Az Origón is megírtuk, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpoolhoz hasonlóan kifejezetten erős Bajnokok Ligája-idényt fut, még akkor is, ha az angol csapat bajnoki szereplése igencsak hullámzó eddig. A regnáló bajnok a nyolcfordulós BL-ligaszakaszt a harmadik helyen zárta, és ezzel kiemelt pozícióból várhatja a folytatást. Ráadásul a magyar válogatott középpályása nyolc találkozón nyolc pontot pakolt a kanadai táblázatba (gól plusz gólpassz).

Szoboszlai Dominik a divat terén is magabiztos

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik számára nem kényes téma a divat

A Liverpool a lenti videót tette közzé az Instagram-oldalán, ahol arra a kérdésre kellett a focistáknak válaszolni: Ki volt a legnagyobb hatással az ízlésedre (divat szempontjából)? Erre a magyar válogatott csapatkapitánya azt válaszolta, hogy: A The Time és a feleségem.