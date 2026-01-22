A 25 éves Szoboszlai Dominik ebben az idényben kihagyhatatlan Arne Slot csapatából.

Szoboszlai Dominik szenzációs meccset játszott Marseille-ben

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Szoboszlai Dominikból világklasszis lehet?

Csupán Virgil van Dijk szerepelt nála több játékpercet, ami jól mutatja, mennyire bíznak benne a klubnál. Sokoldalúsága miatt több poszton is bevethető, és legutóbb a Marseille elleni szabad­rúgásgóljával már egy gólra került eddigi klubrekordjától.

A Liverpool legendája, Steven Gerrard szerint Szoboszlai teljesítménye egyértelműen felfelé ível, de a siker hosszú távon csak akkor maradhat tartós, ha a játékos továbbra is szerény marad, és nyitott a fejlődésre.

Ha alázatos tud maradni, és folytatja a munkát a játékán, akkor még magasabb szintre léphet. A tehetség adott, és megvannak körülötte azok az emberek, akik segítik ebben”

– mondta Gerrard a TNT Sports műsorában.

Ugyanakkor a legendás középpályás megjegyezte:

az utóbbi hetekben akadt néhány pillanat, amikor mintha egy kis túlzott önbizalom is megjelent volna Szoboszlai játékában

– például egy hátrapassz-kísérlet hat méterről vagy a túl erősen elrúgott büntető formájában. „Ezek apróságok, de ilyenkor a legfontosabb, hogy megőrizze a szerénységét” – tette hozzá.

A Marseille elleni gól edzésmunka eredménye volt

Gerrard külön kitért Szoboszlai szabad­rúgására, amelyet szenzációsan értékesített a Liverpool Marseille elleni mérkőzésén.

„Már a lövés előtt látszott, hogy tele van önbizalommal. Szalah megpróbálta elvinni előle a labdát, de Dominik egyértelműen jelezte: ‘Ezt én lövöm.’ És milyen jól tette!” – mesélte mosolyogva Gerrard.

A legendás középpályás szerint a gól nem véletlen volt, hanem tudatos felkészülés eredménye: „Azt hiszem, már napokkal korábban gyakorolták a helyzetet. Tudta, hogy az ellenfél sorfala felugrik, és nincs meg a ‘földön maradó’ játékos – így gyakorlatilag tökéletes lövést hajtott végre.”

Szoboszlai Dominik magabiztosságát és vezéregyéniségét senki sem vitatja, de Gerrard szerint a legnagyobb játékosokat az különbözteti meg a jóktól, hogy képesek alázattal fejlődni még a csúcson is.

A tehetsége vitathatatlan, és ha továbbra is így hajt, akkor elérheti a világklasszis szintet. Most a legfontosabb, hogy megőrizze az egyensúlyt az önbizalma és az alázata között”

– zárta gondolatait Gerrard.