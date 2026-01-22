Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában. A magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát.
Mindig Szoboszlai Dominik a legjobb?
Szoboszlaihoz hasonlóan Kerkez Milos is végigjátszotta a mérkőzést, előbbi pedig újabb fontos elismerést gyűjtött be.
A Liverpool csapatának szurkolói ugyanis a Marseille elleni BL-találkozó legjobbjává ismét Szoboszlai választották.
A Liverpool-drukkerek idény során immár hetedszer választották meg a meccs legjobbjának a magyar válogatott csapatkapitányát.
Nem csoda, ha a Liverpool X-oldala csak ennyit ír a bejegyzés mellé:
Még egy Domnak
Szoboszlai végre az UEFA-nál is a meccs legjobbja lett
Mint arról beszámoltunk, a találkozó után UEFA hivatalos honlapján Szoboszlait választották a mérkőzés emberének, ami azért is meglepő, mert az európai szövetségnél az utóbbi hónapokban rendre ignorálták a magyar válogatott csapatkapitányát, és akkor is mást választottak a meccs emberének, amikor Szoboszlai magasan kimagaslott a mezőnyből.
„Jelentős hatással volt a játékra: gólt szerzett, helyzeteket alakított ki és irányította csapata játékát. Rengeteget dolgozott a csapatért” – olvasható az UEFA technikai megfigyelő csoportjának értékelése Szoboszlairól.
A Liverpool a negyedik helyre lépett előre. A keddi eredmények alapján az már a meccs előtt eldőlt, hogy az angol csapat ott lesz a kieséses szakaszban, de az is valószínű, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jut majd.