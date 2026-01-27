Live
A Liverpool-szurkolóknak idén a torkukban dobog a szívük, amikor szabadrúgáshoz jut a csapat az ellenfél tizenhatosa környékén. Mindegy, hogy középről vagy kissé oldalról, netán távolabbról jön a lehetőség. Nem baj az sem, ha Mohamed Szalah áll a labda mögé, mert ma már biztos: nem ő fogja elvégezni. Szoboszlai Dominik Arsenal elleni gólja még mindig az egyik legnépszerűbb szabadrúgásvideó a YouTube-on, de az előző pár napban bebizonyította, hogy a trükkös és az eszes lövések tekintetében is ő a legjobb a Premier League-ben. De mi köze ennek egy háromszínű labdához?

Az Arsenal elleni, tavaly augusztus 31-i szabadrúgásgól volt az a pillanat, amikor Angliában is átbillent a mérleg. Jamie Carragher, Szoboszlai legnagyobb kritikusa a Sky Sports stúdiójában így fogalmazott: „Szoboszlai mintha újjászületett volna. Abszolút kiemelkedő. Mintha most megtalálták volna a posztját… Rengeteget hallottunk arról, mennyire tud távolról lőni, de Liverpoolban ezt nem láttuk olyan sokszor – de wow, ez micsoda gól volt.”

BOURNEMOUTH, ENGLAND - JANUARY 24: Dominik Szoboszlai of Liverpool scores his team's second goal from a free kick during the Premier League match between Bournemouth and Liverpool at Vitality Stadium on January 24, 2026 in Bournemouth, England. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
A Bournemouth-nál jól tudták, ha Szoboszlai lő, be kell feküdni a sorfal mögé. Szoboszlait ez nem zavarta, ezúttal Szalah legurítása után bombázott a kapu bal oldalába
Fotó: Michael Steele / Getty Images Europe

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője nem taktikáról beszélt, hanem sorsfordító mozzanatról: „A meccs kétféleképpen dőlhetett el: egyéni hiba vagy egy varázslatos pillanat révén. És egy varázslatos pillanat döntött.”

A kapuban álló David Raya szavai sokatmondóak voltak: „Csalódott vagyok, hogy nem tudtam védeni. Brutális lövés volt. Úgy emlékszem, a labda nagyon mozgott, és elfelé ment tőlem.” Majd a labdáról külön hozzátette: „Más ez a labda, mint a korábbi Nike. Más a tapadása, más az érzet. Alkalmazkodnunk kell hozzá. Sok évig Nike-labdákkal játszottunk, ez most mindenkinek új.”

Ryan Gravenberch, Szoboszlai csapattársa ennél is tovább ment: „Életemben nem láttam még ilyen szép szabadrúgást.”

„Nem a labda a lényeg” – Kenesei Krisztián nézőpontja

Az Origo Sport az itthoni egyik legjobb szabadrúgáslövőt, a még 49 évesen is aktív (!) Kenesei Krisztiánt kérdezte Szoboszlai szabadrúgásairól. Nem véletlenül: Keneseinek volt olyan idénye az NB I-ben, amikor 15 góljából hatot szabadrúgásból szerzett, és tulajdonképpen egész karrierje során, minden klubjában ő volt az ügyeletes pontrúgó.

Az Arsenal elleni gól kapcsán a labdára való hivatkozást nem tartja meghatározónak: 

„Mindenre lehet kifogást találni. A labdák mindig változnak” - mondta Kenesei, aki szerint azért tévút a márkára hivatkozni, mert a labdák mindig változnak: anyagban, panelkiosztásban, felületben, tapadásban. A kapusoknak és a rúgóknak ehhez alkalmazkodniuk kell, ez a szakma része. Egy szabadrúgásnál ráadásul nem a logó dönti el a gólt, hanem az, hogy a rúgó milyen tisztán találja el, milyen ívet ad neki, és mennyire pontosan helyezi. Ha ez megvan, a kapus hiába ismeri a labdát.

Szerinte sokkal fontosabb az, hogy Szoboszlai pontosan meg tudta ítélni a lövés paramétereit: „Garami Józsi bácsi mondta nekem: te úgy rúgod a labdát, hogy lefelé csapódik. Dominik lövése is ilyen volt. A kapus nem erre számított.”

Kenesei nem tartja magát Liverpool-drukkernek, de amióta ott játszik Szoboszlai, árgus szemekkel nézi a csapat meccseit, és persze a magyar varázslót.

Marseille ellen Szoboszlai-gól: fal alatt, fejben eldöntve

A marseille-i szabadrúgás teljesen más volt, mégis ugyanarról szólt. Szoboszlai a TNT Sportsnak így nyilatkozott: „Megcsináltam a házi feladatot. Azt mondták, ha senki nem fekszik le, lehet esély a fal alatt. Senki nem feküdt le, megpróbáltam – és bejött.”

Szoboszlai példaképe, a liverpooli szurkolók valaha volt talán első számú kedvence Steven Gerrard a stúdióban nem is magát a lövést emelte ki, hanem a jelenetet előtte:

Ott van Szalah a fülében, takarja a száját, mondja: én akarom elrúgni. És Szoboszlai nem enged. Imádom az önbizalmát!

Kenesei szerint erre a gólra biztosan felkészültek a liverpooliak. „Amikor leteszed a labdát, már látod a lehetőségeket: van-e esély a hosszúba, elfér-e a labda a fal alatt?” - Szoboszlai most az utóbbit választotta, és ez olyannyira tetszett a közvéleménynek, hogy rögtön Ronaldinhóhoz kezdték hasonlítani.

De lehet-e még egyszer ilyen gólt szerezni, vagy ezzel netán kiőtte a repertoárból Szoboszlai a lapos lövéses technikát? „Miért ne lehetne? Az ellenfélen múlik, hogyan rakja össze a sorfalat. Most már biztos, hogy jobban fognak figyelni, de minden csapat más” - vélekedik Kenesei. 

Bournemouth: amikor a rutin beszél

A Bournemouth elleni szabadrúgás nem lett címlapsztori, pedig ezen a meccsen gólt és gólpasszt adott A Guardian mindössze ennyit jegyzett meg: „Mohamed Szalah szinte láthatatlan volt, a legtöbb, amit hozzátett, az volt, hogy sarokkal visszatette a labdát Szoboszlainak a góljához.”

Kenesei szerint ez a gól már a státuszról szólt:

Dominik eljutott oda Liverpoolban, hogy ő az első számú rúgó. Oldalszabadrúgások, szögletek, minden. Az lenne a hülye csapattárs, aki ezek után erőlködne.

A legurítás technikájáról is részletesen beszélt: „Egy legurításnál tudsz csalni pár centit. Nem helyből rúgod. Két verzió van: erőből vagy ésszel. Ő ésszel oldotta meg – ideális helyre.”

Kenesei szerint a Bournemouth elleni szabadrúgás már nem a technikai bravúrról szólt, hanem a felkészültségről és a szerepkörről. Ilyen helyzetben már nem az a kérdés, ki rúgja, hanem az, hogyan.

A legurítás lehetőséget ad arra, hogy a rúgó ne helyből, hanem mozgásból érkezzen a labdához, ezzel pár centit nyerjen távolságban és szögben is. A 29-szeres válogatott csatár úgy véli, az ilyen gólok mutatják igazán, hol tart egy játékos: nem improvizál, hanem előre tudja, mit akar csinálni, és a helyzet minden apró előnyét kihasználja.

  • Szoboszlai Bournemouth elleni szabadrúgásgólja itt nézhető meg!

A kezdetek: a háromszínű labda

Szoboszlai Dominik szabadrúgásainak lelke mégis a gyerekkorban van. Erről ír Szoboszlai Zsolt és Kálnoki Kis Attila A Szoboszlai-sztori című könyvében.

Szoboszlai Zsolt a könyvben nem varázslatról beszél, hanem módszerről. Arról, hogy a szabadrúgás nem az a műfaj, amit elég annyival elintézni egy kölyöknek: „rúgd meg rendesen, fiam”. Mert a labda nem attól lesz veszélyes, hogy erős, hanem attól, hogy pont úgy indul el, ahogy kell.

(260109) -- LONDON, Jan. 9, 2026 (Xinhua) -- Liverpool's Dominik Szoboszlai takes a free-kick during the English Premier League match between Arsenal FC and Liverpool FC in London, Britain, on Jan. 8, 2026. (Xinhua) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR "LIVE" SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. Xinhua News Agency / eyevine Contact eyevine for more information about using this image: T: +44 (0) 20 8709 8709 E: info@eyevine.com http://www.eyevine.com
Fotó: Li Ying Xinhua / eyevine / eyevine

A sztori egy különös labdával kezdődik. Szoboszlai Zsolt egyszer belefutott egy olyanba, ami nem a klasszikus fekete-fehér, hanem három nagy színes foltból van összevarrva. A homlokára csapott: „Ez lesz az!” – írja. Megrendelte.

A trükk egyszerű és kegyetlenül hatékony: nem hosszú technikai előadások jönnek, hanem egyetlen utasítás. „A zöldet rúgd!” Aztán: „Most a sárgát, lábfejjel!” Nem azt magyarázza, hogy mikor rüszt, mikor belső, mikor hogyan álljon a csípő – hanem rábízza a gyerekre, hogy jöjjön rá. Hogy az adott helyzetből melyik rúgófelülettel lehet eltalálni a labdát úgy, hogy az pontosan azt csinálja, amit a fejében elképzelt.

A könyv szerint egy idő után már nem is kellett rágni Dominik szájába a megoldást: az apa csak megmondta, melyik színt kell eltalálni, és a láb melyik részével, a többit a gyerek rakta össze. Így lett a szabadrúgásból nem egy egyszeri „jó eltalált” lövés, hanem egy összefüggés-rendszer: helyzet, testtartás, kontaktpont – és a végén ugyanaz a mozdulat, ami egyszer fent csavarodik, máskor meg alatt megy át, mint kés a vajban.

Liverpool's Dominik Szoboszlai plays during the Premier League match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, England, on December 13, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik nem fért be Jamie Carragher álomcsapatába
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

És ami igazán fontos: a színes labda nem maradt mankó. Amikor már ment, elvette, jött a rendes labda. Ha meg „kiment az érzés a lábból”, előkerült újra a háromszínű, vissza az alapokhoz – addig, amíg megint nem lett stabil.

Szoboszlai Zsolt eleinte csak annyit akart, hogy a monoton gyakorlás ne ölje meg a kedvet.

Aztán, ahogy írja, „a százas, ezres lövésszám után szemmel látható volt a fejlődés.”

Utólag pedig már állítja: a sok „színes” gyakorlás tette lehetővé, hogy Dominik minden helyzetben pont ott és pont úgy találja el a labdát, hogy az kikerülje a kapus kezét – akár csavarodva, akár úgy beesve, mintha az utolsó métereken találta volna meg a gravitációt.

Ez az, amit ma már a Liverpool meccsein láthatunk egyre gyakrabban, amikor Szoboszlai odaáll a labda mögé. És még a Premier League színes labdái sem zavarják meg, sőt!

