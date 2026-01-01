A Liverpool csapatának ügyeivel foglalkozó portálok mind a magyar válogatott csapatkapitányának újévi visszatérésével foglalkoznak. Arne Slot bajnokcsapata az Anfielden fogadja a Leedset, és szeretné lendületes győzelemmel kezdeni a 2026-os évet, ebben segíthet majd Szoboszlai Dominik is.

Szoboszlai gólt szerzett a legutóbbi Leeds elleni bajnokin

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai a fő téma a Liverpool meccse előtt

Egy újabb siker a negyedik egymást követő Premier League-győzelmet jelentené a Vörösknek, de a Leeds sincs rossz formában: az utóbbi öt bajnokiján nem szenvedett vereséget.

Már december 31-én a magyar játékos volt a téma a Liverpool hivatalos oldalán, majd a Vörösök közösségi felületein is Szoboszlaival reklámozzák azt a félelmetes mennyiségű meccset, ami a Liverpoolra vár majd januárban.

A Liverpool csapatában a Leeds elleni, magyar idő szerint 18.30-kor kezdődő meccsen nem lehet majd ott az Afrika-kupán szereplő Mohamed Szalah, a lábtöréséből lábadozó Alexander Isak, valamint a szintén sérült Joe Gomez és Wataru Endo sem.

A Wolves elleni, 2–1-re megnyert hazai mérkőzésen Conor Bradley és Cody Gakpo is visszatért csereként, viszont Ibrahima Konaté eltiltásveszélyben van: amennyiben sárga lapot kap, kihagyja a vasárnapi Fulham elleni idegenbeli bajnokit.

A This is Anfield oldal szerint „nincs vita afelől, hogy a Liverpool idei legjobb játékosa kezd az Anfielden, így Federico Chiesa várhatóan a kispadra szorul” – írták mindezt Szoboszlai kapcsán.

A Leeds elleni első bajnoki emlékezetes volt, ugyanis a 3–3-as meccsen Szoboszlai Dominik győztesnek tűnt találatot szerzett, majd a lefújás után jött Szalah kirohanása. Nem csoda, hogy Arne Slot nyugodtabb meccsre készül.

Decemberben egyik csapat sem veszített mérkőzést, a Premier League-ben negyedik helyen álló Liverpool azonban a legutóbbi három bajnoki találkozóját megnyerte, míg a 16. pozíciót elfoglaló Leeds United ebben az időszakban egy győzelem mellett kétszer döntetlennel zárt.

A hazaiak holland vezetőedzője a december 6-i mérkőzésre vonatkozó kérdésre úgy reagált, nem szeretne ahhoz hasonlót átélni csütörtökön, bár fel tudná dolgozni, ha mégis úgy alakulna, mert „ilyen a futball, vannak benne hullámvölgyek".