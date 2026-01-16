Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látnia kell!

Trump Nobel-békedíjat kapott

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League-ben címvédő Liverpool újabb nehézséggel szembesült. Conor Bradley szezonja a térdsérülése miatt véget ért, és Arne Slot menedzsernek sürgősen megoldást kell találnia a jobb oldali védőposztra: nem meglepő, hogy Szoboszlai Dominik neve ismét felvetődött. A holland szakember elismerte, hogy ez „hatalmas csapás” a csapat számára – különösen egy olyan hónapban, amikor kilenc mérkőzés vár a Vörösökre.

Nehéz helyzetbe került megint a Liverpool a jobbhátvéd posztján Conor Bradley sérülése miatt, Arne Slot pedig akár Szoboszlai Dominikot is újra hátra vezényelheti.

Szoboszlai Dominik lehet az egyik megoldás a jobbhátvéd pozícióra
Szoboszlai Dominik lehet az egyik megoldás a jobbhátvéd pozícióra
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Szoboszlai Dominik és Curtis Jones: kényszermegoldások

Slot időnként középpályásokat vet be a jobbhátvéd pozícióban – ez a rendszer rugalmasságát és labdabirtoklást erősítheti, hasonlóan ahhoz, ahogy korábban Trent Alexander-Arnold játszott. Ugyanakkor a menedzser maga is elismerte:

 Remélem, senki sem gondolja, hogy szívesen raknám Szoboszlait jobb oldali bekknek.

A magyar válogatott csapatkapitány eddig ötször, Curtis Jones pedig egyszer szerepelt a védelem jobb oldalán. 

Bár mindketten elfogadhatóan teljesítettek, ez ideiglenes megoldás: egyikük sem védő, és támadóerejük elveszik, ha hátrébb kell játszaniuk

 - írja a This is Anfield. 

Jeremie Frimpong: a legkézenfekvőbb választás

A legvalószínűbb jelölt a posztra Jeremie Frimpong. 

A holland válogatott játékos két combsérülés után tért vissza, és bár Slot inkább a jobbszélen vetette be, most a védelemben számíthat rá. Mohamed Szalah hamarosan visszatér az Afrikai Nemzetek Kupájáról, így Frimpong hiánya kevésbé fogja érezhetően gyengíteni a támadósort, 

de sebessége és támadóereje nélkülözhetetlen lehet a csapat számára. Slot ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kezelnie kell Frimpong terhelését, hiszen mindössze hat bevethető védővel kell gazdálkodnia januárban.

Joe Gomez: stabil, de kevésbé támadó

Joe Gomez már több alkalommal bevethetőnek bizonyult a jobb oldalon, noha eredeti posztján középső védőként számít alapembernek. Slot számára ő biztos védekezést jelent, viszont támadásban kevésbé vesz részt – ez pedig komoly taktikai különbséget eredményez, ha Frimponghoz kell viszonyítani. A rotáció emiatt nehezen kivitelezhető, hiszen a két játékos teljesen eltérő stílust képvisel. Ráadásul Gomez jobb oldali szerepeltetése a középhátvéd poszton is lyukat hagy a keretben, ahol szinte csak a fiatal Wellity Lucky marad alternatívaként.

Calvin Ramsay: a meglepetés

A skót Calvin Ramsay visszatért a sérüléséből, és újra az első kerettel edz. Természetes jobb hátvédként akár stabil opció is lehet, főként hogy fiatal, fejlődő játékosról van szó. 

Pályafutását azonban eddig sérülések és sikertelen kölcsönszerződések hátráltatták. Ramsay viszont a Crystal Palace elleni Ligakupa-meccsen ígéretesen játszott, és most Bradley sérülése miatt talán váratlan lehetőséget kap a bizonyításra.

Új igazolás? Aligha

Bár a pletykák a Liverpoolt összeboronálták többek között Julian Ryersonnal (Borussia Dortmund), a Liverpool filozófiája nem kedvez az ilyen rövid távú igazolásoknak. A klub belső információi alapján nem várható sem állandó, sem kölcsönszerződés januárban – Slotnak tehát a meglévő erőforrásokból kell kihoznia a legtöbbet.

Az Athletic szerint Bradley várhatóan a nyári felkészülésre már visszatérhet, így a menedzsernek addig ideiglenes, de hatékony megoldásokat kell találnia a jobbhátvéd pozícióban.

Szoboszlai lövéséről áradozott az Európa-bajnok sztárfocista
A riválishoz igazolt Szoboszlai korábbi edzője
Mi történik a Liverpoolnál? Kerkez miatt távozhat a csapat BL-győztes sztárja


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!