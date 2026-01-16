Pénteken megtartotta a szombati bajnoki mérkőzés előtti szokásos sajtótájékoztatóját a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot, aki többek között beszélt Szoboszlai Dominik hibájáról, amit az FA-kupa-meccsen követett el. Ezzel kapcsolatban Slot a következőt mondta: „Beszéltem Dommal erről, minden rendben van. Nem ez volt a legjobb dolog, amit tett, de akadtak remek pillanatai is, egy szép gólt szerzett és egy hihetetlen keresztpasszt adott Wirtznek. Nyilván nem az a hiba volt a legjobb megmozdulása” – mondta a holland tréner.

Szoboszlai Dominik és a többiek a Liverpool edzőközpontjában

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik jó kedvvel készül a szombatra

Lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a lenti képek tanulsága szerint meglehetősen jó kedvűnek tűnik, hiába a tréning. A Liverpool egyébként 21 fordulót követően a bajnokságban már a Bajnokok Ligája indulást érő 4. helyen áll, mondjuk az is igaz, hogy a legutolsó három Premier League-meccsük mind döntetlen lett. A szombati ellenfelük, a Burnley az utolsó előtti, 19. helyen áll a tabellán, így mondhatjuk, hogy kötelező lesz a győzelem a Vörösöknek.