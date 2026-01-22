Szoboszlai Dominikot később a találkozó legjobbjának választották: a statisztikák szerint a találata mellett kialakított egy nagy helyzetet, 35-ször passzolt sikeresen csapattársaihoz, szerzett hat labdát és minden földi párharcát megnyerte.

Szoboszlai és Kerez is remekül játszott Marseille-ben

Fotó: Miguel Medina/AFP

Szoboszlai lett a Liverpool legnagyobb sztárja?

Szoboszlai a mostani BL-idényben

hét alapszakasz-mérkőzésen már négy gólnál és három gólpassznál tart a negyedik helyen álló Liverpoolban, amelynek szerdai mérkőzését Kerkez Milos is végigjátszotta.

Az internetre felkerült egy videó a szerdai játékáról, amely minden fontosabb megmozdulását egy csokorba gyűjtötte. Ebből is látszik, nem hiába lett a meccs embere az UEFA-nál és a szurkolóknál is.

A Liverpool a sikerrel negyedik helyre lépett előre. A keddi eredmények alapján az már a meccs előtt eldőlt, hogy az angol csapat ott lesz a kieséses szakaszban, de az is valószínű, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jut majd.