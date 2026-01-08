Szoboszlai Dominik élete formájában futballozik, a Liverpool magyar sztárja augusztusban, októberben és novemberben is a hónap játékosa lett a klubnál. A magyar válogatott csapatkapitánya a mostani idényben már 26 tétmérkőzésen játszott, ezeken 5 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott.

Szoboszlai Dominik csodás szabadrúgásgóljával győzte le a Liverpool augusztusban az Arsenalt

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Premier League címvédője csütörtökön az ellen az Arsenal ellen lép pályára, amelyet augusztusban éppen Szoboszlai elképesztő szabadrúgásgóljával győzött le 1-0-ra. A mérkőzés előtt a 25 éves középpályás sajtótájékoztatón vett részt, ahol szóba került az említett találata, de a saját formájáról és a csapat céljairól is beszélt.

Szoboszlai Dominik a pályán igyekszik példát mutatni

„Úgy érzem, hogy karrierem csúcspontján vagyok, azt mondanám: nap mint nap, meccsről meccsre keményen dolgozom. Csak próbálok segíteni a csapatnak, a legjobb formámat hozni és élvezni a futballt” – mondta Szoboszlai, aki hiába futballozik fantasztikus formában, mégsem ért egyet azzal, hogy a mostani lenne karrierje legjobb időszaka a Liverpoolban.

Mivel a csapat nem teljesít olyan jól, ahogy szeretném, ezért nem tudom ezt annyira élvezni. Jobban örülnék, ha megnyernénk a mérkőzéseket

és ugyanolyan pozícióban lennénk, mint például a tavalyi szezonban. De ez a cél. Ez az, amit szeretnénk elérni” – tette hozzá a Liverpool sztárja, akit a csapaton belüli vezérszerepéről is kérdeztek.

„Nehéz ezt megmondani, de mindig igyekszem a pályán a teljesítményemmel példát mutatni. Azon kívül is igyekszem mindenkinek segíteni, ott lenni. Leginkább azt mondanám, hogy a pályán beszélek” – szögezte le.

Szoboszlai Dominik pályán nyújtott teljesítménye magáért beszél

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik szerint újra legyőzhetik az Arsenalt

Szoboszlainak azt a kérdést is feltették, szívesen lenne-e egy napon a Liverpool csapatkapitánya.

El tudom képzelni, igen. Nagyon szeretném. Természetesen óriási megtiszteltetés a Liverpool kapitányának lenni.

Azt hiszem, mindenki szeretne az lenni. Igen, persze, ha eljön az ideje, nagyon szeretném” – hangzott az egyértelmű felelet.

Szoboszlai a csapat céljaival kapcsolatban arról beszélt, hogy minden mérkőzést külön kell kezelni, és el kell kezdeniük gyűjteni a győzelmeket, mert ez az első lépés a siker felé. Az Arsenal elleni góljára szívesen emlékszik vissza, de nem szeretne a múltból élni, ezért csakis az új kihívásokra fókuszál, és hisz abban, hogy az Emirates Stadionban is nyerhetnek a listavezető ellen.