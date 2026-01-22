Live
Trump és a NATO megállapodtak! Eldőlt Grönland sorsa

Ezt látnia kell!

Félelmetes felfedezést tettek az Antarktisz vastag jégpáncélja alatt

Mint ismert, a Liverpool 3-0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. A meccs legjobbja a szurkolók és az UEFA szerint is Szoboszlai Dominik volt. A magyar válogatott csapatkapitányát nem csak a gólja miatt választották a meccs hősének.

Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában: a magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát. A Liverpool végül 3-0-ra nyert, többek között Szoboszlai fantasztikus játékának köszönhetően.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) celebrates with Liverpool's Dutch defender #30 Jeremie Frimpong scoring his team's first goal during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Jeremie Frimpong és Szoboszlai Dominik volt a Liverpool két legjobbja
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Szoboszlai kiemelkedő statisztikai mutatói

Mint ismert, az UEFA mellet a Liverpool csapatának szurkolói is a BL-találkozó legjobbjává választották Szoboszlait a Marseille ellen.

Ez nem is meglepő: Szoboszlai Dominik ezúttal is vezéregyéniségként játszott, hiszen góljával és a pontos passzaival ismét kulcsszerepet vállalt csapata támadójátékában. 

A találata mellett 40 passzából 35 sikeres volt, ami 88%-os pontosságot jelent, és jól mutatja, mennyire higgadtan és tudatosan hozott döntéseket nyomás alatt is.  

A támadások szervezésében továbbra is kulcsfontosságú volt: egy helyzetet, illetve egy nagy gólhelyzetet is ő alakított ki, ami azt bizonyítja, hogy nem csupán befejezőként, hanem előkészítő szerepben is hatékony. Összesen 52 labdaérintése alatt sokszor vett részt a játéképítésben, miközben védekezésben is aktív maradt.  

Védekező oldalon Szoboszlai

hat labdaszerzéssel, három felszabadítással és egy sikeres szereléssel járult hozzá a stabilitáshoz, valamint mindegyik párharcát (1/1) megnyerte. Ezek az adatok azt támasztják alá, hogy játéka rendkívül komplex: egyszerre képes támadni, szervezni és védekezni, ami ritka tulajdonság egy támadó középpályás esetében.  

Szoboszlai vs. Marseille:

Gólok: 1  
Pontos passzok: 35/40 (88%)  
Kialakított helyzetek: 1  
Nagy helyzetek (gólhelyzetek) kialakítva: 1  
Labdaérintések: 52  
Szerelések: 1  
Felszabadítások: 3  
Labdaszerzések: 6  
Megnyert párharcok: 1/1 (100%)  

Összességében Szoboszlai teljesítménye érett, minden játékelemben megbízható, és a csapat érdekeit szem előtt tartó játékot mutatott.

A Liverpool a negyedik helyre lépett előre. A keddi eredmények alapján az már a meccs előtt eldőlt, hogy az angol csapat ott lesz a kieséses szakaszban, de az is valószínű, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jut majd.

