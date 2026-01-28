Live
Szerdán este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool 6-0-ra legyőzte az azeri Qarabag csapatát az Anfielden. A Liverpool ezzel a sikerével a negyedik helyen végzett az alapszakaszban, így bebiztosította nyolcaddöntős szereplését. A találkozón Szoboszlai Dominik gyönyörű gólpasszt adott Mohamed Szalah-nak, aki közel három hónapot után lőtt ismét gólt a Liverpool együttesében.

A Liverpool az előző fordulóban 3-0-ra nyert Marseille-ben, a találkozó legjobbja Szoboszlai Dominik volt, aki káprázatos szabadrúgásgóllal vette ki a részét az angol csapat sikeréből. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Szoboszlai hét meccsen négy gólnál és három gólpassznál jár az idei BL-szezonban
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A mérkőzés legjobbjának megválasztott magyar középpályás nem mellesleg beállított egy elképesztő rekordot is, ugyanis ő lett a harmadik Liverpool-játékos, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt lőtt vagy adott gólpasszt. Erre korábban csak Steven Gerrard és Mohamed Szalah volt képes a klub történetében. 

Szoboszlai szöglete gólt ért a Liverpoolnak

Szoboszlai a hétvégén kiosztott egy gólpasszt, mellette pedig lőtt egy újabb gyönyörű szabadrúgásgólt a Bournemouth ellen 3-2-re elveszített mérkőzésen, amely után ismét megválasztották a Liverpool legjobbjának

Ilyen előjelek után garantált volt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ott lesz a pályán a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is. A Ferencvárost a BL-selejtező playoff-körében búcsúztató azeri csapattól mindenki a pofozógép szerepét várta, ennek ellenére a Qarabag már legyőzte a Frankfurtot, pontot rabolt a Chelsea-től és egy felejthetetlen meccset nyert Lisszabonban a Benfica vendégeként. Ráadásul Gurban Gurbanov együttese az eddig megszerzett tíz pontjával a 18., rájátszást érő helyről várhatta a találkozót. 

Kerkez Milost a Liverpool hétvégi meccsén a félidőben lecserélte Arne Slot, azonban a magyar balhátvédnek nem a teljesítményével volt gond, a holland szakember azért döntött a csere mellett, mert Kerkez óriási terhelésnek van kitéve, így meg akart előzni egy esetleges sérülést. Ezek után várható volt, hogy a 22 éves játékos csere lesz a Qarabag elleni BL-meccsen. 

MARSEILLE, FRANCE - JANUARY 21: Milos Kerkez (6) of Liverpool in action during the UEFA Champions League week 7 football match between Olympique Marseille and Liverpool at Stade Velodrome in Marseille, France, on January 21, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Kerkez Milos ezúttal kimaradt a Pool kezőjéből
Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

A Liverpool a Alisson – Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké összeállításban kezdte a meccset, azonban Arne Slotnak már a negyedik percben változtatnia kellett, ugyanis Jeremie Frimpong egy hátrasprintelés közben a lábához kapott, így a holland jobb hátvédet le kellett a cserélni, a helyére pedig a japán Endó Vataru érkezett. Érdekesség, hogy Frimpong sérülése után arra lehetett következtetni, hogy Szoboszlai lesz a jobb hátvéd, azonban a magyar középpályás maradt az eredeti posztján, és a japán játékos foglalta el a jobb bekk pozíciót. 

A korai csere nem zavarta meg az angol csapatot, amely a folytatásban irányította a játékot, a 15. percben pedig megszerezte a vezetést. Szoboszlai bal oldali szögletét Hugo Ekitiké csúsztatta meg a rövid oldalon, a hosszún érkező Virgil van Dijk megpróbált gólt fejelni, de a holland csapatkapitány szerencsétlenül fejelt bele a labdába, de pont így lett jó a mellette álló Alexis Mac Allisternek, a közelről a kapuba segítette azt (1-0). 

Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister scores the team's first goal during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Qarabag at Anfield in Liverpool, north west England on January 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Az argentin világbajnok Alexis Mac Allisternek nem volt nehéz dolga 
Fotó: Paul Ellis/AFP

A vezetést megszerzése után támadásban maradt a Liverpool, amely a 21. percben óriási lépést tette a győzelem és a nyolcaddöntős szereplés felé. Ekitiké kapott egy labdát a középpályán, gyönyörű mozdulattal kiforgott a nyomás alól, majd tökéletes labdát tálalt Florian Wirtz elé, a német támadó pedig 16 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (2-0). 

  • Minden sorozatot figyelembe véve tavaly december 20-a óta egyetlen Premier League-játékos sem vállalt több gólban szerepet (7), mint Florian Wirtz.
Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz celebrates scoring the team's second goal with Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike (R) during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Qarabag at Anfield in Liverpool, north west England on January 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Florian Wirtz elképesztő formában futballozik az utóbbi időben
Fotó: Paul Ellis/AFP

A folytatásban a Liverpool nem állt meg, ment előre a harmadik gólért és folyamatosan alakította ki a helyzeteket. A 37. percben Szoboszlai Dominik is betalálhatott volna, azonban a gyors kontratámadás végén a Mohamed Szalah által lekészített labdát 15 méterről Mateusz Kochalski kezébe lőtte. 

Szoboszlai gyönyörű gólpasszt adott

A fordulás után támadásban maradt a Liverpool, a 48. percben pedig Szalah harcolt ki egy szabadrúgást 17 méterre a kaputól. A labda mögé az egyiptomi támadó és Szoboszlai állt oda, most azonban a magyar középpályás gurította le sarokkal a labdát Szalah-nak, aki gyönyörű gólt tekert a jobb felső sarokba (3-0). 

  • Mohamed Szalah tavaly november 1-e óta először volt eredményes a Liverpool színeiben. Szoboszlai Dominik pedig a negyedik gólpasszát adta az idei BL-szezonban. 
Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah celebrates scoring the team's third goal with Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Qarabag at Anfield in Liverpool, north west England on January 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Mohamed Szalah közel három hónapos gólcsendet szakított meg
Fotó: Paul Ellis/AFP

A harmadik bekapott gól után megtört az azeri csapat, a Liverpool pedig gálameccset rendezett. Az 57. percben Van Dijk indítása után Ekitiké indult meg a félpályáról, lefutotta a védőjét, majd higgadtan értékesítette a ziccerét (4-0). 

Sokat nem kellett várni az angol csapat következő góljára. A 61. percben Szoboszlai adott labdát Ekitikének, de a francia támadó nem tudta átvenni azt, az elpattanó labdát azonban tökéletes lett Mac Allisternek, aki így kilépett ziccerben, elvitte a labdát a kapus mellett, majd az üres kapuba gurított (5-0). 

Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike (3L) celebrates scoring the team's fourth goal with Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Qarabag at Anfield in Liverpool, north west England on January 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
A Liverpool rég mutatott be ennyire meggyőző játékot
Fotó: Paul Ellis/AFP

A 74. percben aztán olyan történt, ami a szezon során eddig csak egyszer fordult elő. Arne Slot lecserélte Szoboszlai Dominikot, akinek a helyére a 19 éves Amara Nallo érkezett.

  • Szoboszlai az idei szezonban egy kivételével eddig minden meccset végigjátszott, amikor kezdőként lépett pályára a Liverpoolban. Egyedül a Brighton elleni bajnokin kellett lecserélni még tavaly decemberben, de akkor is kisebb bokasérülés miatt. 
Qarabag's Colombian defender #81 Kevin Medina battles for the ball with Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai during the UEFA Champions League football match between Liverpool and Qarabag at Anfield in Liverpool, north west England on January 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai Dominik ezúttal is remekül játszott
Fotó: Paul Ellis/AFP

A hajrában a Liverpool még támadgatott, több helyzetet is kidolgozott az azeri kapu előtt, a 90. percben pedig az olasz Európa-bajnok Federico Chiesa is lőtt még egy gólt ziccerből (6-0), beállítva ezzel a végeredményt. Az angol bajnokcsapat ezzel a nyolcaddöntős szereplést jelentő harmadik helyet szerezte meg az alapszakaszban, melyet a nyolc meccsből nyolcat megnyerő Arsenal zárt az élen. 

A játéknap legnagyobb drámája Lisszabonban történt. 

A José Mourinho által irányított Benfica egy remek meccsen 4-2-re legyőzte a Real Madridot. A portugál csapatnak a sima győzelem nem lett volna elég, mert a rosszabb gólkülönbsége miatt nem fért volna be a legjobb 24-be, így a találkozó hosszabbításában Anatolij Trubin, a Benfica kapusa felment fejelni, és a 98. percben egy szabadrúgás után védhetetlen gólt fejelt Thibaut Courtois-nak. 

Benfica's Ukrainian goalkeeper #01 Anatoliy Trubin (C) celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Champions League league phase day 8 football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on January 28, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
A Benfica ukrán kapusa lett a Real Madrid elleni meccs hőse
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A Benfica ezzel negyedik góllal az utolsó pillanatban megelőzte az Olympique Marseille csapatát, így José Mourinho együttese bejutott a rájátszásba, a francia csapat pedig kiesett. A játéknap előtt harmadik helyen álló Real Madrid ezzel a vereséggel lecsúszott a 9. helyre, így a rájátszásban lesz érdekelt. 

A szintén válogatott Sallai Rolandot jobbhátvédként bevető Galatasaray kétgólos vereséget szenvedett a 2023-ban BL-győztes Manchester City otthonában, de 20. helyezettként így is továbbjutott, igaz, a legjobb 16 közé kerülésért még egy párharcot sikerrel meg kell vívnia.

A címvédő Paris Saint-Germain 1-1-et játszott otthon a Newcastle Uniteddel, és kiszorult a legjobb nyolcból, és szintén nem sikerült egyenes ágon 16 közé kerülnie a Dortmundban kétgólos sikert arató Internazionalénak, valamint a norvég Bodö/Glimttől hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedő Atlético Madridnak sem.

A nyolcaddöntőbe tehát az Arsenal, a Bayern München, a Liverpool, a Tottenham, az FC Barcelona, a Chelsea, a Sporting Lisboa, valamint a Manchester City jutott be egyenes ágon. 

Az alapszakasz részletes tabellája a linkre kattintva nézhető meg. 

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. forduló:
Liverpool (angol)-Qarabag (azeri) 6-0 (2-0)
Paris Saint-Germain (francia) - Newcastle United (angol) 1-1 (1-1)
Manchester City (angol)-Galatasaray (török) 2-0 (2-0)
Borussia Dortmund (német)-Internazionale (olasz) 0-2 (0-0)
FC Barcelona (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 4-1 (0-1)
Arsenal (angol)-Kairat Almati (kazah) 3-2 (3-1)
Bayer Leverkusen (német)-Villarreal (spanyol) 3-0 (2-0)
Atlético Madrid (spanyol)-Bodö/Glimt (norvég) 1-2 (1-1)
Benfica (portugál)-Real Madrid (spanyol) 4-2 (2-1)
Eintracht Frankfurt (német)-Tottenham Hotspur (angol) 0-2 (0-0)
Club Brugge (belga)-Olympique Marseille (francia) 3-0 (2-0)
PSV Eindhoven (holland)-Bayern München (német) 1-2 (0-0)
Ajax Amsterdam (holland)-Olimpiakosz (görög) 1-2 (0-0)
SSC Napoli (olasz)-Chelsea (angol) 2-3 (2-1)
AS Monaco (francia)-Juventus (olasz) 0-0 (0-0)
Union Saint-Gilloise (belga) - Atalanta (olasz) 1-0 (0-0)
Athletic Bilbao (spanyol)-Sporting Lisboa (portugál) 2-3 (2-1)
Pafosz (ciprusi)-Slavia Praha (cseh) 4-1 (1-1)

A 16 közé kerülésért sorra kerülő párharcokat pénteken sorsolják.

