Hétfőn este tartják az Év sportolója szavazás díjátadóját az Operaházban. A legjobb férfi sportoló kategóriában Szoboszlai Dominik is jelölt, ám éppen a gála időpontjában rendezik a Liverpool FA-kupa mérkőzését, vagyis szinte biztos, hogy nem engedik el a magyar válogatott csapatkapitányát, így nem lehet jelen a budapesti eseményen.

Szoboszlai Dominik ismét ott lehet a Livepool kezdőjében

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Hiába várják Szoboszlait Budapesten, de Slot nem akar kockáztatni

A Liverpool edzője, Arne Slot a vasárnapi sajtótájékoztatóján ugyanis utalt rá, hogy nem akar abba a hibába esni, amibe októberben a Crystal Palace elleni Ligakupa meccsen. Mint ismert, a holland szakember alaposan felforgatta kezdőcsapatát, sőt a kispadon sem volt 21 évesnél idősebb játékos. A Vörösök végül nagyon simán, 3-0-a kikaptak és kiestek. De ugyancsak emlékezetes volt, amikor Slot az előző idényben tíz változtatást eszközölt a Szűcs Kornélt is foglalkoztató Plymouth Argyle ellen, és hatalmas meglepetésre 1-0-ra kikapott a másodosztályú csapattól.

„Az előző szezonban úgy döntöttem, hogy néhány játékosnak pihenőt adok az FA-kupában, mert nem lehet minden játékosnak minden egyes meccsen játszania. A Ligakupából már kiestünk, az FA-kupa viszont továbbra is nagyon fontos számunkra. Tavaly azért is voltak változtatások, mert minden versenysorozatban érdekeltek voltunk.

Most azonban garantálhatom, hogy hétfőn az összes játékos ott lesz a pályán, akik az Arsenal ellen is játszottak. Persze, lehetnek kisebb változtatások, de azok inkább a cserék között lesznek, szóval ez most más lesz, mint tavaly a Plymouth ellen”

– fogadkozott Slot.

A londoni rangadót Szoboszlai ismét végigjátszotta, így várhatóan hétfőn ismét ott lesz a kezdőben, akárcsak Kerkez Milos, akit a Liverpool legjobbjának választottak meg a meccs után. Conor Bradley viszont kihagyhatja a hétfői összecsapást, miután a csütörtöki meccsen megsérült a bal térde és csak mankóval tudta elhagyni az Emirates Stadiont. Slot a sérülésével kapcsolatban azt mondta, hogy „a legrosszabbtól tart”. A klub közleményben jelezte, hogy a 22 éves játékosra műtét vár, az angol lapok szerint pedig ebben a szezonban már nem léphet pályára. Bradley az előző három idényben több mint 50 mérkőzést hagyott ki különböző sérülések miatt.