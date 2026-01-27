Az Arsenal elleni, tavaly augusztus 31-i szabadrúgásgól volt az a pillanat, amikor Angliában is átbillent a mérleg. Jamie Carragher, Szoboszlai legnagyobb kritikusa a Sky Sports stúdiójában így fogalmazott: „Szoboszlai mintha újjászületett volna. Abszolút kiemelkedő. Mintha most megtalálták volna a posztját… Rengeteget hallottunk arról, mennyire tud távolról lőni, de Liverpoolban ezt nem láttuk olyan sokszor – de wow, ez micsoda gól volt.”

A Bournemouth-nál jól tudták, ha Szoboszlai lő, be kell feküdni a sorfal mögé. Szoboszlait ez nem zavarta, ezúttal Szalah legurítása után bombázott a kapu bal oldalába

Fotó: Michael Steele / Getty Images Europe

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője nem taktikáról beszélt, hanem sorsfordító mozzanatról: „A meccs kétféleképpen dőlhetett el: egyéni hiba vagy egy varázslatos pillanat révén. És egy varázslatos pillanat döntött.”

A kapuban álló David Raya szavai sokatmondóak voltak: „Csalódott vagyok, hogy nem tudtam védeni. Brutális lövés volt. Úgy emlékszem, a labda nagyon mozgott, és elfelé ment tőlem.” Majd a labdáról külön hozzátette: „Más ez a labda, mint a korábbi Nike. Más a tapadása, más az érzet. Alkalmazkodnunk kell hozzá. Sok évig Nike-labdákkal játszottunk, ez most mindenkinek új.”

Ryan Gravenberch, Szoboszlai csapattársa ennél is tovább ment: „Életemben nem láttam még ilyen szép szabadrúgást.”

„Nem a labda a lényeg” – Kenesei Krisztián nézőpontja

Az Origo Sport az itthoni egyik legjobb szabadrúgáslövőt, a még 49 évesen is aktív (!) Kenesei Krisztiánt kérdezte Szoboszlai szabadrúgásairól. Nem véletlenül: Keneseinek volt olyan idénye az NB I-ben, amikor 15 góljából hatot szabadrúgásból szerzett, és tulajdonképpen egész karrierje során, minden klubjában ő volt az ügyeletes pontrúgó.

Az Arsenal elleni gól kapcsán a labdára való hivatkozást nem tartja meghatározónak:

„Mindenre lehet kifogást találni. A labdák mindig változnak” - mondta Kenesei, aki szerint azért tévút a márkára hivatkozni, mert a labdák mindig változnak: anyagban, panelkiosztásban, felületben, tapadásban. A kapusoknak és a rúgóknak ehhez alkalmazkodniuk kell, ez a szakma része. Egy szabadrúgásnál ráadásul nem a logó dönti el a gólt, hanem az, hogy a rúgó milyen tisztán találja el, milyen ívet ad neki, és mennyire pontosan helyezi. Ha ez megvan, a kapus hiába ismeri a labdát.