2025 különleges év Szoboszlai Dominik életében. A Liverpool középpályása ebben az esztendőben lett férj, édesapa – és nem utolsósorban az első magyar labdarúgó, aki megnyerte a Premier League-et. A Sky Sportsnak adott hosszabb videós interjújában azonban Szoboszlai Dominik egyértelművé tette: a sikerek ellenére nem érzi úgy, hogy „kész lenne”, sőt, kifejezetten adósságként tekint a válogatott egyik legnagyobb álmára.

„Férj lettem, apa lettem, és én lettem az első magyar, aki megnyerte a Premier League-et” – sorolta a Sky Sportsnak az elmúlt év legfontosabb mérföldköveit Szoboszlai Dominik, majd rögtön hozzátette: hiába ért el sok mindent, korántsem érzi befejezettnek a pályafutását. Mint fogalmazott, még mindig vannak céljai, amelyeket szeretne elérni, és úgy érzi, az idő is mellette áll. Vagyis a sikerek ellenére sem dőlt hátra, sőt, továbbra is éhes az újabb kihívásokra.

Szoboszlai így ünnepelte a csapattársakkal a PL-aranyérmet Fotó: Adam Vaughan / MTI/EPA
Szoboszlai így ünnepelte a csapattársakkal a PL-aranyérmet
Fotó: Adam Vaughan / MTI/EPA

Szoboszlai a történelmi PL-sikerről

A Premier League megnyerése nemcsak Szoboszlai személyes diadala volt, hanem magyar futballtörténeti pillanat is. Ő lett az első magyar labdarúgó, aki Anglia legerősebb bajnokságának a trófeáját magasba emelhette.

„Nagyon jó érzés volt” – beszélt az élményről. Felidézte: bár Puskás Ferenc pályafutása során szinte mindent megnyert, ő elsősorban Spanyolországban futballozott, így ez a Premier League-cím külön fejezetet nyitott a magyar labdarúgás történetében. Szoboszlai azonban gyorsan jelezte: nem szeretne itt megállni. Fejében pontos lista van arról, mit akar még elérni.

Bajnokok Ligája, világbajnokság és újabb bajnoki címek

Amikor szóba került a „bakancslista”, nem sokat gondolkodott. Elmondása szerint hosszú távon a legnagyobb trófeák lebegnek a szeme előtt. Szeretné megnyerni a Bajnokok Ligáját, ott akar lenni a következő Európa-bajnokságon a magyar válogatottal, és kijutni a világbajnokságra.

Ez utóbbi különösen érzékeny téma számára. Őszintén beszélt arról, mennyire megviselte a vb-kijutás elmaradása. Mint mondta, soha életében nem volt még ennyire szomorú.

Nem dühöt érzett, hanem mély csalódottságot.

A mostani interjúban ekkor hangzott el az a mondat, amely sokak számára remény adhat: tartozik Magyarországnak egy világbajnoki szerepléssel. Szoboszlai úgy érzi, ezzel adósa a válogatottnak és a magyar szurkolóknak is.

A tervei között szerepel az is, hogy újra megnyerje a Premier League-et – és nem csak egyszer. A magánéletben sem gondolkodik kicsiben: nevetve jegyezte meg, hogy három gyermeket szeretne, még akkor is, ha a műsorvezető figyelmeztette, kettővel már „kemény az élet”.

Arsenal? „Nem a bajnok ellen játszunk”

Az interjú egyik legtöbbet idézett része a Premier League aktuális erőviszonyairól szólt. Felmerült a kérdés, hogy a Liverpool az Arsenal ellen vajon a bajnokcsapattal találkozik-e.

Szoboszlai válasza határozott volt:

Mi nem a bajnok ellen játszunk. Ők játszanak a bajnok ellen.

A középpályás hangsúlyozta, hogy a Premier League-ben nem lehet januárban bajnokot hirdetni. Elismerte az Arsenal erejét, ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy a Manchester Cityt vagy az Aston Villát sem szabad leírni. A Liverpool számára pedig jelenleg nem a távoli álmok hajszolása a legfontosabb, hanem az, hogy meccsről meccsre építkezzen.

Hullámvölgy és nyomás Liverpoolban

Szoboszlai szerint természetes, hogy egy bajnoki cím után nehezebb időszak következhet. Felidézte, hogy az előző idényben, amikor jelentős előnnyel vezették a tabellát, ő maga sem merte idő előtt kimondani, hogy megvan a bajnoki cím. Most, amikor hátrányban vannak, még inkább igaz: rövid távon kell gondolkodni.

A nyomásról nyíltan beszélt. Úgy véli, egy topklubnál ez elkerülhetetlen.

Ezért jössz ide. Ha a legnagyobb klubokban akarsz játszani, akkor nyomás is lesz – akkor is, ha nyersz, és akkor is, ha veszítesz

 – fogalmazott.

A megoldásokról nem akart konkrétumokat mondani. Szerinte ez nem az ő feladata, erre ott van a szakmai stáb. A játékosok azonban egymás között beszélnek a problémákról, és csapatként próbálnak fejlődni. „Mi a Liverpool vagyunk, és jelenleg mi vagyunk Anglia bajnokai” – tette hozzá.

Mohamed Szalah és a bizalom

Az interjú végén Mohamed Szalah került szóba, akivel Szoboszlai különösen szoros kapcsolatot ápol. Elmondása szerint az egyiptomi sztár már az első naptól kezdve segítette őt, szinte a szárnyai alá vette, és mentorként támogatta.

„Minden nap közelebb kerültünk egymáshoz” – mesélte. Sokszor beszélgetnek, és mély bizalom alakult ki közöttük. Szoboszlai számára nem volt könnyű látni, hogy Szalah az elmúlt időszakban nehéz helyzetbe került, de hangsúlyozta: csapattársként és barátként mindig mellette állt.

Bízik benne, hogy Szalah az Afrikai Nemzetek Kupája után visszatér, és ismét segítségére lesz a csapatnak. Felidézte: az előző idényben elképesztő, 70 gólos közreműködéssel zárta a szezont, ami kulcsszerepet játszott a bajnoki cím megszerzésében.

