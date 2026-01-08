Live
Csütörtök este a Premier League 21. fordulójának rangadóján a Liverpool 0-0-s döntetlent játszott az Arsenal csapatával az észak-londoni Emirates Stadionban. A találkozón Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként lépett pályára, utóbbi kis híján megismételte az augusztusi szabadrúgásgólját, melyet szintén az Arsenal ellen szerzett.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese az újév napján a Leeds ellen gól nélküli, míg vasárnap, a Fulham otthonában 2-2-es döntetlent játszott, s bár nyolc kör óta veretlen, további két döntetlennel összesen nyolc pontot veszített. Szoboszlai mindkét mérkőzést végigjátszotta, de Kerkez sem hagyta ki az évkezdetet. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) walks off with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is alapember a Liverpool együttesében
Fotó: Darren Staples/AFP

A regnáló bajnok hátránya 14 pont volt a listavezető Arsenal mögött, ráadásul idegenben a bajnokságban legutóbb 2022 márciusában győzte le az észak-londoni csapatot. 

Szoboszlai és Kerkez is kezdett az Arsenal ellen

Az Arsenal jobb formában várhatta a meccset, az észak-londoni csapat hazai pályán még veretlen a Premier League-ben, ráadásul a szeptember óta lejátszott 17 bajnokija közül csak egyet veszített el, még december elején az Aston Villa otthonában. Mikel Arteta együttese a legutóbbi öt Premier League-mérkőzését egyaránt megnyerte, ugyanakkor idénybeli két veresége közül a másikat éppen a Liverpooltól szenvedte el. Az augusztus végén játszott, és 1-0-s liverpooli sikerrel véget ért összecsapás Szoboszlai parádés szabadrúgásgóljával dőlt el a 83. percben.

Az Arsenalnál Cristhian Mosquera és Riccardo Calafiori nem léphetett pályára, míg a Liverpool együtteséből az Afrika Kupán szereplő Mohamed Szalah-nak és a nemrég szárkapocscsont-törést szenvedő Alexander Isak is ki kellett hagynia a meccset, mellettük pedig Hugo Ekitiké sem tudta vállalni a játékot. 

Az Arsenal a Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard összeállításban kezdte a mérkőzést, míg a Liverpool az Alisson – Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Frimpong – Gakpo összetételű csapattal futott ki az Emirates Stadion gyepszőnyegére. 

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez controls the ball during the English Premier League football match between Arsenal and Liverpool at the Emirates Stadium in London on January 8, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos szezonbeli 16. bajnokiján kezdett a Liverpoolban
Fotó: Ben Stansall/AFP

Az Ágyúsok kezdetben a jobb szélen próbálták bontani a Vörösök védekezését, többnyire Bukayo Saka egy az egyezett Kerkez Milossal, aki az első negyedórában többször is kellemetlen helyzetbe került az angol válogatott szélsővel szemben. 

A Liverpool teljesen passzív volt a meccs elején, a 27. percben aztán kis híján a semmiből szerzett vezetést. Egy kommunikációs hiba miatt William Saliba kapura tartó hazaadását sikerült megmentenie David Rayának, azonban az Arsenal kapusa földre került a mentés után, a második hullámban érkező Conor Bradley pedig átemelte a labdát a spanyol portás fölött, de balszerencséjére a felső lécet találta el. 

Arsenal's Spanish goalkeeper #01 David Raya (C) looks on as the ball hits the post from an attempted long shot from Liverpool's Northern Irish defender #12 Conor Bradley after a mix up in the Arsenal defence during the English Premier League football match between Arsenal and Liverpool at the Emirates Stadium in London on January 8, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpoolé volt az első félidő legnagyobb helyzete
Fotó: Ben Stansall/AFP

A 37. percben büntetőt reklamáltak a liverpooliak. A Jeremie Frimpong kapott egy hosszú labdát a jobb oldalon, Piero Hincapié mellett megpróbálta azt átvenni, azonban ecuadori védő megkoccantotta a holland szélső bokáját, aki elterült a tizenhatoson belül. Anthony Taylor játékvezető viszont nem ítélt tizenegyest és a VAR-szobában sem érezték úgy, hogy büntetőt ért volna Hincapié szabálytalanság. 

Az első félidő végén az Arsenal kétszer is megszerezhette volna a vezetést. A 43. percben Declan Rice 16 méteres kapáslövését kellett fognia Alisson Beckernek, egy perccel később pedig Saka került ígéretes helyzetbe, 11 méterről lőhetett volna, de a bevetődő Kerkez hatalmasat tudott blokkolni. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai runs with the ball during the English Premier League football match between Arsenal and Liverpool at the Emirates Stadium in London on January 8, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik keveset volt játékban az első félidőben
Fotó: Ben Stansall/AFP

A fordulás után jobban kezdett a Liverpool, a 48. percben pedig ismét büntetőt reklamáltak a vendégcsapat játékosai. Ezúttal Florian Wirtz egy elképesztő szólóval négy ember között tört be a tizenhatoson belülre, de mielőtt a német támadó lőhetett volna, lepattant a neki beálló Leandro Trossardról. Az esetet videózták a VAR-szobában, de a játékvezetőt nem hívták ki, hogy visszanézze a történteket, így elmaradt a tizenegyes. 

A 62. percben déjà vu érzése lehetett az Arsenal játékosainak, ugyanis a Liverpool kiharcolt egy szabadrúgást 30 méterről, a labda mögé pedig Szoboszlai Dominik állt oda. A magyar válogatott csapatkapitánya rendesen rákészült a lövésre, azonban nem találta el jól a labdát, ami így méterekkel elkerülte a kaput.

A 65. percben Mikel Arteta kettőt cserélt. Lejött a pályáról Viktor Gyökeres és Leandro Trossard, a helyükre két brazil válogatott támadó, Gabriel Martinelli és Gabriel Jesus érkezett a pályára. Matinelli azonnal főszereplő lett, ugyanis a 66. percben ő is majdnem kiharcolt egy tizenegyest. Martin Ødegaard indított a brazil szélsőt, aki futóversenyt vívott Frimponggal, a holland pedig hátulról odapöckölt Martinelli vádlijára, de az Arsenal sem kapott ennyiért büntetőt, mint ahogy a Liverpool sem az első félidőben Hincapié eseténél. 

Players argue led by Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (C) and Arsenal's English midfielder #41 Declan Rice (CR) after Liverpool's Dutch defender #30 Jeremie Frimpong turned his ankle and went down during the English Premier League football match between Arsenal and Liverpool at the Emirates Stadium in London on January 8, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Több vitatott bírói ítélet is volt az angol bajnokság szuperrangadóján
Fotó: Ben Stansall/AFP

A 76. percben Szoboszlai újra próbálkozott. Egy középre kifejelt labdát vett le a magyar középpályás, majd 14 méterről dropból próbált kapura bombázni, de ezúttal is célt tévesztett. 

A 81. percben Gabriel Jesus szabálytalankodott Szoboszlaival szemben, így a Liverpool 22 méterről újabb szabadrúgással jöhetett. A labda mögé ezúttal is magyar középpályás állt oda, a bombája pedig centikkel kerülte el a bal felső sarkot. 

A hajrában az Arsenal átvette a játék irányítását, a 90. percben Gabriel Jesus fejesét kellett védnie Alissonnak, egy perccel később pedig Martinelli éles szögből leadott lövését kellett fognia a brazil kapusnak. 

A hosszabbításban még kialakult egy kisebb tömegjelent, miután a megsérült Bradley-t Martinelli ki akarta tessékelni az oldalvonalon túlra. A két csapat játékosai elkezdték lökdösni egymást, ezt követően az északír játékost hordágyon vitték ki a stadionból, mivel csúnyán aláfordult a bokája. 

Liverpool's Northern Irish defender #12 Conor Bradley is stretchered off the pitch injured during the English Premier League football match between Arsenal and Liverpool at the Emirates Stadium in London on January 8, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Conor Bradley súlyos sérülésével zárult a mérkőzés
Fotó: Ben Stansall/AFP

Az utolsó másodpercekben még ment előre az Arsenal, de ziccere már nem volt az észak-londoni csapatnak, így maradt a gólnélküli döntetlen. A Liverpool ezzel kilenc meccs óta veretlen a Premier League-ben, az Arsenal pedig maradt az első helyen, de nem tudta növelni előnyét a Manchester City előtt. 

Premier League, 21. forduló:
Arsenal-Liverpool 0-0

