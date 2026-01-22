Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában: a magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát. A Liverpool végül 3-0-ra nyert, többek között Szoboszlai fantasztikus játékának köszönhetően.
Szoboszlai kiemelkedő statisztikai mutatói
Mint ismert, az UEFA mellet a Liverpool csapatának szurkolói is a BL-találkozó legjobbjává választották Szoboszlait a Marseille ellen.
Ez nem is meglepő: Szoboszlai Dominik ezúttal is vezéregyéniségként játszott, hiszen góljával és a pontos passzaival ismét kulcsszerepet vállalt csapata támadójátékában.
A találata mellett 40 passzából 35 sikeres volt, ami 88%-os pontosságot jelent, és jól mutatja, mennyire higgadtan és tudatosan hozott döntéseket nyomás alatt is.
A támadások szervezésében továbbra is kulcsfontosságú volt: egy helyzetet, illetve egy nagy gólhelyzetet is ő alakított ki, ami azt bizonyítja, hogy nem csupán befejezőként, hanem előkészítő szerepben is hatékony. Összesen 52 labdaérintése alatt sokszor vett részt a játéképítésben, miközben védekezésben is aktív maradt.
Védekező oldalon Szoboszlai
hat labdaszerzéssel, három felszabadítással és egy sikeres szereléssel járult hozzá a stabilitáshoz, valamint mindegyik párharcát (1/1) megnyerte. Ezek az adatok azt támasztják alá, hogy játéka rendkívül komplex: egyszerre képes támadni, szervezni és védekezni, ami ritka tulajdonság egy támadó középpályás esetében.
Szoboszlai vs. Marseille:
Gólok: 1
Pontos passzok: 35/40 (88%)
Kialakított helyzetek: 1
Nagy helyzetek (gólhelyzetek) kialakítva: 1
Labdaérintések: 52
Szerelések: 1
Felszabadítások: 3
Labdaszerzések: 6
Megnyert párharcok: 1/1 (100%)
Összességében Szoboszlai teljesítménye érett, minden játékelemben megbízható, és a csapat érdekeit szem előtt tartó játékot mutatott.
A Liverpool a negyedik helyre lépett előre. A keddi eredmények alapján az már a meccs előtt eldőlt, hogy az angol csapat ott lesz a kieséses szakaszban, de az is valószínű, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jut majd.