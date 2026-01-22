Live
Mint ismert, a Liverpool 3-0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik hihetetlenül okos szabadrúgásgóljával – a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát –szerzett vezetést az első félidő ráadásában. A magyar válogatott csapatkapitányát azonban nemcsak a gólja, hanem a játéka miatt is dicsérni lehet.

Szoboszlai Dominikot később a találkozó legjobbjának választották: a statisztikák szerint a találata mellett kialakított egy nagy helyzetet, 35-ször passzolt sikeresen csapattársaihoz, szerzett hat labdát és minden földi párharcát megnyerte.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) and Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) fight for the ball with Marseille's English forward #10 Mason Greenwood (L) during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)
Szoboszlai és Kerez is remekül játszott Marseille-ben
Fotó: Miguel Medina/AFP

Szoboszlai lett a Liverpool legnagyobb sztárja?

Szoboszlai a mostani BL-idényben

 hét alapszakasz-mérkőzésen már négy gólnál és három gólpassznál tart a negyedik helyen álló Liverpoolban, amelynek szerdai mérkőzését Kerkez Milos is végigjátszotta.

Az internetre felkerült egy videó a szerdai játékáról, amely minden fontosabb megmozdulását egy csokorba gyűjtötte. Ebből is látszik, nem hiába lett a meccs embere az UEFA-nál és a szurkolóknál is.

A Liverpool a sikerrel negyedik helyre lépett előre. A keddi eredmények alapján az már a meccs előtt eldőlt, hogy az angol csapat ott lesz a kieséses szakaszban, de az is valószínű, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jut majd.

