mohamed Salahnak (kétszer) sikerült.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Szoboszlai Dominik fantasztikus gólt szerzett a Marseille elleni BL-meccsen
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A Qarabag elleni BL-találkozónak a Liverpool az egyértelmű esélyese, annak ellenére, hogy riválisához hasonlóan Arne Slot együttese is kikapott a hétvégén a bajnokságban. A Vörösök a legutóbbi 20 főtáblás BL-meccsükből 17-et megnyertek, miközben az azeriak az Angliában játszott eddigi négy európai kupamérkőzésükön mindannyiszor vereséget szenvedtek. A Liverpool jelenleg a negyedik helyen áll az alapszakaszban, győzelem esetén biztosan bejut a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe.

