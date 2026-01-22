Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában: a magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát. A Liverpool végül 3-0-ra nyert, többek között Szoboszlai fantasztikus játékának köszönhetően.

Jeremie Frimpong és Szoboszlai Dominik volt a Liverpool két legjobbja

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Szoboszlai kiemelkedő statisztikai mutatói

Mint ismert, az UEFA mellet a Liverpool csapatának szurkolói is a BL-találkozó legjobbjává választották Szoboszlait a Marseille ellen.

Ez nem is meglepő: Szoboszlai Dominik ezúttal is vezéregyéniségként játszott, hiszen góljával és a pontos passzaival ismét kulcsszerepet vállalt csapata támadójátékában.

A találata mellett 40 passzából 35 sikeres volt, ami 88%-os pontosságot jelent, és jól mutatja, mennyire higgadtan és tudatosan hozott döntéseket nyomás alatt is.

A támadások szervezésében továbbra is kulcsfontosságú volt: egy helyzetet, illetve egy nagy gólhelyzetet is ő alakított ki, ami azt bizonyítja, hogy nem csupán befejezőként, hanem előkészítő szerepben is hatékony. Összesen 52 labdaérintése alatt sokszor vett részt a játéképítésben, miközben védekezésben is aktív maradt.

Védekező oldalon Szoboszlai

hat labdaszerzéssel, három felszabadítással és egy sikeres szereléssel járult hozzá a stabilitáshoz, valamint mindegyik párharcát (1/1) megnyerte. Ezek az adatok azt támasztják alá, hogy játéka rendkívül komplex: egyszerre képes támadni, szervezni és védekezni, ami ritka tulajdonság egy támadó középpályás esetében.

Szoboszlai vs. Marseille:

Gólok: 1

Pontos passzok: 35/40 (88%)

Kialakított helyzetek: 1

Nagy helyzetek (gólhelyzetek) kialakítva: 1

Labdaérintések: 52

Szerelések: 1

Felszabadítások: 3

Labdaszerzések: 6

Megnyert párharcok: 1/1 (100%)

Összességében Szoboszlai teljesítménye érett, minden játékelemben megbízható, és a csapat érdekeit szem előtt tartó játékot mutatott.

A Liverpool a negyedik helyre lépett előre. A keddi eredmények alapján az már a meccs előtt eldőlt, hogy az angol csapat ott lesz a kieséses szakaszban, de az is valószínű, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jut majd.