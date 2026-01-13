„Az a legnagyobb meglepetés, hogy nem Szoboszlai Dominik nyerte az Év sportolója-díjat?” – tette fel a kérdést a műsorvezető, P. Fülöp Gábor. Novák Miklós a Mediaworks sportfőszerkesztője szerint nem lehetett kérdés, hogy 2024-ben, olimpiai évben Kós Hubert lett az év legjobbja, de ő, 2025-ös teljesítménye alapján Szoboszlainak adta volna a díjat, akkor is, ha ott maradt a fejekben az írek elleni vb-selejtező. Ha az nincs – tarolhattak volna a magyar focisták.

Hogy lehet, hogy nem Szoboszlai Dominik lett az Év sportolója? Erre kerestük a választ

Szoboszlai Dominik már nem az ilyen díjakra hajt?

Kós sikere meglepő, de természetesen nem érdemtelen az olimpiai és világbajnok sportoló díjazása. „Szoboszlai Dominik 2025-ben történelmet írt, első magyarként nyert bajnoki címet a Premier League-ben” – indokolta döntését Göbölyös András, aki szerint a Liverpool játékosa élete formájában van, furcsának nevezte, hogy a díj nem Szoboszlai Dominik kezébe került. Szoboszlai Dominik esetében elmondható, a számvetésben a bajnoki cím és a Bajnokok Ligája lesz majd az, ami a legfontosabb lesz a szezon végén.

Nyéki Balázs tarolt

A Fradi vízilabda-csapatának edzője, Nyéki Balázs a legjobb edzőnek járó díjat is elvihette csapata pedig az Év csapata lett, miután minden sorozatot megnyert, ahol csak rajthoz állt. A hölgyeknél Márton Luana nyert, de díjat vehetett át többek között a férfi kardcsapat is.

