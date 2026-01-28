A Liverpool az előző fordulóban 3-0-ra nyert Marseille-ben, a találkozó legjobbja Szoboszlai Dominik volt, aki káprázatos szabadrúgásgóllal vette ki a részét az angol csapat sikeréből.

Szoboszlai hét meccsen négy gólnál és három gólpassznál jár az idei BL-szezonban

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A mérkőzés legjobbjának megválasztott magyar középpályás nem mellesleg beállított egy elképesztő rekordot is, ugyanis ő lett a harmadik Liverpool-játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt. Erre korábban csak Steven Gerrard és Mohamed Szalah volt képes a klub történetében.

Szoboszlai szöglete gólt ért a Liverpoolnak

Szoboszlai a hétvégén kiosztott egy gólpasszt, mellette pedig lőtt egy újabb gyönyörű szabadrúgásgólt a Bournemouth ellen 3-2-re elveszített mérkőzésen, amely után ismét megválasztották a Liverpool legjobbjának.

Ilyen előjelek után garantált volt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ott lesz a pályán a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is. A Ferencvárost a BL-selejtező playoff-körében búcsúztató azeri csapattól mindenki a pofozógép szerepét várta, ennek ellenére a Qarabag már legyőzte a Frankfurtot, pontot rabolt a Chelsea-től és egy felejthetetlen meccset nyert Lisszabonban a Benfica vendégeként. Ráadásul Gurban Gurbanov együttese az eddig megszerzett tíz pontjával a 18., rájátszást érő helyről várhatta a találkozót.

Kerkez Milost a Liverpool hétvégi meccsén a félidőben lecserélte Arne Slot, azonban a magyar balhátvédnek nem a teljesítményével volt gond, a holland szakember azért döntött a csere mellett, mert Kerkez óriási terhelésnek van kitéve, így meg akart előzni egy esetleges sérülést. Ezek után várható volt, hogy a 22 éves játékos csere lesz a Qarabag elleni BL-meccsen.

Kerkez Milos ezúttal kimaradt a Pool kezőjéből

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

A Liverpool a Alisson – Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké összeállításban kezdte a meccset, azonban Arne Slotnak már a negyedik percben változtatnia kellett, ugyanis Jeremie Frimpong egy hátrasprintelés közben a lábához kapott, így a holland jobb hátvédet le kellett a cserélni, a helyére pedig a japán Endó Vataru érkezett. Érdekesség, hogy Frimpong sérülése után arra lehetett következtetni, hogy Szoboszlai lesz a jobb hátvéd, azonban a magyar középpályás maradt az eredeti posztján, és a japán játékos foglalta el a jobb bekk pozíciót.