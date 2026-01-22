Live
Mint ismert, a Liverpool 3-0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerda este. Szoboszlai Dominik – aki szabadrúgásgóllal szerzett vezetést az első félidő ráadásában – az idei szezon egyik meghatározó alakja a Liverpoolban, és folyamatos jó teljesítményével magára vonta nemcsak a szurkolók, hanem a korábbi klublegendák figyelmét is. Steven Gerrard, a csapat korábbi ikonikus csapatkapitánya, aki szintén a legendás 8-as mezben játszott, dicsérte a magyar középpályás formáját, ugyanakkor fontos tanáccsal is ellátta: maradjon alázatos, ha a világklasszis szintre akar lépni.

A 25 éves Szoboszlai Dominik ebben az idényben kihagyhatatlan Arne Slot csapatából.

Szoboszlai Dominik szenzációs meccset játszott Marseille-ben
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Szoboszlai Dominikból világklasszis lehet?

Csupán Virgil van Dijk szerepelt nála több játékpercet, ami jól mutatja, mennyire bíznak benne a klubnál. Sokoldalúsága miatt több poszton is bevethető, és legutóbb a Marseille elleni szabad­rúgásgóljával már egy gólra került eddigi klubrekordjától.

A Liverpool legendája, Steven Gerrard szerint Szoboszlai teljesítménye egyértelműen felfelé ível, de a siker hosszú távon csak akkor maradhat tartós, ha a játékos továbbra is szerény marad, és nyitott a fejlődésre.  

Ha alázatos tud maradni, és folytatja a munkát a játékán, akkor még magasabb szintre léphet. A tehetség adott, és megvannak körülötte azok az emberek, akik segítik ebben”

 – mondta Gerrard a TNT Sports műsorában.  

Ugyanakkor a legendás középpályás megjegyezte: 

az utóbbi hetekben akadt néhány pillanat, amikor mintha egy kis túlzott önbizalom is megjelent volna Szoboszlai játékában

 – például egy hátrapassz-kísérlet hat méterről vagy a túl erősen elrúgott büntető formájában. „Ezek apróságok, de ilyenkor a legfontosabb, hogy megőrizze a szerénységét” – tette hozzá.

A Marseille elleni gól edzésmunka eredménye volt

Gerrard külön kitért Szoboszlai szabad­rúgására, amelyet szenzációsan értékesített a Liverpool Marseille elleni mérkőzésén.  

„Már a lövés előtt látszott, hogy tele van önbizalommal. Szalah megpróbálta elvinni előle a labdát, de Dominik egyértelműen jelezte: ‘Ezt én lövöm.’ És milyen jól tette!” – mesélte mosolyogva Gerrard.  

A legendás középpályás szerint a gól nem véletlen volt, hanem tudatos felkészülés eredménye: „Azt hiszem, már napokkal korábban gyakorolták a helyzetet. Tudta, hogy az ellenfél sorfala felugrik, és nincs meg a ‘földön maradó’ játékos – így gyakorlatilag tökéletes lövést hajtott végre.”

Szoboszlai Dominik magabiztosságát és vezéregyéniségét senki sem vitatja, de Gerrard szerint a legnagyobb játékosokat az különbözteti meg a jóktól, hogy képesek alázattal fejlődni még a csúcson is.  

A tehetsége vitathatatlan, és ha továbbra is így hajt, akkor elérheti a világklasszis szintet. Most a legfontosabb, hogy megőrizze az egyensúlyt az önbizalma és az alázata között”

 – zárta gondolatait Gerrard.

Szoboszlai a csodagóljával egyszerre érte be barátját és a példaképét
Végre megtörtént Szoboszlaival, amiről mindenki azt hitte, hogy lehetetlen
„Megcsináltam a házi feladatot” – Szoboszlai elárulta, mi történt a csodagólja előtt
Szoboszlai csodagólt lőtt Marseille-ben, a Liverpool fontos meccset nyert a BL-ben

 

Galéria: Szoboszlai Dominik történelmi gólt lőtt Marseille-ben
Galéria: Szoboszlai Dominik történelmi gólt lőtt Marseille-ben
Szoboszlai Dominik szezonbeli negyedik gólját lőtte a BL-ben

 

