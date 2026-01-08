Live
Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Olvasta?

A CIA végre megszólalt a 3I/ATLAS-ról – kiderültek a titkos részletek

Csütörtök este kilenc órától a Premier League 21. fordulójának szuperrangadóján a bajnoki címvédő Liverpool a listavezető Arsenal otthonában lép pályára. A Liverpool legutóbbi mérkőzésén Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára, az pedig most sem volt kétséges, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ott lesz kezdőben. De mi a helyzet Kerkez Milossal? A Liverpool edzője bő egy órával a kezdés előtt megadta erre a választ.

Szoboszlai Dominik helye megkérdőjelezhetetlen a Liverpool kezdőcsapatában, Kerkez Milos szerepeltetése viszont még kérdéses volt a találkozó előtt. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) speaks with Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike (R) during the English Premier League football match between Leeds United and Liverpool at Elland Road in Leeds, northern England on December 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosa 
Fotó: Oli Scarf/AFP

A 22 éves balhátvéd a legutóbbi Fulham elleni meccset végigjátszotta, a teljesítménye viszont nem nyűgözte le a csapat egyik legnagyobb kritikusát, a Liverpool-ikon Jamie Carraghert. 

Kezd-e együtt Szoboszlai és Kerkez?

A Sky Sports szakértőjeként dolgozó Jamie Carragher az utóbbi években rendre Szoboszlait kritizálta, az idei szezonban viszont már inkább Kerkez Milosba szokott beleállni. 

Trent Alexander-Arnold nagyon hiányzik, ő olyan volt, mintha Kevin De Bruyne lenne a jobbhátvéd. Kerkezt nézve pedig olyan, mintha Darwin Núnez lenne a balhátvéd. Kerkez kissé őrült. Nem gondolja át, hogy mit csinál a labdával, hogyan játszik össze a többi játékossal. Csak lehajtja a fejét és fut a labdával, sosem emeli fel a fejét és nem ad passzokat. Sokat kell még fejlődnie” 

vélekedett a Sky Sports szakértőjeként dolgozó egykori BL-győztes játékos, aki azért hozzátette, hogy Kerkez posztriválisa, a mára már klubikon Andy Robertson karrierje sem indult fényesen a Vörösök mezében.

Kerkez ismét bizalmat kaphat Slottól
Kerkez Milos 19 meccsen lépett pályára az idei PL-szezonban
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Arne Slot, a Liverpool edzője azonban nem Carragher kritikái alapján állítja össze kezdőcsapatát, a holland szakember ezúttal is bizalmat szavazott  Kerkez Milosnak, így a 22 éves balhátvéd ott lesz a kezdőben az Arsenal ellen. 

Az Arsenal kezdőcsapata:
Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard.

A Liverpool kezdőcsapata:
Alisson – Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Frimpong – Gakpo. 

