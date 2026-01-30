A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra lehetett szavazni függetlenül attól, hogy az illető a hazai bajnokságban, vagy külföldön játszik. Szoboszlai Dominik, aki tavaly első magyarként megnyerte a Premier League-et, 2020, 2022, 2023 és 2024 után ötödször végzett az élen, ezzel utolérte az örökrangsor első helyén Király Gábort. A díjat menedzsere, Esterházy Mátyás vette át, aki elárulta, a válogatott csapatkapitányának ez volt az eddigi legboldogabb éve, a csúcspontot a kislánya születése jelentette, de szakmailag is sikeres volt.
Szoboszlai ötszörös aranylabdás, Tórh Alex és Varga Barnabás is tarolt
A Liverpool 25 éves futballistája a januárban a Ferencvárostól a görög AEK Athénba igazoló Varga Barnabást előzte meg a voksoláson, harmadikként pedig az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter zárt.
A legjobb NB I-es játékosok első három helyezettje egyaránt magyar válogatott labdarúgó lett: a ferencvárosi gólkirály, Varga Barnabás mögött korábbi ferencvárosi csapattársa, az év felfedezettjének is megválasztott és januárban az angol Bournemouth-hoz szerződött Tóth Alex lett a második, harmadikként pedig a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel végzett. A kapusok versengésében az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hálóőre, Tóth Balázs zárt az élen.
A legjobb NB I-es edzőnek az őszi bajnok Győrt irányító Borbély Balázst választották meg, aki a kupagyőztes Paksot irányító Bognár Györgyöt előzte meg. Utóbbi mögött Robbie Keane, a bajnok Ferencváros ír mestere lett a harmadik. A legjobb sportvezetőnek pedig ismételten Haraszti Zsoltot, a Paks ügyvezetőjét választották.
A díjátadó történetében másodszor szavazták meg a legjobb magyar női labdarúgót: ezúttal az Internazionalét erősítő Csiszár Henrietta nyert a címvédő Csiki Anna előtt.
A Magyar Aranylabda díjat az nb1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, a 2012-ben elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta életre, vagyis idén 28. alkalommal adták át.
A 2025-ös díjazottak:
Magyar Aranylabda-díj:
- Szoboszlai Dominik (Liverpool)
- Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
- Gulácsi Péter (RB Leipzig)
Legjobb NB I-es játékos:
- Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
- Tóth Alex (Ferencvárosi TC)
- Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)
Legjobb magyar kapus:
- Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
- Gulácsi Péter (RB Leipzig)
- Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)
Év felfedezettje:
- Tóth Alex (Ferencvárosi TC)
- Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC/Liverpool)
- Szűcs Tamás (Debreceni VSC)
Legjobb NB I-es edző:
- Borbély Balázs (ETO FC)
- Bognár György (Paksi FC)
- Robbie Keane (Ferencvárosi TC)
Legjobb magyar sportvezető:
- Haraszti Zsolt (Paksi FC)
- Révész Attila (Kisvárda Master Good)
- Hajnal Tamás (Ferencvárosi TC)
