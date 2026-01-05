Live
Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool kilenc meccse veretlen, mégis a negatív hangok az erősebbek. Olyannyira, hogy a hírek szerint Arne Slotnak nem sok dobása maradt Liverpoolban, Szoboszlai Dominikék holland edzőjét ki fogják rúgni, ha nem jön valami nagy változás.

Szoboszlai Dominikék kilenc meccs óta veretlenek, de ez sem elég a szakértőknek és a szurkolóknak, pláne úgy, hogy idén két nyerhető találkozón, a Leeds és a Fulham ellen is csak döntetlent játszottak.

Szoboszlai Dominikék hamarosan új edzőt kaphatnak
Szoboszlai Dominikék hamarosan új edzőt kaphatnak 
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Mi lesz Szoboszlaiékkal? Arne Slotot hamarosan kirúgja a Liverpool?

Nem meglepő, hogy a szakértők úgy érzik, Arne Slot menedzser felett egyre inkább eljár az idő, s aligha tudja már megmenteni az állását – írja a Ripost külföldi sajtóhírekre alapozva.

A Daily Mail szakírója például kijelentette, Slot számára az sem lehet mentség, hogy a csapatból többen is sérültek. A csapat ötlettelenül, gyengén alakít, a megnyert meccseken is hiányzik a régen látott közönségszórakoztató játék.

A This is Anfield elemzője szerint egyre több jel utal arra, hogy 

képtelen megújulni a holland edzővel a csapat. A játékosok fásultak, hiányzik a kreativitás, s az amúgy kiváló labdarúgók mélyen tudásuk alatt játszanak. Ha ez így marad, akkor Slotnak legkésőbb májusban, a szezon végén távoznia kell, függetlenül attól, hogy a szerződése 2027-ig szól.

Arne Slot pedig még nehezebb helyzetbe kerülhet, ugyanis csütörtökön az éllovas Arsenal vendége lesz a Liverpool a Premier League-ben.

