Szoboszlai Dominikék kilenc meccs óta veretlenek, de ez sem elég a szakértőknek és a szurkolóknak, pláne úgy, hogy idén két nyerhető találkozón, a Leeds és a Fulham ellen is csak döntetlent játszottak.
Mi lesz Szoboszlaiékkal? Arne Slotot hamarosan kirúgja a Liverpool?
Nem meglepő, hogy a szakértők úgy érzik, Arne Slot menedzser felett egyre inkább eljár az idő, s aligha tudja már megmenteni az állását – írja a Ripost külföldi sajtóhírekre alapozva.
A Daily Mail szakírója például kijelentette, Slot számára az sem lehet mentség, hogy a csapatból többen is sérültek. A csapat ötlettelenül, gyengén alakít, a megnyert meccseken is hiányzik a régen látott közönségszórakoztató játék.
A This is Anfield elemzője szerint egyre több jel utal arra, hogy
képtelen megújulni a holland edzővel a csapat. A játékosok fásultak, hiányzik a kreativitás, s az amúgy kiváló labdarúgók mélyen tudásuk alatt játszanak. Ha ez így marad, akkor Slotnak legkésőbb májusban, a szezon végén távoznia kell, függetlenül attól, hogy a szerződése 2027-ig szól.
Arne Slot pedig még nehezebb helyzetbe kerülhet, ugyanis csütörtökön az éllovas Arsenal vendége lesz a Liverpool a Premier League-ben.
Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!