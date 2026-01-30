Live
Óriási a baj, leégett a Volkswagen-autógyár!

Sugárzás

Rejtélyes radioaktív anyagokat mértek Finnországban – újabb Csernobil jön?

A Liverpool szerda este hazai pályán magabiztosan, 6-0-ra verte a Qarabag együttesét a Bajnokok Ligája utolsó alapszakasz-mérkőzésén. A Vörösök bejutottak a nyolcaddöntőbe, így a bajnoki előtt juthatott idő könnyedebb témákra is, amelyek kapcsán Szoboszlai Dominik is megszólalt.

Az Origón is megírtuk, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpoolhoz hasonlóan kifejezetten erős Bajnokok Ligája-idényt fut, még akkor is, ha az angol csapat bajnoki szereplése igencsak hullámzó eddig. A regnáló bajnok a nyolcfordulós BL-ligaszakaszt a harmadik helyen zárta, és ezzel kiemelt pozícióból várhatja a folytatást. Ráadásul a magyar válogatott középpályása nyolc találkozón nyolc pontot pakolt a kanadai táblázatba (gól plusz gólpassz).

Szoboszlai Dominik a divat terén is magabiztos
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik számára nem kényes téma a divat

A Liverpool a lenti videót tette közzé az Instagram-oldalán, ahol arra a kérdésre kellett a focistáknak válaszolni: Ki volt a legnagyobb hatással az ízlésedre (divat szempontjából)? Erre a magyar válogatott csapatkapitánya azt válaszolta, hogy: A The Time és a feleségem.

 

