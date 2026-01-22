Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában. A magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát.

Szoboszlai Dominik idénybeli negyedik gólját lőtte a BL-ben

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Mindig Szoboszlai Dominik a legjobb?

Szoboszlaihoz hasonlóan Kerkez Milos is végigjátszotta a mérkőzést, előbbi pedig újabb fontos elismerést gyűjtött be.

A Liverpool csapatának szurkolói ugyanis a Marseille elleni BL-találkozó legjobbjává ismét Szoboszlai választották.

A Liverpool-drukkerek idény során immár hetedszer választották meg a meccs legjobbjának a magyar válogatott csapatkapitányát.

Nem csoda, ha a Liverpool X-oldala csak ennyit ír a bejegyzés mellé:

Még egy Domnak

Another one for Dom 😮‍💨



Your @carlsberg Player of the Match 🏆 #Ad pic.twitter.com/rhx6i9nutD — Liverpool FC (@LFC) January 21, 2026

Szoboszlai végre az UEFA-nál is a meccs legjobbja lett

Mint arról beszámoltunk, a találkozó után UEFA hivatalos honlapján Szoboszlait választották a mérkőzés emberének, ami azért is meglepő, mert az európai szövetségnél az utóbbi hónapokban rendre ignorálták a magyar válogatott csapatkapitányát, és akkor is mást választottak a meccs emberének, amikor Szoboszlai magasan kimagaslott a mezőnyből.

„Jelentős hatással volt a játékra: gólt szerzett, helyzeteket alakított ki és irányította csapata játékát. Rengeteget dolgozott a csapatért” – olvasható az UEFA technikai megfigyelő csoportjának értékelése Szoboszlairól.

Dominik Szoboszlai receiving his POTM award 🏆 pic.twitter.com/7RrEH2l22G — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) January 21, 2026

A Liverpool a negyedik helyre lépett előre. A keddi eredmények alapján az már a meccs előtt eldőlt, hogy az angol csapat ott lesz a kieséses szakaszban, de az is valószínű, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jut majd.