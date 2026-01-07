„Férj lettem, apa lettem, és én lettem az első magyar, aki megnyerte a Premier League-et” – sorolta a Sky Sportsnak az elmúlt év legfontosabb mérföldköveit Szoboszlai Dominik, majd rögtön hozzátette: hiába ért el sok mindent, korántsem érzi befejezettnek a pályafutását. Mint fogalmazott, még mindig vannak céljai, amelyeket szeretne elérni, és úgy érzi, az idő is mellette áll. Vagyis a sikerek ellenére sem dőlt hátra, sőt, továbbra is éhes az újabb kihívásokra.

Szoboszlai így ünnepelte a csapattársakkal a PL-aranyérmet

Fotó: Adam Vaughan / MTI/EPA

Szoboszlai a történelmi PL-sikerről

A Premier League megnyerése nemcsak Szoboszlai személyes diadala volt, hanem magyar futballtörténeti pillanat is. Ő lett az első magyar labdarúgó, aki Anglia legerősebb bajnokságának a trófeáját magasba emelhette.

„Nagyon jó érzés volt” – beszélt az élményről. Felidézte: bár Puskás Ferenc pályafutása során szinte mindent megnyert, ő elsősorban Spanyolországban futballozott, így ez a Premier League-cím külön fejezetet nyitott a magyar labdarúgás történetében. Szoboszlai azonban gyorsan jelezte: nem szeretne itt megállni. Fejében pontos lista van arról, mit akar még elérni.

Bajnokok Ligája, világbajnokság és újabb bajnoki címek

Amikor szóba került a „bakancslista”, nem sokat gondolkodott. Elmondása szerint hosszú távon a legnagyobb trófeák lebegnek a szeme előtt. Szeretné megnyerni a Bajnokok Ligáját, ott akar lenni a következő Európa-bajnokságon a magyar válogatottal, és kijutni a világbajnokságra.

Ez utóbbi különösen érzékeny téma számára. Őszintén beszélt arról, mennyire megviselte a vb-kijutás elmaradása. Mint mondta, soha életében nem volt még ennyire szomorú.

Nem dühöt érzett, hanem mély csalódottságot.

A mostani interjúban ekkor hangzott el az a mondat, amely sokak számára remény adhat: tartozik Magyarországnak egy világbajnoki szerepléssel. Szoboszlai úgy érzi, ezzel adósa a válogatottnak és a magyar szurkolóknak is.

A tervei között szerepel az is, hogy újra megnyerje a Premier League-et – és nem csak egyszer. A magánéletben sem gondolkodik kicsiben: nevetve jegyezte meg, hogy három gyermeket szeretne, még akkor is, ha a műsorvezető figyelmeztette, kettővel már „kemény az élet”.