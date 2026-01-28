A Liverpool az előző fordulóban 3-0-ra nyert Marseille-ben, a találkozó legjobbja Szoboszlai Dominik volt, aki káprázatos szabadrúgásgóllal vette ki a részét az angol csapat sikeréből.
A mérkőzés legjobbjának megválasztott magyar középpályás nem mellesleg beállított egy elképesztő rekordot is, ugyanis ő lett a harmadik Liverpool-játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt. Erre korábban csak Steven Gerrard és Mohamed Szalah volt képes a klub történetében.
Szoboszlai szöglete gólt ért a Liverpoolnak
Szoboszlai a hétvégén kiosztott egy gólpasszt, mellette pedig lőtt egy újabb gyönyörű szabadrúgásgólt a Bournemouth ellen 3-2-re elveszített mérkőzésen, amely után ismét megválasztották a Liverpool legjobbjának.
Ilyen előjelek után garantált volt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ott lesz a pályán a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is. A Ferencvárost a BL-selejtező playoff-körében búcsúztató azeri csapattól mindenki a pofozógép szerepét várta, ennek ellenére a Qarabag már legyőzte a Frankfurtot, pontot rabolt a Chelsea-től és egy felejthetetlen meccset nyert Lisszabonban a Benfica vendégeként. Ráadásul Gurban Gurbanov együttese az eddig megszerzett tíz pontjával a 18., rájátszást érő helyről várhatta a találkozót.
Kerkez Milost a Liverpool hétvégi meccsén a félidőben lecserélte Arne Slot, azonban a magyar balhátvédnek nem a teljesítményével volt gond, a holland szakember azért döntött a csere mellett, mert Kerkez óriási terhelésnek van kitéve, így meg akart előzni egy esetleges sérülést. Ezek után várható volt, hogy a 22 éves játékos csere lesz a Qarabag elleni BL-meccsen.
A Liverpool a Alisson – Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké összeállításban kezdte a meccset, azonban Arne Slotnak már a negyedik percben változtatnia kellett, ugyanis Jeremie Frimpong egy hátrasprintelés közben a lábához kapott, így a holland jobb hátvédet le kellett a cserélni, a helyére pedig a japán Endó Vataru érkezett. Érdekesség, hogy Frimpong sérülése után arra lehetett következtetni, hogy Szoboszlai lesz a jobb hátvéd, azonban a magyar középpályás maradt az eredeti posztján, és a japán játékos foglalta el a jobb bekk pozíciót.
A korai csere nem zavarta meg az angol csapatot, amely a folytatásban irányította a játékot, a 15. percben pedig megszerezte a vezetést. Szoboszlai bal oldali szögletét Hugo Ekitiké csúsztatta meg a rövid oldalon, a hosszún érkező Virgil van Dijk megpróbált gólt fejelni, de a holland csapatkapitány szerencsétlenül fejelt bele a labdába, de pont így lett jó a mellette álló Alexis Mac Allisternek, a közelről a kapuba segítette azt (1-0).
A vezetést megszerzése után támadásban maradt a Liverpool, amely a 21. percben óriási lépést tette a győzelem és a nyolcaddöntős szereplés felé. Ekitiké kapott egy labdát a középpályán, gyönyörű mozdulattal kiforgott a nyomás alól, majd tökéletes labdát tálalt Florian Wirtz elé, a német támadó pedig 16 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (2-0).
- Minden sorozatot figyelembe véve tavaly december 20-a óta egyetlen Premier League-játékos sem vállalt több gólban szerepet (7), mint Florian Wirtz.
A folytatásban a Liverpool nem állt meg, ment előre a harmadik gólért és folyamatosan alakította ki a helyzeteket. A 37. percben Szoboszlai Dominik is betalálhatott volna, azonban a gyors kontratámadás végén a Mohamed Szalah által lekészített labdát 15 méterről Mateusz Kochalski kezébe lőtte.
Szoboszlai gyönyörű gólpasszt adott
A fordulás után támadásban maradt a Liverpool, a 48. percben pedig Szalah harcolt ki egy szabadrúgást 17 méterre a kaputól. A labda mögé az egyiptomi támadó és Szoboszlai állt oda, most azonban a magyar középpályás gurította le sarokkal a labdát Szalah-nak, aki gyönyörű gólt tekert a jobb felső sarokba (3-0).
- Mohamed Szalah tavaly november 1-e óta először volt eredményes a Liverpool színeiben. Szoboszlai Dominik pedig a negyedik gólpasszát adta az idei BL-szezonban.
A harmadik bekapott gól után megtört az azeri csapat, a Liverpool pedig gálameccset rendezett. Az 57. percben Van Dijk indítása után Ekitiké indult meg a félpályáról, lefutotta a védőjét, majd higgadtan értékesítette a ziccerét (4-0).
Sokat nem kellett várni az angol csapat következő góljára. A 61. percben Szoboszlai adott labdát Ekitikének, de a francia támadó nem tudta átvenni azt, az elpattanó labdát azonban tökéletes lett Mac Allisternek, aki így kilépett ziccerben, elvitte a labdát a kapus mellett, majd az üres kapuba gurított (5-0).
A 74. percben aztán olyan történt, ami a szezon során eddig csak egyszer fordult elő. Arne Slot lecserélte Szoboszlai Dominikot, akinek a helyére a 19 éves Amara Nallo érkezett.
- Szoboszlai az idei szezonban egy kivételével eddig minden meccset végigjátszott, amikor kezdőként lépett pályára a Liverpoolban. Egyedül a Brighton elleni bajnokin kellett lecserélni még tavaly decemberben, de akkor is kisebb bokasérülés miatt.
A hajrában a Liverpool még támadgatott, több helyzetet is kidolgozott az azeri kapu előtt, a 90. percben pedig az olasz Európa-bajnok Federico Chiesa is lőtt még egy gólt ziccerből (6-0), beállítva ezzel a végeredményt. Az angol bajnokcsapat ezzel a nyolcaddöntős szereplést jelentő harmadik helyet szerezte meg az alapszakaszban, melyet a nyolc meccsből nyolcat megnyerő Arsenal zárt az élen.
A játéknap legnagyobb drámája Lisszabonban történt.
A José Mourinho által irányított Benfica egy remek meccsen 4-2-re legyőzte a Real Madridot. A portugál csapatnak a sima győzelem nem lett volna elég, mert a rosszabb gólkülönbsége miatt nem fért volna be a legjobb 24-be, így a találkozó hosszabbításában Anatolij Trubin, a Benfica kapusa felment fejelni, és a 98. percben egy szabadrúgás után védhetetlen gólt fejelt Thibaut Courtois-nak.
A Benfica ezzel negyedik góllal az utolsó pillanatban megelőzte az Olympique Marseille csapatát, így José Mourinho együttese bejutott a rájátszásba, a francia csapat pedig kiesett. A játéknap előtt harmadik helyen álló Real Madrid ezzel a vereséggel lecsúszott a 9. helyre, így a rájátszásban lesz érdekelt.
A szintén válogatott Sallai Rolandot jobbhátvédként bevető Galatasaray kétgólos vereséget szenvedett a 2023-ban BL-győztes Manchester City otthonában, de 20. helyezettként így is továbbjutott, igaz, a legjobb 16 közé kerülésért még egy párharcot sikerrel meg kell vívnia.
A címvédő Paris Saint-Germain 1-1-et játszott otthon a Newcastle Uniteddel, és kiszorult a legjobb nyolcból, és szintén nem sikerült egyenes ágon 16 közé kerülnie a Dortmundban kétgólos sikert arató Internazionalénak, valamint a norvég Bodö/Glimttől hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedő Atlético Madridnak sem.
A nyolcaddöntőbe tehát az Arsenal, a Bayern München, a Liverpool, a Tottenham, az FC Barcelona, a Chelsea, a Sporting Lisboa, valamint a Manchester City jutott be egyenes ágon.
Az alapszakasz részletes tabellája a linkre kattintva nézhető meg.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. forduló:
Liverpool (angol)-Qarabag (azeri) 6-0 (2-0)
Paris Saint-Germain (francia) - Newcastle United (angol) 1-1 (1-1)
Manchester City (angol)-Galatasaray (török) 2-0 (2-0)
Borussia Dortmund (német)-Internazionale (olasz) 0-2 (0-0)
FC Barcelona (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 4-1 (0-1)
Arsenal (angol)-Kairat Almati (kazah) 3-2 (3-1)
Bayer Leverkusen (német)-Villarreal (spanyol) 3-0 (2-0)
Atlético Madrid (spanyol)-Bodö/Glimt (norvég) 1-2 (1-1)
Benfica (portugál)-Real Madrid (spanyol) 4-2 (2-1)
Eintracht Frankfurt (német)-Tottenham Hotspur (angol) 0-2 (0-0)
Club Brugge (belga)-Olympique Marseille (francia) 3-0 (2-0)
PSV Eindhoven (holland)-Bayern München (német) 1-2 (0-0)
Ajax Amsterdam (holland)-Olimpiakosz (görög) 1-2 (0-0)
SSC Napoli (olasz)-Chelsea (angol) 2-3 (2-1)
AS Monaco (francia)-Juventus (olasz) 0-0 (0-0)
Union Saint-Gilloise (belga) - Atalanta (olasz) 1-0 (0-0)
Athletic Bilbao (spanyol)-Sporting Lisboa (portugál) 2-3 (2-1)
Pafosz (ciprusi)-Slavia Praha (cseh) 4-1 (1-1)
A 16 közé kerülésért sorra kerülő párharcokat pénteken sorsolják.
