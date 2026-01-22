A 25 éves Szoboszlai Dominik ebben az idényben kihagyhatatlan Arne Slot csapatából.
Szoboszlai Dominikból világklasszis lehet?
Csupán Virgil van Dijk szerepelt nála több játékpercet, ami jól mutatja, mennyire bíznak benne a klubnál. Sokoldalúsága miatt több poszton is bevethető, és legutóbb a Marseille elleni szabadrúgásgóljával már egy gólra került eddigi klubrekordjától.
A Liverpool legendája, Steven Gerrard szerint Szoboszlai teljesítménye egyértelműen felfelé ível, de a siker hosszú távon csak akkor maradhat tartós, ha a játékos továbbra is szerény marad, és nyitott a fejlődésre.
Ha alázatos tud maradni, és folytatja a munkát a játékán, akkor még magasabb szintre léphet. A tehetség adott, és megvannak körülötte azok az emberek, akik segítik ebben”
– mondta Gerrard a TNT Sports műsorában.
Ugyanakkor a legendás középpályás megjegyezte:
az utóbbi hetekben akadt néhány pillanat, amikor mintha egy kis túlzott önbizalom is megjelent volna Szoboszlai játékában
– például egy hátrapassz-kísérlet hat méterről vagy a túl erősen elrúgott büntető formájában. „Ezek apróságok, de ilyenkor a legfontosabb, hogy megőrizze a szerénységét” – tette hozzá.
A Marseille elleni gól edzésmunka eredménye volt
Gerrard külön kitért Szoboszlai szabadrúgására, amelyet szenzációsan értékesített a Liverpool Marseille elleni mérkőzésén.
„Már a lövés előtt látszott, hogy tele van önbizalommal. Szalah megpróbálta elvinni előle a labdát, de Dominik egyértelműen jelezte: ‘Ezt én lövöm.’ És milyen jól tette!” – mesélte mosolyogva Gerrard.
A legendás középpályás szerint a gól nem véletlen volt, hanem tudatos felkészülés eredménye: „Azt hiszem, már napokkal korábban gyakorolták a helyzetet. Tudta, hogy az ellenfél sorfala felugrik, és nincs meg a ‘földön maradó’ játékos – így gyakorlatilag tökéletes lövést hajtott végre.”
Szoboszlai Dominik magabiztosságát és vezéregyéniségét senki sem vitatja, de Gerrard szerint a legnagyobb játékosokat az különbözteti meg a jóktól, hogy képesek alázattal fejlődni még a csúcson is.
A tehetsége vitathatatlan, és ha továbbra is így hajt, akkor elérheti a világklasszis szintet. Most a legfontosabb, hogy megőrizze az egyensúlyt az önbizalma és az alázata között”
– zárta gondolatait Gerrard.