Szoboszlai Dominik ezúttal is remekül futballozott, ahogy az Origón is beszámoltunk erről, a magyar válogatott középpályása a második félidőben kiosztott egy gyönyörű gólpasszt, a találkozó hajrájában pedig kapott egy kis pihenőt is Arne Slot vezetőedzőtől. A mérkőzés után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok remek osztályzatokat adtak a magyar középpályának, akit igazi művésznek és a csapat szívének is neveztek. Nem mellesleg nyolc alapszakasz találkozón nyolc pontot gyűjtött a kanadai táblázatban (gól vagy gólpassz).

Szoboszlai Dominik nagyot megy idén a Bajnokok Ligájában

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik lubickol a BL-ben

A Liverpool a harmadik helyen zárta az alapszakaszt a tabellán, azaz egyből bejutott a nyolcaddöntőbe, nem kell februárban a rájátszásban majd pályára lépnie a klubnak. Szoboszlai az Instagram-oldalán posztolt csütörtökön, mindössze egy mondatot, de azt tovább is osztotta a Liverpool hivatalos Facebook-oldala: „Következő állomás a @championsleague-ben: nyolcaddöntő 🔴🫰🏽”