Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese az újév napján a Leeds ellen gól nélküli, míg vasárnap, a Fulham otthonában 2-2-es döntetlent játszott, s bár nyolc kör óta veretlen, további két döntetlennel összesen nyolc pontot veszített. Szoboszlai mindkét mérkőzést végigjátszotta, de Kerkez sem hagyta ki az évkezdetet.
A regnáló bajnok hátránya 14 pont volt a listavezető Arsenal mögött, ráadásul idegenben a bajnokságban legutóbb 2022 márciusában győzte le az észak-londoni csapatot.
Szoboszlai és Kerkez is kezdett az Arsenal ellen
Az Arsenal jobb formában várhatta a meccset, az észak-londoni csapat hazai pályán még veretlen a Premier League-ben, ráadásul a szeptember óta lejátszott 17 bajnokija közül csak egyet veszített el, még december elején az Aston Villa otthonában. Mikel Arteta együttese a legutóbbi öt Premier League-mérkőzését egyaránt megnyerte, ugyanakkor idénybeli két veresége közül a másikat éppen a Liverpooltól szenvedte el. Az augusztus végén játszott, és 1-0-s liverpooli sikerrel véget ért összecsapás Szoboszlai parádés szabadrúgásgóljával dőlt el a 83. percben.
Az Arsenalnál Cristhian Mosquera és Riccardo Calafiori nem léphetett pályára, míg a Liverpool együtteséből az Afrika Kupán szereplő Mohamed Szalah-nak és a nemrég szárkapocscsont-törést szenvedő Alexander Isak is ki kellett hagynia a meccset, mellettük pedig Hugo Ekitiké sem tudta vállalni a játékot.
Az Arsenal a Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard összeállításban kezdte a mérkőzést, míg a Liverpool az Alisson – Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Frimpong – Gakpo összetételű csapattal futott ki az Emirates Stadion gyepszőnyegére.
Az Ágyúsok kezdetben a jobb szélen próbálták bontani a Vörösök védekezését, többnyire Bukayo Saka egy az egyezett Kerkez Milossal, aki az első negyedórában többször is kellemetlen helyzetbe került az angol válogatott szélsővel szemben.
A Liverpool teljesen passzív volt a meccs elején, a 27. percben aztán kis híján a semmiből szerzett vezetést. Egy kommunikációs hiba miatt William Saliba kapura tartó hazaadását sikerült megmentenie David Rayának, azonban az Arsenal kapusa földre került a mentés után, a második hullámban érkező Conor Bradley pedig átemelte a labdát a spanyol portás fölött, de balszerencséjére a felső lécet találta el.
A 37. percben büntetőt reklamáltak a liverpooliak. A Jeremie Frimpong kapott egy hosszú labdát a jobb oldalon, Piero Hincapié mellett megpróbálta azt átvenni, azonban ecuadori védő megkoccantotta a holland szélső bokáját, aki elterült a tizenhatoson belül. Anthony Taylor játékvezető viszont nem ítélt tizenegyest és a VAR-szobában sem érezték úgy, hogy büntetőt ért volna Hincapié szabálytalanság.
Az első félidő végén az Arsenal kétszer is megszerezhette volna a vezetést. A 43. percben Declan Rice 16 méteres kapáslövését kellett fognia Alisson Beckernek, egy perccel később pedig Saka került ígéretes helyzetbe, 11 méterről lőhetett volna, de a bevetődő Kerkez hatalmasat tudott blokkolni.
A fordulás után jobban kezdett a Liverpool, a 48. percben pedig ismét büntetőt reklamáltak a vendégcsapat játékosai. Ezúttal Florian Wirtz egy elképesztő szólóval négy ember között tört be a tizenhatoson belülre, de mielőtt a német támadó lőhetett volna, lepattant a neki beálló Leandro Trossardról. Az esetet videózták a VAR-szobában, de a játékvezetőt nem hívták ki, hogy visszanézze a történteket, így elmaradt a tizenegyes.
A 62. percben déjà vu érzése lehetett az Arsenal játékosainak, ugyanis a Liverpool kiharcolt egy szabadrúgást 30 méterről, a labda mögé pedig Szoboszlai Dominik állt oda. A magyar válogatott csapatkapitánya rendesen rákészült a lövésre, azonban nem találta el jól a labdát, ami így méterekkel elkerülte a kaput.
A 65. percben Mikel Arteta kettőt cserélt. Lejött a pályáról Viktor Gyökeres és Leandro Trossard, a helyükre két brazil válogatott támadó, Gabriel Martinelli és Gabriel Jesus érkezett a pályára. Matinelli azonnal főszereplő lett, ugyanis a 66. percben ő is majdnem kiharcolt egy tizenegyest. Martin Ødegaard indított a brazil szélsőt, aki futóversenyt vívott Frimponggal, a holland pedig hátulról odapöckölt Martinelli vádlijára, de az Arsenal sem kapott ennyiért büntetőt, mint ahogy a Liverpool sem az első félidőben Hincapié eseténél.
A 76. percben Szoboszlai újra próbálkozott. Egy középre kifejelt labdát vett le a magyar középpályás, majd 14 méterről dropból próbált kapura bombázni, de ezúttal is célt tévesztett.
A 81. percben Gabriel Jesus szabálytalankodott Szoboszlaival szemben, így a Liverpool 22 méterről újabb szabadrúgással jöhetett. A labda mögé ezúttal is magyar középpályás állt oda, a bombája pedig centikkel kerülte el a bal felső sarkot.
A hajrában az Arsenal átvette a játék irányítását, a 90. percben Gabriel Jesus fejesét kellett védnie Alissonnak, egy perccel később pedig Martinelli éles szögből leadott lövését kellett fognia a brazil kapusnak.
A hosszabbításban még kialakult egy kisebb tömegjelent, miután a megsérült Bradley-t Martinelli ki akarta tessékelni az oldalvonalon túlra. A két csapat játékosai elkezdték lökdösni egymást, ezt követően az északír játékost hordágyon vitték ki a stadionból, mivel csúnyán aláfordult a bokája.
Az utolsó másodpercekben még ment előre az Arsenal, de ziccere már nem volt az észak-londoni csapatnak, így maradt a gólnélküli döntetlen. A Liverpool ezzel kilenc meccs óta veretlen a Premier League-ben, az Arsenal pedig maradt az első helyen, de nem tudta növelni előnyét a Manchester City előtt.
Premier League, 21. forduló:
Arsenal-Liverpool 0-0
- kapcsolódó cikkek: