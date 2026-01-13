Ami a meccset illeti, a bajnoki címvédő Liverpool a találkozót végigjátszó Szoboszlai Dominik találatával szerezte meg vezetést: a magyar válogatott csapatkapitánya a kilencedik percben, mintegy 25 méterről, középről lőtt nagy gólt a jobb felső sarokba.

Szoboszlai egyszerre lett hős és bűnbak az FA-kupában

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai gólja vagy a hibája volt nagyobb?

A 36. percben a holland Jeremie Frimpong duplázta meg az előnyt, de

a 40. percben a League One-ban 17. helyen álló vendégek szépítettek, méghozzá Szoboszlai hanyag sarkazása miatt.

Végül a hazaiak a találkozó hajrájában a német Florian Wirtz és a francia Hugo Ekitike révén tették biztossá sikerüket. Kerkez Milos ezúttal a kispadról nézte végig a találkozót.

A Liverpool holland menedzsere, Arne Slot sem hagyta szó nélkül az esetet, és Szoboszlai Dominik hibájáról beszélt.

„A szünetben még nem beszéltem vele erről, mert arra törekedtem, hogy gördülékenyebbek és gyorsabbak legyünk, és több helyzetet alakítsunk ki, még ha ez a második félidőben nem is igazán sikerült. De megvan erről az esetről a véleményem, amit mindenképpen meg is fogok osztani vele. Általánosságban is igaz, hogy nem ez az első alkalom, hogy nagyobb problémák nélkül 2-0-ra vezetünk, majd kapunk egy hanyag vagy könnyű gólt.

Ez még azok közül is kiemelkedik, úgyhogy ez biztosan nem segített nekünk. Ilyet nem szabad csinálni egy FA-kupa- vagy egy Ligakupa-meccsen, sőt egy felkészülési mérkőzésen vagy egy edzésen sem. Furcsa döntés volt, megvan róla a véleményem, de azt most inkább megtartom magamnak, és majd elmondom Domnak"

– nyilatkozta a Liverpool edzője.

A holland szakember egy másik kényes szituációról is beszélt, ami a magyar focistát érintette. A második félidőben Szoboszlai Dominik és Reyes Cleary incidense után ugyanis a Barnsley tizenegyest reklamált, de a holland vezetőedző nem látott szabálytalanságot és nem aggódott amiatt, hogy befújják a büntetőt, pláne mert az FA-kupa ezen szakaszában még nincs videobíró.

A 32 között a Liverpool a Brightonnal találkozik majd február 13. és 16. között.