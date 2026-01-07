„Férj lettem, apa lettem, és én lettem az első magyar, aki megnyerte a Premier League-et” – sorolta a Sky Sportsnak az elmúlt év legfontosabb mérföldköveit Szoboszlai Dominik, majd rögtön hozzátette: hiába ért el sok mindent, korántsem érzi befejezettnek a pályafutását. Mint fogalmazott, még mindig vannak céljai, amelyeket szeretne elérni, és úgy érzi, az idő is mellette áll. Vagyis a sikerek ellenére sem dőlt hátra, sőt, továbbra is éhes az újabb kihívásokra.
Szoboszlai a történelmi PL-sikerről
A Premier League megnyerése nemcsak Szoboszlai személyes diadala volt, hanem magyar futballtörténeti pillanat is. Ő lett az első magyar labdarúgó, aki Anglia legerősebb bajnokságának a trófeáját magasba emelhette.
„Nagyon jó érzés volt” – beszélt az élményről. Felidézte: bár Puskás Ferenc pályafutása során szinte mindent megnyert, ő elsősorban Spanyolországban futballozott, így ez a Premier League-cím külön fejezetet nyitott a magyar labdarúgás történetében. Szoboszlai azonban gyorsan jelezte: nem szeretne itt megállni. Fejében pontos lista van arról, mit akar még elérni.
Bajnokok Ligája, világbajnokság és újabb bajnoki címek
Amikor szóba került a „bakancslista”, nem sokat gondolkodott. Elmondása szerint hosszú távon a legnagyobb trófeák lebegnek a szeme előtt. Szeretné megnyerni a Bajnokok Ligáját, ott akar lenni a következő Európa-bajnokságon a magyar válogatottal, és kijutni a világbajnokságra.
Ez utóbbi különösen érzékeny téma számára. Őszintén beszélt arról, mennyire megviselte a vb-kijutás elmaradása. Mint mondta, soha életében nem volt még ennyire szomorú.
Nem dühöt érzett, hanem mély csalódottságot.
A mostani interjúban ekkor hangzott el az a mondat, amely sokak számára remény adhat: tartozik Magyarországnak egy világbajnoki szerepléssel. Szoboszlai úgy érzi, ezzel adósa a válogatottnak és a magyar szurkolóknak is.
A tervei között szerepel az is, hogy újra megnyerje a Premier League-et – és nem csak egyszer. A magánéletben sem gondolkodik kicsiben: nevetve jegyezte meg, hogy három gyermeket szeretne, még akkor is, ha a műsorvezető figyelmeztette, kettővel már „kemény az élet”.
Arsenal? „Nem a bajnok ellen játszunk”
Az interjú egyik legtöbbet idézett része a Premier League aktuális erőviszonyairól szólt. Felmerült a kérdés, hogy a Liverpool az Arsenal ellen vajon a bajnokcsapattal találkozik-e.
Szoboszlai válasza határozott volt:
Mi nem a bajnok ellen játszunk. Ők játszanak a bajnok ellen.
A középpályás hangsúlyozta, hogy a Premier League-ben nem lehet januárban bajnokot hirdetni. Elismerte az Arsenal erejét, ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy a Manchester Cityt vagy az Aston Villát sem szabad leírni. A Liverpool számára pedig jelenleg nem a távoli álmok hajszolása a legfontosabb, hanem az, hogy meccsről meccsre építkezzen.
Hullámvölgy és nyomás Liverpoolban
Szoboszlai szerint természetes, hogy egy bajnoki cím után nehezebb időszak következhet. Felidézte, hogy az előző idényben, amikor jelentős előnnyel vezették a tabellát, ő maga sem merte idő előtt kimondani, hogy megvan a bajnoki cím. Most, amikor hátrányban vannak, még inkább igaz: rövid távon kell gondolkodni.
A nyomásról nyíltan beszélt. Úgy véli, egy topklubnál ez elkerülhetetlen.
Ezért jössz ide. Ha a legnagyobb klubokban akarsz játszani, akkor nyomás is lesz – akkor is, ha nyersz, és akkor is, ha veszítesz
– fogalmazott.
A megoldásokról nem akart konkrétumokat mondani. Szerinte ez nem az ő feladata, erre ott van a szakmai stáb. A játékosok azonban egymás között beszélnek a problémákról, és csapatként próbálnak fejlődni. „Mi a Liverpool vagyunk, és jelenleg mi vagyunk Anglia bajnokai” – tette hozzá.
Mohamed Szalah és a bizalom
Az interjú végén Mohamed Szalah került szóba, akivel Szoboszlai különösen szoros kapcsolatot ápol. Elmondása szerint az egyiptomi sztár már az első naptól kezdve segítette őt, szinte a szárnyai alá vette, és mentorként támogatta.
„Minden nap közelebb kerültünk egymáshoz” – mesélte. Sokszor beszélgetnek, és mély bizalom alakult ki közöttük. Szoboszlai számára nem volt könnyű látni, hogy Szalah az elmúlt időszakban nehéz helyzetbe került, de hangsúlyozta: csapattársként és barátként mindig mellette állt.
Bízik benne, hogy Szalah az Afrikai Nemzetek Kupája után visszatér, és ismét segítségére lesz a csapatnak. Felidézte: az előző idényben elképesztő, 70 gólos közreműködéssel zárta a szezont, ami kulcsszerepet játszott a bajnoki cím megszerzésében.
