Szoboszlai Dominik helye megkérdőjelezhetetlen a Liverpool kezdőcsapatában, Kerkez Milos szerepeltetése viszont még kérdéses volt a találkozó előtt.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Oli Scarf/AFP

A 22 éves balhátvéd a legutóbbi Fulham elleni meccset végigjátszotta, a teljesítménye viszont nem nyűgözte le a csapat egyik legnagyobb kritikusát, a Liverpool-ikon Jamie Carraghert.

Kezd-e együtt Szoboszlai és Kerkez?

A Sky Sports szakértőjeként dolgozó Jamie Carragher az utóbbi években rendre Szoboszlait kritizálta, az idei szezonban viszont már inkább Kerkez Milosba szokott beleállni.

Trent Alexander-Arnold nagyon hiányzik, ő olyan volt, mintha Kevin De Bruyne lenne a jobbhátvéd. Kerkezt nézve pedig olyan, mintha Darwin Núnez lenne a balhátvéd. Kerkez kissé őrült. Nem gondolja át, hogy mit csinál a labdával, hogyan játszik össze a többi játékossal. Csak lehajtja a fejét és fut a labdával, sosem emeli fel a fejét és nem ad passzokat. Sokat kell még fejlődnie”

– vélekedett a Sky Sports szakértőjeként dolgozó egykori BL-győztes játékos, aki azért hozzátette, hogy Kerkez posztriválisa, a mára már klubikon Andy Robertson karrierje sem indult fényesen a Vörösök mezében.

Kerkez Milos 19 meccsen lépett pályára az idei PL-szezonban

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Arne Slot, a Liverpool edzője azonban nem Carragher kritikái alapján állítja össze kezdőcsapatát, a holland szakember ezúttal is bizalmat szavazott Kerkez Milosnak, így a 22 éves balhátvéd ott lesz a kezdőben az Arsenal ellen.

Az Arsenal kezdőcsapata:

Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson – Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Frimpong – Gakpo.