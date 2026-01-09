A listavezető Arsenal volt az esélyes, amely hazai pályán az idei szezonban még nem veszített mérkőzést. A találkozó előtt Szoboszlai Dominik interjút adott a Sky Sportsnak, melyben kérdezték az észak-londoni csapat bajnoki esélyeiről, a magyar középpályás hangsúlyozta, hogy az Arsenal még nem nyerte meg a bajnokságot, egyelőre a Liverpool a bajnok.

Az augusztusi Arsenal elleni rangadót Szoboszlai Dominik bombagólja döntötte el

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A csütörtök esti mérkőzésen Arne Slot csapata ennek szellemében futballozott. A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool rendkívül harapósan és szervezetten játszott. Sok helyzet ugyan nem volt a mérkőzésen, de a Liverpool volt a veszélyesebb csapat, melyben Szoboszlai ezúttal is vezérként futballozott, mellette pedig Kerkez Milos sem vallott szégyent.

Szoboszlai és Kerkez is remekelt az Arsenal ellen

A csütörtök esti találkozó nem hozott ugyan gólt, de így is voltak emlékezetes jelenetek. Az első félidőben Kerkez Milosnak volt egy hatalmas mentése, amikor Bukayo Saka helyzetbe került, Szoboszlai Dominik pedig kis híján megint bevette az Arsenal kapuját szabadrúgásból.

A mérkőzés után a Liverpoollal foglalkozó portálok különösen a védelem tagjait méltatták, azonban a csapat két magyar játékosának is bőven jutott a dicséretből.

A liverpool.com kiemelte, hogy a második félidőben Szoboszlai járt a legközelebb a gólszerzéshez a szabadrúgásával. A magyar középpályás 7-es osztályzatot kapott a portáltól, kiemelve, hogy nagy intenzitással játszott, és sokat tett a labdák visszaszerzéséért.

Kerkez szintén 7-est kapott, vele kapcsolatban azt írják, hogy Bukayo Sakával kellett felvennie a harcot, aki a Liverpool elleni legutóbbi három mérkőzésén egyaránt betalált. Kiemelik, hogy Kerkez tisztességesen helytállt az angol klasszis ellen, de megemlítik, hogy előrefelé többször is jó pozícióba került, de ezeket nem tudta kihasználni.

Kerkez Milos szezonbeli 16. bajnokiján kezdett a Liverpoolban

Fotó: Ben Stansall/AFP

A Liverpool Echo majdnem a csapat teljes védelmének 8-as osztályzatot adott, egyedül Kerkez kapott 7-est. Azt írják, hogy kezdetben nem érezte a játékot Saka ellen, de ez nem tántorította el, és az első félidőben bemutatott fontos mentés megadta az alaphangot a sokkal jobb második félidőhöz.