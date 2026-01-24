A Liverpool bő fél óra elteltével kétgólos hátrányba került a Bournemouth ellen, ám Szoboszlai Dominik vezérletével sikerült kiegyenlíteniük a Vörösöknek.

Szoboszlai ezúttal is zseniális gólt lőtt

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai gólja és gólpassza a pontszerzésre sem volt elég

A magyar válogatott csapatkapitánya a Marseille ellen zseniális gólt lőtt, és a Bournemouth elleni bajnokin is csapata legjobbja volt. A 25 éves klasszis a szünetben Van Dijk fejére ívelt remekül egy szögletet, gólpasszát követően pedig a hajrában is megvillant, miután a Szalah által lekészített szabadrúgást a kapu bal oldalába bombázta.

Szoboszlai villanásai azonban pontszerzést sem eredményeztek, mert a Bournemouth – amelyben a hajrában csereként beállt a friss igazolás, Tóth Alex – az utolsó pillanatban megszerezte a győztes gólt.

A Liverpool 3-2-re kikapott, Arne Slot együttese sorozatban az 5. bajnokiján maradt nyeretlen.

