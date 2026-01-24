Live
Az ukránok átlépték a vörös vonalat – Kijev példátlan támadást intézett Magyarország ellen

Sport

Szoboszlai óriási gólt lőtt, a Liverpool a szezon legőrültebb meccsét játszotta Tóth Alex csapatával

A Liverpool egy egészen őrült végjátékot hozó meccsen 3-2-re kikapott a Bournemouth vendégeként. Szoboszlai Dominik gólpasszt adott és parádés gólt lőtt, ám csapata végül pontot sem szerzett.

A Liverpool bő fél óra elteltével kétgólos hátrányba került a Bournemouth ellen, ám Szoboszlai Dominik vezérletével sikerült kiegyenlíteniük a Vörösöknek. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) celebrates after scoring their second goal during the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai ezúttal is zseniális gólt lőtt
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai gólja és gólpassza a pontszerzésre sem volt elég

A magyar válogatott csapatkapitánya a Marseille ellen zseniális gólt lőtt, és a Bournemouth elleni bajnokin is csapata legjobbja volt. A 25 éves klasszis a szünetben Van Dijk fejére ívelt remekül egy szögletet, gólpasszát követően pedig a hajrában is megvillant, miután a Szalah által lekészített szabadrúgást a kapu bal oldalába bombázta.

Szoboszlai villanásai azonban pontszerzést sem eredményeztek, mert a Bournemouth – amelyben a hajrában csereként beállt a friss igazolás, Tóth Alex – az utolsó pillanatban megszerezte a győztes gólt. 

A Liverpool 3-2-re kikapott, Arne Slot együttese sorozatban az 5. bajnokiján maradt nyeretlen.

