Szoboszlai Dominik zseniális szabadrúgásgóljával vezet a Liverpool a BL-ben – videó

Szerdán este kilenc órától az angol bajnok Liverpool a francia Olympique de Marseille otthonában lépett pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool számára kulcsfontosságú a mérkőzés, az angol csapatnak ugyanis jó esélye van arra, hogy bekerüljön az első nyolcba, ezzel együtt pedig automatikusan a nyolcaddöntőbe. Arne Slot Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a kezdőbe tette, előbbi pedig nem akármilyen góllal köszönt be a hazaiaknak az első félidő végén.

Szoboszlai Dominik a negyedik gólját lőtte az idei BL-szezonban

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Szoboszlai Dominik nem hibázott a kapu előtt

A magyar válogatott csapatkapitánya jó 20-22 méterről, középről lőtt elképesztően okos, szemfüles gólt laposan a franciák kapujába az első félidő hosszabbításában. Ezzel Szoboszlai le is zárta az első 45 percet és a csapatok 1-0-ás angol vezetéssel mehettek el a szünetre.

ITT lehet a fantasztikus gólt megnézni.