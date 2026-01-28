Live
A Liverpool a Qarabag csapatát fogadta a Bajnokok Ligája utolsó alapszakaszmeccsén. A találkozón simán, 5–0-ra vezet a Liverpool, amelyben ott van a pályán Szoboszlai Dominik is.

Szoboszlai Dominik nemcsak ott van a pályán, de gólokból is kiveszi a részét: az első az ő szögletét követően született, míg a harmadik előtt gólpasszt adott. Egy szabadrúgás után ezúttal Szoboszlai Dominik hagyta ott a labdát Mohamed Szalah előtt, aki könyörtelenül a kapuba lőtt. A megoldás látványos volt, és egyértelműen begyakorolt figura jeleit mutatta.

Szoboszlai Dominik a Qarabag ellen is csapata egyik legjobbja volt
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A gólt ITT nézheti meg.

Szoboszlai Dominik visszaadta a kölcsönt

Érdekesség, hogy a bajnokságban, a Bournemouth elleni találkozón ugyanez a jelenet fordított szereposztásban játszódott le. Akkor Szalah készítette le a labdát Szoboszlainak egy pontrúgás után, a magyar középpályás pedig góllal fejezte be az akciót.

A két szituáció is jól mutatja, hogy Szoboszlai és Szalah között egyre erősebb az összhang és azt is, hogy Arne Slot csapatának megannyi variációs lehetősége van.

