A Magyar Sportújságírók Szövetsége hétfő este 68. alkalommal választotta meg az év legjobbjait. Az Év Sportolója Gálán kilenc kategóriában díjazták a mögöttünk hagyott esztendő legkiválóbb sportteljesítményeit. A férfiaknál Kós Hubert úszót, a nőknél pedig Márton Luana tekvandóst választották meg a 2025-ös Év sportolójának. A Szpíker Korner legújabb adásában arra kerestük a választ, hogy történhetett meg az, hogy nem a történelmet író Szoboszlai Dominik lett az év férfi sportolója.

„Az a legnagyobb meglepetés, hogy nem Szoboszlai Dominik nyerte az Év sportolója-díjat?” – tette fel a kérdést a műsorvezető, P. Fülöp Gábor. Novák Miklós a Mediaworks sportfőszerkesztője szerint nem lehetett kérdés, hogy 2024-ben, olimpiai évben Kós Hubert lett az év legjobbja, de ő, 2025-ös teljesítménye alapján Szoboszlainak adta volna a díjat, akkor is, ha ott maradt a fejekben az írek elleni vb-selejtező. Ha az nincs – tarolhattak volna a magyar focisták.

Hogy lehet, hogy nem Szoboszlai Dominik lett az év sportolója
Hogy lehet, hogy nem Szoboszlai Dominik lett az Év sportolója? Erre kerestük a választ
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik már nem az ilyen díjakra hajt?

Kós sikere meglepő, de természetesen nem érdemtelen az olimpiai és világbajnok sportoló díjazása. „Szoboszlai Dominik 2025-ben történelmet írt, első magyarként nyert bajnoki címet a Premier League-ben” – indokolta döntését Göbölyös András, aki szerint a Liverpool játékosa élete formájában van, furcsának nevezte, hogy a díj nem Szoboszlai Dominik kezébe került. Szoboszlai Dominik esetében elmondható, a számvetésben a bajnoki cím és a Bajnokok Ligája lesz majd az, ami a legfontosabb lesz a szezon végén.

Nyéki Balázs tarolt

A Fradi vízilabda-csapatának edzője, Nyéki Balázs a legjobb edzőnek járó díjat is elvihette csapata pedig az Év csapata lett, miután minden sorozatot megnyert, ahol csak rajthoz állt. A hölgyeknél Márton Luana nyert, de díjat vehetett át többek között a férfi kardcsapat is.

A gáláról ebben a cikkben írtunk bővebben, a Szpíker Korner korábbi adásait pedig ITT nézheti visza.

Nézze meg a Szpíker Korner legújabb, az Év Sportolója-gáláról szóló adását:

 

 

