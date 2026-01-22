Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump és a NATO megállapodtak! Eldőlt Grönland sorsa

Ezt látnia kell!

Félelmetes felfedezést tettek az Antarktisz vastag jégpáncélja alatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, A Liverpool 3-0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. A meccs hőse az újabb csodálatos szabadrúgásgólt szerző Szoboszlai Dominik volt. Ezt nem csak mi mondjuk, megint így látták a szurkolók is.

Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában. A magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát.

MARSEILLE, FRANCE - JANUARY 21: Dominik Szoboszlai of Liverpool in action during UEFA Champions League week 7 football match between Olympique Marseille and Liverpool at Stade Velodrome in Marseille, France, on January 21, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Szoboszlai Dominik idénybeli negyedik gólját lőtte a BL-ben
Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Mindig Szoboszlai Dominik a legjobb?

Szoboszlaihoz hasonlóan Kerkez Milos is végigjátszotta a mérkőzést, előbbi pedig újabb fontos elismerést gyűjtött be. 

A Liverpool csapatának szurkolói ugyanis a Marseille elleni BL-találkozó legjobbjává ismét Szoboszlai választották.

A Liverpool-drukkerek idény során immár hetedszer választották meg a meccs legjobbjának a magyar válogatott csapatkapitányát.

Nem csoda, ha a Liverpool X-oldala csak ennyit ír a bejegyzés mellé: 

Még egy Domnak

Szoboszlai végre az UEFA-nál is a meccs legjobbja lett

Mint arról beszámoltunk, a találkozó után UEFA hivatalos honlapján Szoboszlait választották a mérkőzés emberének, ami azért is meglepő, mert az európai szövetségnél az utóbbi hónapokban rendre ignorálták a magyar válogatott csapatkapitányát, és akkor is mást választottak a meccs emberének, amikor Szoboszlai magasan kimagaslott a mezőnyből. 

„Jelentős hatással volt a játékra: gólt szerzett, helyzeteket alakított ki és irányította csapata játékát. Rengeteget dolgozott a csapatért” – olvasható az UEFA technikai megfigyelő csoportjának értékelése Szoboszlairól.

A Liverpool a negyedik helyre lépett előre. A keddi eredmények alapján az már a meccs előtt eldőlt, hogy az angol csapat ott lesz a kieséses szakaszban, de az is valószínű, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jut majd.

„Világklasszis lehet” – Steven Gerrard el van ájulva a varázslatos gólt szerző Szoboszlaitól
Szoboszlai edzője ítéletet mondott a visszatérő Szalah-ról
Szoboszlai a csodagóljával egyszerre érte be barátját és a példaképét
Végre megtörtént Szoboszlaival, amiről mindenki azt hitte, hogy lehetetlen
„Megcsináltam a házi feladatot” – Szoboszlai elárulta, mi történt a csodagólja előtt
Szoboszlai Dominik szenzációs meccset játszott Marseille-ben
Galéria: Szoboszlai Dominik történelmi gólt lőtt Marseille-ben
1/15
Szoboszlai Dominik szezonbeli negyedik gólját lőtte a BL-ben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!