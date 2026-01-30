A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra lehetett szavazni függetlenül attól, hogy az illető a hazai bajnokságban, vagy külföldön játszik. Szoboszlai Dominik, aki tavaly első magyarként megnyerte a Premier League-et, 2020, 2022, 2023 és 2024 után ötödször végzett az élen, ezzel utolérte az örökrangsor első helyén Király Gábort. A díjat menedzsere, Esterházy Mátyás vette át, aki elárulta, a válogatott csapatkapitányának ez volt az eddigi legboldogabb éve, a csúcspontot a kislánya születése jelentette, de szakmailag is sikeres volt.

Ismét Szoboszlai Dominik érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat

Szoboszlai ötszörös aranylabdás, Tórh Alex és Varga Barnabás is tarolt

A Liverpool 25 éves futballistája a januárban a Ferencvárostól a görög AEK Athénba igazoló Varga Barnabást előzte meg a voksoláson, harmadikként pedig az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter zárt.

A legjobb NB I-es játékosok első három helyezettje egyaránt magyar válogatott labdarúgó lett: a ferencvárosi gólkirály, Varga Barnabás mögött korábbi ferencvárosi csapattársa, az év felfedezettjének is megválasztott és januárban az angol Bournemouth-hoz szerződött Tóth Alex lett a második, harmadikként pedig a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel végzett. A kapusok versengésében az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hálóőre, Tóth Balázs zárt az élen.

A legjobb NB I-es edzőnek az őszi bajnok Győrt irányító Borbély Balázst választották meg, aki a kupagyőztes Paksot irányító Bognár Györgyöt előzte meg. Utóbbi mögött Robbie Keane, a bajnok Ferencváros ír mestere lett a harmadik. A legjobb sportvezetőnek pedig ismételten Haraszti Zsoltot, a Paks ügyvezetőjét választották.

A díjátadó történetében másodszor szavazták meg a legjobb magyar női labdarúgót: ezúttal az Internazionalét erősítő Csiszár Henrietta nyert a címvédő Csiki Anna előtt.

A Magyar Aranylabda díjat az nb1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, a 2012-ben elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta életre, vagyis idén 28. alkalommal adták át.

A 2025-ös díjazottak:

Magyar Aranylabda-díj:

Szoboszlai Dominik (Liverpool) Varga Barnabás (Ferencvárosi TC) Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Legjobb NB I-es játékos:

Varga Barnabás (Ferencvárosi TC) Tóth Alex (Ferencvárosi TC) Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)

Legjobb magyar kapus:

Tóth Balázs (Blackburn Rovers) Gulácsi Péter (RB Leipzig) Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Év felfedezettje:

Tóth Alex (Ferencvárosi TC) Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC/Liverpool) Szűcs Tamás (Debreceni VSC)

Legjobb NB I-es edző:

Borbély Balázs (ETO FC) Bognár György (Paksi FC) Robbie Keane (Ferencvárosi TC)

Legjobb magyar sportvezető:

Haraszti Zsolt (Paksi FC) Révész Attila (Kisvárda Master Good) Hajnal Tamás (Ferencvárosi TC)

