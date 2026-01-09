Live
Vigyázzon!

-22 fok mellé jön az ónos eső és a fagyott eső, életveszélyesek lesznek az utak

Sport

Szoboszlai lenyűgöző volt, Kerkez leradírozta a világsztárt

A Premier League-ben bajnoki címvédő Liverpool az idei szezonban nem teljesít annyira kimagaslóan, mint az előző idényben, azonban, ha valakire nem lehet panasz, az Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitányának elképesztő szezonja van, sokan már a Liverpool jövendőbeli csapatkapitányát látják benne. Szoboszlai most a Spíler TV-nek adott interjút az Arsenal elleni mérkőzés előtt, amelyben beszélt a Liverpool formahanyatlásáról, az írek elleni vb-selejtezős kudarcról, valamint a tavaszi céljairól is.

Szoboszlai Dominik az idei szezonban a Liverpool összes bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára, egyedül a Wolverhampton Wanderers elleni meccset hagyta ki, azt is csak eltiltás miatt. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) is pressured by Fulham's English midfielder #32 Emile Smith Rowe (R) during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on January 4, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosa
Fotó: Adrian Dennis/AFP

A játékperceket tekintve Szoboszlai a Liverpool második legfoglalkoztatottabb futballistája, nála csak a csapatkapitány, a holland Virgil van Dijk játszott többet a Mersey-parti gárdában.

Szoboszlai BL-t nyerne tavasszal

A magyar válogatott csapatkapitánya az Arsenal elleni mérkőzés előtt bővebb interjút adott a Spíler TV kamerája előtt. Szoboszlai beszélt a Liverpool formahanyatlásáról, az írek elleni vb-selejtezős kudarcról, valamint a tavaszi céljairól. 

A 2025-ös évről

Intenzív, ha egy szóval kellene jellemeznem, de egyben nagyon jó is. Férj lettem, apuka lettem, első magyarként bajnok lettem a Premier League-ben.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates with the Premier League trophy during an open-top bus victory parade for Liverpool's Premier League title win, in Liverpool, north-west England on May 26, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai történelmet írt magyar focistaként a Premier League-ben
Fotó: Paul Ellis/AFP

Karácsony Angliában

Olyan, mint egy átlagos nap. Elmentem edzésre, amikor hazajöttem itthon volt a család. Együtt voltunk a feleségemmel, itt volt a család. Volt vacsora és ajándékozás, másnap meg ment minden a szokásos módon. 

Az apai szigorról

Nem tudom, de ahogy elkezd majd beszélni a kislányom, biztosan megenyhül majd a szívem.

A Liverpool formájáról

Kilenc meccse veretlenek vagyunk, de több döntetlenünk volt. Liverpoolként, hazai pályán három pontot kellene hoznunk a Leeds vagy a Sunderland ellen. Jobban kellene koncentrálnunk, hogy ne engedjük vissza ezeket a csapatokat a meccsbe. Vagy bele sem kellene engedni őket, hogy megérezzék, hogy lehet sanszuk. Ez most nem megy, de keressük rá a válaszokat. 

Az őszi törésről

Nincs meg a fejemben. 

Talán a Chelsea ellen, amikor az utolsó percben gólt kaptunk és kikaptunk a válogatott szünet előtt. Nem volt jó így elmenni a válogatott szünetre. Talán az volt egy fordulópont. 

Chelsea's French defender #27 Malo Gusto celebrates with Chelsea's Spanish goalkeeper #01 Robert Sanchez following the English Premier League football match between Chelsea and Liverpool at Stamford Bridge in London on October 4, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Chelsea október elején drámai meccsen győzte le a Liverpoolt
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A pontrúgásokról

Ezek nagyon sokat jelentenek. Meccsek dőlnek el egy szögleten vagy szabadrúgáson, szürreális, hogy mennyi gól születik mostanában szögletből a Premier League-ben. Nehéz ehhez alkalmazkodni, mert mi nem az a csapat vagyunk, ahol öt nagy játékos extrán fejel. Mi inkább akkor emelkedünk ki, ha játékban van a labda. Mostanában ez sem jön ki, de azon vagyunk, hogy válaszokat találjunk.

Az írek elleni vb-selejtezőről

Jó lenne, ha nem történt volna meg az írek elleni meccs. A könnyeimmel küszködtem, de nagyon sokat tanultam belőle. Építkeznünk kell belőle. Most is ugyanazt gondolom, mint a meccs után. Senki nem így képzelte. Néha visszagondolok rá, és nagyon szomorú vagyok. Nagyon kevés kellett hozzá, de minden okkal történik. Remélem, a következő vb-re kijutunk.

Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Szoboszlai Dominik összetört az írek elleni vb-selejtező után
Fotó: Mirkó István

Hajrágólok az elmúlt hónapokban

Háromnaponta meccsünk van, csak így lehet feldolgozni. Az elmúlt hónapjaim nem volt az egyszerűek az utolsó pillanatos gólok miatt, de ez egy csapatsport, így egyedül nem tudok rajta javítani. Ez egy megmérettetés, egy hullámvasút. A fociban nem csak pozitív dolgok vannak, az én karrieremben sem. 

A tavaszi vágyai

Nem fogom feladni soha, a bajnokságot sem, de reálisan kell gondolkodni. A BL-ben és az FA-kupában még állunk, ezekre kell most fókuszálni. Tavaly a Paris Saint-Germain alig jutott tovább az alapszakaszból, aztán megnyerte a Bajnokok Ligáját. Miért ne lehetnénk ezek most mi?

