Szoboszlai Dominik az idei szezonban a Liverpool összes bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára, egyedül a Wolverhampton Wanderers elleni meccset hagyta ki, azt is csak eltiltás miatt.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Adrian Dennis/AFP

A játékperceket tekintve Szoboszlai a Liverpool második legfoglalkoztatottabb futballistája, nála csak a csapatkapitány, a holland Virgil van Dijk játszott többet a Mersey-parti gárdában.

Szoboszlai BL-t nyerne tavasszal

A magyar válogatott csapatkapitánya az Arsenal elleni mérkőzés előtt bővebb interjút adott a Spíler TV kamerája előtt. Szoboszlai beszélt a Liverpool formahanyatlásáról, az írek elleni vb-selejtezős kudarcról, valamint a tavaszi céljairól.

A 2025-ös évről

Intenzív, ha egy szóval kellene jellemeznem, de egyben nagyon jó is. Férj lettem, apuka lettem, első magyarként bajnok lettem a Premier League-ben.

Szoboszlai történelmet írt magyar focistaként a Premier League-ben

Fotó: Paul Ellis/AFP

Karácsony Angliában

Olyan, mint egy átlagos nap. Elmentem edzésre, amikor hazajöttem itthon volt a család. Együtt voltunk a feleségemmel, itt volt a család. Volt vacsora és ajándékozás, másnap meg ment minden a szokásos módon.

Az apai szigorról

Nem tudom, de ahogy elkezd majd beszélni a kislányom, biztosan megenyhül majd a szívem.

A Liverpool formájáról

Kilenc meccse veretlenek vagyunk, de több döntetlenünk volt. Liverpoolként, hazai pályán három pontot kellene hoznunk a Leeds vagy a Sunderland ellen. Jobban kellene koncentrálnunk, hogy ne engedjük vissza ezeket a csapatokat a meccsbe. Vagy bele sem kellene engedni őket, hogy megérezzék, hogy lehet sanszuk. Ez most nem megy, de keressük rá a válaszokat.

Az őszi törésről

Nincs meg a fejemben.

Talán a Chelsea ellen, amikor az utolsó percben gólt kaptunk és kikaptunk a válogatott szünet előtt. Nem volt jó így elmenni a válogatott szünetre. Talán az volt egy fordulópont.

A Chelsea október elején drámai meccsen győzte le a Liverpoolt

Fotó: Glyn Kirk/AFP

A pontrúgásokról

Ezek nagyon sokat jelentenek. Meccsek dőlnek el egy szögleten vagy szabadrúgáson, szürreális, hogy mennyi gól születik mostanában szögletből a Premier League-ben. Nehéz ehhez alkalmazkodni, mert mi nem az a csapat vagyunk, ahol öt nagy játékos extrán fejel. Mi inkább akkor emelkedünk ki, ha játékban van a labda. Mostanában ez sem jön ki, de azon vagyunk, hogy válaszokat találjunk.