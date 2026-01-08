Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese az újév napján a Leeds ellen gól nélküli, míg vasárnap, a Fulham otthonában 2-2-es döntetlent játszott, s bár nyolc kör óta veretlen, további két döntetlennel összesen nyolc pontot veszített. Szoboszlai mindkét mérkőzést végigjátszotta, de Kerkez sem hagyta ki az évkezdetet.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is alapember a Liverpool együttesében

Fotó: Darren Staples/AFP

A regnáló bajnok hátránya 14 pont volt a listavezető Arsenal mögött, ráadásul idegenben a bajnokságban legutóbb 2022 márciusában győzte le az észak-londoni csapatot.

Szoboszlai és Kerkez is kezdett az Arsenal ellen

Az Arsenal jobb formában várhatta a meccset, az észak-londoni csapat hazai pályán még veretlen a Premier League-ben, ráadásul a szeptember óta lejátszott 17 bajnokija közül csak egyet veszített el, még december elején az Aston Villa otthonában. Mikel Arteta együttese a legutóbbi öt Premier League-mérkőzését egyaránt megnyerte, ugyanakkor idénybeli két veresége közül a másikat éppen a Liverpooltól szenvedte el. Az augusztus végén játszott, és 1-0-s liverpooli sikerrel véget ért összecsapás Szoboszlai parádés szabadrúgásgóljával dőlt el a 83. percben.

Az Arsenalnál Cristhian Mosquera és Riccardo Calafiori nem léphetett pályára, míg a Liverpool együtteséből az Afrika Kupán szereplő Mohamed Szalah-nak és a nemrég szárkapocscsont-törést szenvedő Alexander Isak is ki kellett hagynia a meccset, mellettük pedig Hugo Ekitiké sem tudta vállalni a játékot.

Az Arsenal a Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard összeállításban kezdte a mérkőzést, míg a Liverpool az Alisson – Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Frimpong – Gakpo összetételű csapattal futott ki az Emirates Stadion gyepszőnyegére.

Kerkez Milos szezonbeli 16. bajnokiján kezdett a Liverpoolban

Fotó: Ben Stansall/AFP

Az Ágyúsok kezdetben a jobb szélen próbálták bontani a Vörösök védekezését, többnyire Bukayo Saka egy az egyezett Kerkez Milossal, aki az első negyedórában többször is kellemetlen helyzetbe került az angol válogatott szélsővel szemben.

A Liverpool teljesen passzív volt a meccs elején, a 27. percben aztán kis híján a semmiből szerzett vezetést. Egy kommunikációs hiba miatt William Saliba kapura tartó hazaadását sikerült megmentenie David Rayának, azonban az Arsenal kapusa földre került a mentés után, a második hullámban érkező Conor Bradley pedig átemelte a labdát a spanyol portás fölött, de balszerencséjére a felső lécet találta el.