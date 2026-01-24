Szoboszlai Dominik 2023 nyarán érkezett az Anfieldre az RB Leipzigtől, miután a Liverpool kifizette a 70 millió eurós (60 millió fontos) kivásárlási árát. A beszámolók szerint a madridi klub 90 millió eurót is hajlandó lenne kifizetni a magyar válogatott középpályásért. A hírt a Real Madridhoz közel álló Defensa Central közölte, amely szerint Szoboszlai Klopp egyik kedvence, és kulcsszerepet kapna a királyi gárda középpályáján.

Szoboszlai idei formáját látva nem csoda, ha vinné őt a Real Madrid

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Real Madrid az elmúlt időszakban már több Liverpool-játékost is figyelt, a 2025-ös nyáron pedig megszerezte Trent Alexander-Arnoldot. Bár Ibrahima Konaté szerződtetése végül nem került napirendre, a madridi vezetés továbbra is élénken érdeklődik a korábbi liverpooli vezetőedző, Jürgen Klopp iránt.

A TEAMtalk január közepén arról számolt be, hogy Klopp neve továbbra is ott van a Real Madrid radarján. A német szakember 2025 januárja óta a Red Bull-csoport globális futballvezetőjeként dolgozik, de források szerint mindig is vonzotta a gondolat, hogy egyszer a Real Madrid vagy a Barcelona vezetőedzője legyen.

Szoboszlai: Klopp kedvence, Madrid kulcsembere?

A Defensa Central szerint Florentino Pérez elnök Szoboszlait a következő idény egyik meghatározó középpályásának szánná. A lap azt állítja, hogy a Real Madrid vezetése kész lenne 90 millió eurót (78,1 millió fontot) fizetni a 25 éves futballistáért, aki 2023 óta a Liverpool játékosa, és korábban Klopp irányítása alatt dolgozott az Anfielden.

A spanyol portál ugyanakkor megjegyzi: a Liverpool nem tervezi Szoboszlai eladását, és a klub hosszú távon számol vele.

Szoboszlai a mostani idényben kiemelkedő teljesítményt nyújt: 30 tétmérkőzésen hét gólt szerzett és öt gólpasszt adott Arne Slot csapatában. A Sky Sports a napokban „Liverpool szupersztárjaként” hivatkozott rá, és azt írta, hogy a Marseille elleni Bajnokok Ligája-győzelem után ő számít a csapat legfontosabb játékosának.

Mit mond Szoboszlai a jövőjéről?

A találgatások közepette Szoboszlai Dominik maga is megszólalt a jövőjét illetően. A középpályás elismerte, hogy folynak tárgyalások a Liverpoollal egy új szerződésről, de hangsúlyozta: még nem született döntés.

Természetesen vannak egyeztetések. A média sok mindent felnagyít, ez a dolgotok, de valóban zajlanak a beszélgetések. Van előrelépés, de döntés még nincs. Addig is minden edzésen és meccsen a legjobbamat adom a csapatért és a szurkolókért. Boldog vagyok itt, de mindenki tudja, hogyan működik a futball

– fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya.