Az Arsenal elleni, tavaly augusztus 31-i szabadrúgásgól volt az a pillanat, amikor Angliában is átbillent a mérleg. Jamie Carragher, Szoboszlai legnagyobb kritikusa a Sky Sports stúdiójában így fogalmazott: „Szoboszlai mintha újjászületett volna. Abszolút kiemelkedő. Mintha most megtalálták volna a posztját… Rengeteget hallottunk arról, mennyire tud távolról lőni, de Liverpoolban ezt nem láttuk olyan sokszor – de wow, ez micsoda gól volt.”
Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője nem taktikáról beszélt, hanem sorsfordító mozzanatról: „A meccs kétféleképpen dőlhetett el: egyéni hiba vagy egy varázslatos pillanat révén. És egy varázslatos pillanat döntött.”
A kapuban álló David Raya szavai sokatmondóak voltak: „Csalódott vagyok, hogy nem tudtam védeni. Brutális lövés volt. Úgy emlékszem, a labda nagyon mozgott, és elfelé ment tőlem.” Majd a labdáról külön hozzátette: „Más ez a labda, mint a korábbi Nike. Más a tapadása, más az érzet. Alkalmazkodnunk kell hozzá. Sok évig Nike-labdákkal játszottunk, ez most mindenkinek új.”
Ryan Gravenberch, Szoboszlai csapattársa ennél is tovább ment: „Életemben nem láttam még ilyen szép szabadrúgást.”
„Nem a labda a lényeg” – Kenesei Krisztián nézőpontja
Az Origo Sport az itthoni egyik legjobb szabadrúgáslövőt, a még 49 évesen is aktív (!) Kenesei Krisztiánt kérdezte Szoboszlai szabadrúgásairól. Nem véletlenül: Keneseinek volt olyan idénye az NB I-ben, amikor 15 góljából hatot szabadrúgásból szerzett, és tulajdonképpen egész karrierje során, minden klubjában ő volt az ügyeletes pontrúgó.
Az Arsenal elleni gól kapcsán a labdára való hivatkozást nem tartja meghatározónak:
„Mindenre lehet kifogást találni. A labdák mindig változnak” - mondta Kenesei, aki szerint azért tévút a márkára hivatkozni, mert a labdák mindig változnak: anyagban, panelkiosztásban, felületben, tapadásban. A kapusoknak és a rúgóknak ehhez alkalmazkodniuk kell, ez a szakma része. Egy szabadrúgásnál ráadásul nem a logó dönti el a gólt, hanem az, hogy a rúgó milyen tisztán találja el, milyen ívet ad neki, és mennyire pontosan helyezi. Ha ez megvan, a kapus hiába ismeri a labdát.
Szerinte sokkal fontosabb az, hogy Szoboszlai pontosan meg tudta ítélni a lövés paramétereit: „Garami Józsi bácsi mondta nekem: te úgy rúgod a labdát, hogy lefelé csapódik. Dominik lövése is ilyen volt. A kapus nem erre számított.”
Kenesei nem tartja magát Liverpool-drukkernek, de amióta ott játszik Szoboszlai, árgus szemekkel nézi a csapat meccseit, és persze a magyar varázslót.
Marseille ellen Szoboszlai-gól: fal alatt, fejben eldöntve
A marseille-i szabadrúgás teljesen más volt, mégis ugyanarról szólt. Szoboszlai a TNT Sportsnak így nyilatkozott: „Megcsináltam a házi feladatot. Azt mondták, ha senki nem fekszik le, lehet esély a fal alatt. Senki nem feküdt le, megpróbáltam – és bejött.”
Szoboszlai példaképe, a liverpooli szurkolók valaha volt talán első számú kedvence Steven Gerrard a stúdióban nem is magát a lövést emelte ki, hanem a jelenetet előtte:
Ott van Szalah a fülében, takarja a száját, mondja: én akarom elrúgni. És Szoboszlai nem enged. Imádom az önbizalmát!
Kenesei szerint erre a gólra biztosan felkészültek a liverpooliak. „Amikor leteszed a labdát, már látod a lehetőségeket: van-e esély a hosszúba, elfér-e a labda a fal alatt?” - Szoboszlai most az utóbbit választotta, és ez olyannyira tetszett a közvéleménynek, hogy rögtön Ronaldinhóhoz kezdték hasonlítani.
De lehet-e még egyszer ilyen gólt szerezni, vagy ezzel netán kiőtte a repertoárból Szoboszlai a lapos lövéses technikát? „Miért ne lehetne? Az ellenfélen múlik, hogyan rakja össze a sorfalat. Most már biztos, hogy jobban fognak figyelni, de minden csapat más” - vélekedik Kenesei.
Bournemouth: amikor a rutin beszél
A Bournemouth elleni szabadrúgás nem lett címlapsztori, pedig ezen a meccsen gólt és gólpasszt adott A Guardian mindössze ennyit jegyzett meg: „Mohamed Szalah szinte láthatatlan volt, a legtöbb, amit hozzátett, az volt, hogy sarokkal visszatette a labdát Szoboszlainak a góljához.”
Kenesei szerint ez a gól már a státuszról szólt:
Dominik eljutott oda Liverpoolban, hogy ő az első számú rúgó. Oldalszabadrúgások, szögletek, minden. Az lenne a hülye csapattárs, aki ezek után erőlködne.
A legurítás technikájáról is részletesen beszélt: „Egy legurításnál tudsz csalni pár centit. Nem helyből rúgod. Két verzió van: erőből vagy ésszel. Ő ésszel oldotta meg – ideális helyre.”
Kenesei szerint a Bournemouth elleni szabadrúgás már nem a technikai bravúrról szólt, hanem a felkészültségről és a szerepkörről. Ilyen helyzetben már nem az a kérdés, ki rúgja, hanem az, hogyan.
A legurítás lehetőséget ad arra, hogy a rúgó ne helyből, hanem mozgásból érkezzen a labdához, ezzel pár centit nyerjen távolságban és szögben is. A 29-szeres válogatott csatár úgy véli, az ilyen gólok mutatják igazán, hol tart egy játékos: nem improvizál, hanem előre tudja, mit akar csinálni, és a helyzet minden apró előnyét kihasználja.
- Szoboszlai Bournemouth elleni szabadrúgásgólja itt nézhető meg!
A kezdetek: a háromszínű labda
Szoboszlai Dominik szabadrúgásainak lelke mégis a gyerekkorban van. Erről ír Szoboszlai Zsolt és Kálnoki Kis Attila A Szoboszlai-sztori című könyvében.
Szoboszlai Zsolt a könyvben nem varázslatról beszél, hanem módszerről. Arról, hogy a szabadrúgás nem az a műfaj, amit elég annyival elintézni egy kölyöknek: „rúgd meg rendesen, fiam”. Mert a labda nem attól lesz veszélyes, hogy erős, hanem attól, hogy pont úgy indul el, ahogy kell.
A sztori egy különös labdával kezdődik. Szoboszlai Zsolt egyszer belefutott egy olyanba, ami nem a klasszikus fekete-fehér, hanem három nagy színes foltból van összevarrva. A homlokára csapott: „Ez lesz az!” – írja. Megrendelte.
A trükk egyszerű és kegyetlenül hatékony: nem hosszú technikai előadások jönnek, hanem egyetlen utasítás. „A zöldet rúgd!” Aztán: „Most a sárgát, lábfejjel!” Nem azt magyarázza, hogy mikor rüszt, mikor belső, mikor hogyan álljon a csípő – hanem rábízza a gyerekre, hogy jöjjön rá. Hogy az adott helyzetből melyik rúgófelülettel lehet eltalálni a labdát úgy, hogy az pontosan azt csinálja, amit a fejében elképzelt.
A könyv szerint egy idő után már nem is kellett rágni Dominik szájába a megoldást: az apa csak megmondta, melyik színt kell eltalálni, és a láb melyik részével, a többit a gyerek rakta össze. Így lett a szabadrúgásból nem egy egyszeri „jó eltalált” lövés, hanem egy összefüggés-rendszer: helyzet, testtartás, kontaktpont – és a végén ugyanaz a mozdulat, ami egyszer fent csavarodik, máskor meg alatt megy át, mint kés a vajban.
És ami igazán fontos: a színes labda nem maradt mankó. Amikor már ment, elvette, jött a rendes labda. Ha meg „kiment az érzés a lábból”, előkerült újra a háromszínű, vissza az alapokhoz – addig, amíg megint nem lett stabil.
Szoboszlai Zsolt eleinte csak annyit akart, hogy a monoton gyakorlás ne ölje meg a kedvet.
Aztán, ahogy írja, „a százas, ezres lövésszám után szemmel látható volt a fejlődés.”
Utólag pedig már állítja: a sok „színes” gyakorlás tette lehetővé, hogy Dominik minden helyzetben pont ott és pont úgy találja el a labdát, hogy az kikerülje a kapus kezét – akár csavarodva, akár úgy beesve, mintha az utolsó métereken találta volna meg a gravitációt.
Ez az, amit ma már a Liverpool meccsein láthatunk egyre gyakrabban, amikor Szoboszlai odaáll a labda mögé. És még a Premier League színes labdái sem zavarják meg, sőt!
