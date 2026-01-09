Szoboszlai Dominik az idei szezonban a Liverpool összes bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára, egyedül a Wolverhampton Wanderers elleni meccset hagyta ki, azt is csak eltiltás miatt.
A játékperceket tekintve Szoboszlai a Liverpool második legfoglalkoztatottabb futballistája, nála csak a csapatkapitány, a holland Virgil van Dijk játszott többet a Mersey-parti gárdában.
Szoboszlai BL-t nyerne tavasszal
A magyar válogatott csapatkapitánya az Arsenal elleni mérkőzés előtt bővebb interjút adott a Spíler TV kamerája előtt. Szoboszlai beszélt a Liverpool formahanyatlásáról, az írek elleni vb-selejtezős kudarcról, valamint a tavaszi céljairól.
A 2025-ös évről
Intenzív, ha egy szóval kellene jellemeznem, de egyben nagyon jó is. Férj lettem, apuka lettem, első magyarként bajnok lettem a Premier League-ben.
Karácsony Angliában
Olyan, mint egy átlagos nap. Elmentem edzésre, amikor hazajöttem itthon volt a család. Együtt voltunk a feleségemmel, itt volt a család. Volt vacsora és ajándékozás, másnap meg ment minden a szokásos módon.
Az apai szigorról
Nem tudom, de ahogy elkezd majd beszélni a kislányom, biztosan megenyhül majd a szívem.
A Liverpool formájáról
Kilenc meccse veretlenek vagyunk, de több döntetlenünk volt. Liverpoolként, hazai pályán három pontot kellene hoznunk a Leeds vagy a Sunderland ellen. Jobban kellene koncentrálnunk, hogy ne engedjük vissza ezeket a csapatokat a meccsbe. Vagy bele sem kellene engedni őket, hogy megérezzék, hogy lehet sanszuk. Ez most nem megy, de keressük rá a válaszokat.
Az őszi törésről
Nincs meg a fejemben.
Talán a Chelsea ellen, amikor az utolsó percben gólt kaptunk és kikaptunk a válogatott szünet előtt. Nem volt jó így elmenni a válogatott szünetre. Talán az volt egy fordulópont.
A pontrúgásokról
Ezek nagyon sokat jelentenek. Meccsek dőlnek el egy szögleten vagy szabadrúgáson, szürreális, hogy mennyi gól születik mostanában szögletből a Premier League-ben. Nehéz ehhez alkalmazkodni, mert mi nem az a csapat vagyunk, ahol öt nagy játékos extrán fejel. Mi inkább akkor emelkedünk ki, ha játékban van a labda. Mostanában ez sem jön ki, de azon vagyunk, hogy válaszokat találjunk.
Az írek elleni vb-selejtezőről
Jó lenne, ha nem történt volna meg az írek elleni meccs. A könnyeimmel küszködtem, de nagyon sokat tanultam belőle. Építkeznünk kell belőle. Most is ugyanazt gondolom, mint a meccs után. Senki nem így képzelte. Néha visszagondolok rá, és nagyon szomorú vagyok. Nagyon kevés kellett hozzá, de minden okkal történik. Remélem, a következő vb-re kijutunk.
Hajrágólok az elmúlt hónapokban
Háromnaponta meccsünk van, csak így lehet feldolgozni. Az elmúlt hónapjaim nem volt az egyszerűek az utolsó pillanatos gólok miatt, de ez egy csapatsport, így egyedül nem tudok rajta javítani. Ez egy megmérettetés, egy hullámvasút. A fociban nem csak pozitív dolgok vannak, az én karrieremben sem.
A tavaszi vágyai
Nem fogom feladni soha, a bajnokságot sem, de reálisan kell gondolkodni. A BL-ben és az FA-kupában még állunk, ezekre kell most fókuszálni. Tavaly a Paris Saint-Germain alig jutott tovább az alapszakaszból, aztán megnyerte a Bajnokok Ligáját. Miért ne lehetnénk ezek most mi?
