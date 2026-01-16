Nehéz helyzetbe került megint a Liverpool a jobbhátvéd posztján Conor Bradley sérülése miatt, Arne Slot pedig akár Szoboszlai Dominikot is újra hátra vezényelheti.

Szoboszlai Dominik lehet az egyik megoldás a jobbhátvéd pozícióra

Szoboszlai Dominik és Curtis Jones: kényszermegoldások

Slot időnként középpályásokat vet be a jobbhátvéd pozícióban – ez a rendszer rugalmasságát és labdabirtoklást erősítheti, hasonlóan ahhoz, ahogy korábban Trent Alexander-Arnold játszott. Ugyanakkor a menedzser maga is elismerte:

Remélem, senki sem gondolja, hogy szívesen raknám Szoboszlait jobb oldali bekknek.

A magyar válogatott csapatkapitány eddig ötször, Curtis Jones pedig egyszer szerepelt a védelem jobb oldalán.

Bár mindketten elfogadhatóan teljesítettek, ez ideiglenes megoldás: egyikük sem védő, és támadóerejük elveszik, ha hátrébb kell játszaniuk

Jeremie Frimpong: a legkézenfekvőbb választás

A legvalószínűbb jelölt a posztra Jeremie Frimpong.

A holland válogatott játékos két combsérülés után tért vissza, és bár Slot inkább a jobbszélen vetette be, most a védelemben számíthat rá. Mohamed Szalah hamarosan visszatér az Afrikai Nemzetek Kupájáról, így Frimpong hiánya kevésbé fogja érezhetően gyengíteni a támadósort,

de sebessége és támadóereje nélkülözhetetlen lehet a csapat számára. Slot ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kezelnie kell Frimpong terhelését, hiszen mindössze hat bevethető védővel kell gazdálkodnia januárban.

Joe Gomez: stabil, de kevésbé támadó

Joe Gomez már több alkalommal bevethetőnek bizonyult a jobb oldalon, noha eredeti posztján középső védőként számít alapembernek. Slot számára ő biztos védekezést jelent, viszont támadásban kevésbé vesz részt – ez pedig komoly taktikai különbséget eredményez, ha Frimponghoz kell viszonyítani. A rotáció emiatt nehezen kivitelezhető, hiszen a két játékos teljesen eltérő stílust képvisel. Ráadásul Gomez jobb oldali szerepeltetése a középhátvéd poszton is lyukat hagy a keretben, ahol szinte csak a fiatal Wellity Lucky marad alternatívaként.

Calvin Ramsay: a meglepetés

A skót Calvin Ramsay visszatért a sérüléséből, és újra az első kerettel edz. Természetes jobb hátvédként akár stabil opció is lehet, főként hogy fiatal, fejlődő játékosról van szó.

Pályafutását azonban eddig sérülések és sikertelen kölcsönszerződések hátráltatták. Ramsay viszont a Crystal Palace elleni Ligakupa-meccsen ígéretesen játszott, és most Bradley sérülése miatt talán váratlan lehetőséget kap a bizonyításra.

Új igazolás? Aligha

Bár a pletykák a Liverpoolt összeboronálták többek között Julian Ryersonnal (Borussia Dortmund), a Liverpool filozófiája nem kedvez az ilyen rövid távú igazolásoknak. A klub belső információi alapján nem várható sem állandó, sem kölcsönszerződés januárban – Slotnak tehát a meglévő erőforrásokból kell kihoznia a legtöbbet.