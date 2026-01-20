Az Origón is beszámoltunk arról, hogy kedden délelőtt Tóth Alex érkezését bejelentette a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth, amely jelenleg a 15. a bajnokságban. A 20 éves válogatott középpályás hosszabban nyilatkozott új klubjának, és elmondta, hogy: „Hihetetlen érzés, hogy a klubhoz tartozhatok, és nagyon várom, hogy jó dolgokat érjünk el együtt. Amikor először hallottam arról, hogy a Bournemouth érdeklődik irántam, izgatott és boldog voltam, mert ez egy nagyszerű klub a Premier League-ben – a világ legerősebb bajnokságában. Az egész klub és annak felépítése lenyűgöző. A vezetőkkel folytatott beszélgetések során egyértelművé vált számomra, hogy ez a legjobb döntés volt. Nagyon várom, hogy nagy sikereket érjünk el együtt.” A fiatal focista a hétvégi bajnokin akár már Szoboszlai ellen is játszhat.

Szoboszlai Dominik ellenfele lehet szombaton Tóth Alex

Fotó: AFC Bournemouth

Szoboszlai Dominik ellen léphet először Tóth Alex pályára

A magyar válogatott csapatkapitánya egy Instagram-sztorival jelentkezett, amelyben röviden, de lényegre törően annyit írt Tóthnak: „Üdvözöllek”. Szombaton késő délután, ha a Bournemouth vezetőedzője úgy dönt, akár a pályán is találkozhat a két válogatott futballista, amikor 18.30-tól a Liverpoolt fogadják hazai pályán.