Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott labdarúgója érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat a 2025-ös teljesítményéért.

A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra lehetett szavazni függetlenül attól, hogy az illető a hazai bajnokságban, vagy külföldön játszik. Szoboszlai Dominik, aki tavaly első magyarként megnyerte a Premier League-et, 2020, 2022, 2023 és 2024 után ötödször végzett az élen, ezzel utolérte az örökrangsor első helyén Király Gábort. A díjat menedzsere, Esterházy Mátyás vette át, aki elárulta, a válogatott csapatkapitányának ez volt az eddigi legboldogabb éve, a csúcspontot a kislánya születése jelentette, de szakmailag is sikeres volt. 

Ismét Szoboszlai Dominik érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat
Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Szoboszlai ötszörös aranylabdás, Tórh Alex és Varga Barnabás is tarolt

A Liverpool 25 éves futballistája a januárban a Ferencvárostól a görög AEK Athénba igazoló Varga Barnabást előzte meg a voksoláson, harmadikként pedig az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter zárt.

A legjobb NB I-es játékosok első három helyezettje egyaránt magyar válogatott labdarúgó lett: a ferencvárosi gólkirály, Varga Barnabás mögött korábbi ferencvárosi csapattársa, az év felfedezettjének is megválasztott és januárban az angol Bournemouth-hoz szerződött Tóth Alex lett a második, harmadikként pedig a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel végzett. A kapusok versengésében az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hálóőre, Tóth Balázs zárt az élen.

A legjobb NB I-es edzőnek az őszi bajnok Győrt irányító Borbély Balázst választották meg, aki a kupagyőztes Paksot irányító Bognár Györgyöt előzte meg. Utóbbi mögött Robbie Keane, a bajnok Ferencváros ír mestere lett a harmadik. A legjobb sportvezetőnek pedig ismételten Haraszti Zsoltot, a Paks ügyvezetőjét választották.

A díjátadó történetében másodszor szavazták meg a legjobb magyar női labdarúgót: ezúttal az Internazionalét erősítő Csiszár Henrietta nyert a címvédő Csiki Anna előtt.

A Magyar Aranylabda díjat az nb1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, a 2012-ben elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta életre, vagyis idén 28. alkalommal adták át.

A 2025-ös díjazottak:
Magyar Aranylabda-díj:

  1. Szoboszlai Dominik (Liverpool)
  2. Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
  3. Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Legjobb NB I-es játékos:

  1. Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
  2. Tóth Alex (Ferencvárosi TC)
  3. Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)

Legjobb magyar kapus:

  1. Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
  2. Gulácsi Péter (RB Leipzig)
  3. Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Év felfedezettje:

  1. Tóth Alex (Ferencvárosi TC)
  2. Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC/Liverpool)
  3. Szűcs Tamás (Debreceni VSC)

Legjobb NB I-es edző:

  1. Borbély Balázs (ETO FC)
  2. Bognár György (Paksi FC)
  3. Robbie Keane (Ferencvárosi TC)

Legjobb magyar sportvezető:

  1. Haraszti Zsolt (Paksi FC)
  2. Révész Attila (Kisvárda Master Good)
  3. Hajnal Tamás (Ferencvárosi TC)

