Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megvan Trump következő célpontja: ez lesz az új Venezuela

Link másolása
Vágólapra másolva!
Van-e feljebb a Liverpoolnál? A spanyol sajtó legújabb fővárosi értesülése szerint a Real Madrid feljebb kapcsolt Szoboszlai Dominik ügyében. Egy Real-közeli lap azt állítja, hogy a királyi klub akár 90 millió eurót is kifizetne a Liverpool magyar válogatott középpályásáért. A pletyka ráadásul nem áll meg itt: a háttérben újra előkerült Jürgen Klopp neve is, így a történetből könnyen összeállhat egy „szupercsomag”.

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán érkezett az Anfieldre az RB Leipzigtől, miután a Liverpool kifizette a 70 millió eurós (60 millió fontos) kivásárlási árát. A beszámolók szerint a madridi klub 90 millió eurót is hajlandó lenne kifizetni a magyar válogatott középpályásért. A hírt a Real Madridhoz közel álló Defensa Central közölte, amely szerint Szoboszlai Klopp egyik kedvence, és kulcsszerepet kapna a királyi gárda középpályáján.

Szoboszlai idei formáját látva nem csoda, ha vinné őt a Real Madrid Fotó: OLI SCARFF / AFP
Szoboszlai idei formáját látva nem csoda, ha vinné őt a Real Madrid
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Real Madrid az elmúlt időszakban már több Liverpool-játékost is figyelt, a 2025-ös nyáron pedig megszerezte Trent Alexander-Arnoldot. Bár Ibrahima Konaté szerződtetése végül nem került napirendre, a madridi vezetés továbbra is élénken érdeklődik a korábbi liverpooli vezetőedző, Jürgen Klopp iránt.

A TEAMtalk január közepén arról számolt be, hogy Klopp neve továbbra is ott van a Real Madrid radarján. A német szakember 2025 januárja óta a Red Bull-csoport globális futballvezetőjeként dolgozik, de források szerint mindig is vonzotta a gondolat, hogy egyszer a Real Madrid vagy a Barcelona vezetőedzője legyen.

Szoboszlai: Klopp kedvence, Madrid kulcsembere?

A Defensa Central szerint Florentino Pérez elnök Szoboszlait a következő idény egyik meghatározó középpályásának szánná. A lap azt állítja, hogy a Real Madrid vezetése kész lenne 90 millió eurót (78,1 millió fontot) fizetni a 25 éves futballistáért, aki 2023 óta a Liverpool játékosa, és korábban Klopp irányítása alatt dolgozott az Anfielden.

A spanyol portál ugyanakkor megjegyzi: a Liverpool nem tervezi Szoboszlai eladását, és a klub hosszú távon számol vele.

Szoboszlai a mostani idényben kiemelkedő teljesítményt nyújt: 30 tétmérkőzésen hét gólt szerzett és öt gólpasszt adott Arne Slot csapatában. A Sky Sports a napokban „Liverpool szupersztárjaként” hivatkozott rá, és azt írta, hogy a Marseille elleni Bajnokok Ligája-győzelem után ő számít a csapat legfontosabb játékosának.

Mit mond Szoboszlai a jövőjéről?

A találgatások közepette Szoboszlai Dominik maga is megszólalt a jövőjét illetően. A középpályás elismerte, hogy folynak tárgyalások a Liverpoollal egy új szerződésről, de hangsúlyozta: még nem született döntés.

Természetesen vannak egyeztetések. A média sok mindent felnagyít, ez a dolgotok, de valóban zajlanak a beszélgetések. Van előrelépés, de döntés még nincs. Addig is minden edzésen és meccsen a legjobbamat adom a csapatért és a szurkolókért. Boldog vagyok itt, de mindenki tudja, hogyan működik a futball

 – fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlait jelenlegi szerződése 2028 nyaráig köti a Liverpoolhoz, és talán nem járunk messze az igazságtól, hogy a Liverpool nemhogy 90 millió euróért, de talán kétszer ennyi pénzért sem adná el jelenlegi legfelkapottabb vezérét. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) vies with Bournemouth's English-born Welsh midfielder #07 David Brooks (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Egyre magasabbra jut
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Figyelmeztetés Magyarországról

A korábbi válogatott védő, Sebők Vilmos - írja a TEAMTalk - óvatosságra intette honfitársát egy esetleges madridi váltással kapcsolatban.

Nem gondolom, hogy Dominiknak most a távozáson kellene gondolkodnia. Liverpoolban rövid idő alatt óriási elismerést vívott ki magának. Madridban újra fel kellene építenie a tekintélyét. Nem azt mondom, hogy a kispadon ülne, de mindent elölről kellene kezdenie

 – mondta.

Slot is dicséri Szoboszlait

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szintén kiemelte Szoboszlai fejlődését, különösen a mentalitását és a pályán mutatott munkáját.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (R) embraces Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) on the pitch after the English Premier League football match between West Ham United and Liverpool at the London Stadium, in London on November 30, 2025. Liverpool won the game 2-0. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Nem hinnénk, hogy elengedné Slot Szoboszlait
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Ha vezető akarsz lenni, példát kell mutatnod. Ő ezt teszi. Labda nélkül elképesztő az intenzitása, folyamatosan fut, presszingel. Idén pedig labdával is sokat fejlődött, magabiztosabb, gyakrabban vesz részt a helyzetek kialakításában és a gólokban is.

A Real Madrid érdeklődése tehát egyelőre csak sajtóhír szintjén létezik, de Szoboszlai Dominik neve egyre gyakrabban kerül elő Európa legnagyobb klubjaival kapcsolatosan.

  • Még több cikk
Klopp visszatér a Liverpool kispadjára, több meglepetéssel is készül
Szoboszlait és Kerkezt dicsérte a Liverpool edzője a Tóth Alexék elleni meccs előtt
Szoboszlai Real Madrid-legendát idézett, Buzsik Borka nagyon örülhetett neki

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!