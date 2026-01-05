Szoboszlai Dominikék kilenc meccs óta veretlenek, de ez sem elég a szakértőknek és a szurkolóknak, pláne úgy, hogy idén két nyerhető találkozón, a Leeds és a Fulham ellen is csak döntetlent játszottak.

Szoboszlai Dominikék hamarosan új edzőt kaphatnak

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Mi lesz Szoboszlaiékkal? Arne Slotot hamarosan kirúgja a Liverpool?

Nem meglepő, hogy a szakértők úgy érzik, Arne Slot menedzser felett egyre inkább eljár az idő, s aligha tudja már megmenteni az állását – írja a Ripost külföldi sajtóhírekre alapozva.

A Daily Mail szakírója például kijelentette, Slot számára az sem lehet mentség, hogy a csapatból többen is sérültek. A csapat ötlettelenül, gyengén alakít, a megnyert meccseken is hiányzik a régen látott közönségszórakoztató játék.

A This is Anfield elemzője szerint egyre több jel utal arra, hogy

képtelen megújulni a holland edzővel a csapat. A játékosok fásultak, hiányzik a kreativitás, s az amúgy kiváló labdarúgók mélyen tudásuk alatt játszanak. Ha ez így marad, akkor Slotnak legkésőbb májusban, a szezon végén távoznia kell, függetlenül attól, hogy a szerződése 2027-ig szól.

Arne Slot pedig még nehezebb helyzetbe kerülhet, ugyanis csütörtökön az éllovas Arsenal vendége lesz a Liverpool a Premier League-ben.