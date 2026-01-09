A listavezető Arsenal volt az esélyes, amely hazai pályán az idei szezonban még nem veszített mérkőzést. A találkozó előtt Szoboszlai Dominik interjút adott a Sky Sportsnak, melyben kérdezték az észak-londoni csapat bajnoki esélyeiről, a magyar középpályás hangsúlyozta, hogy az Arsenal még nem nyerte meg a bajnokságot, egyelőre a Liverpool a bajnok.
A csütörtök esti mérkőzésen Arne Slot csapata ennek szellemében futballozott. A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool rendkívül harapósan és szervezetten játszott. Sok helyzet ugyan nem volt a mérkőzésen, de a Liverpool volt a veszélyesebb csapat, melyben Szoboszlai ezúttal is vezérként futballozott, mellette pedig Kerkez Milos sem vallott szégyent.
Szoboszlai és Kerkez is remekelt az Arsenal ellen
A csütörtök esti találkozó nem hozott ugyan gólt, de így is voltak emlékezetes jelenetek. Az első félidőben Kerkez Milosnak volt egy hatalmas mentése, amikor Bukayo Saka helyzetbe került, Szoboszlai Dominik pedig kis híján megint bevette az Arsenal kapuját szabadrúgásból.
A mérkőzés után a Liverpoollal foglalkozó portálok különösen a védelem tagjait méltatták, azonban a csapat két magyar játékosának is bőven jutott a dicséretből.
A liverpool.com kiemelte, hogy a második félidőben Szoboszlai járt a legközelebb a gólszerzéshez a szabadrúgásával. A magyar középpályás 7-es osztályzatot kapott a portáltól, kiemelve, hogy nagy intenzitással játszott, és sokat tett a labdák visszaszerzéséért.
Kerkez szintén 7-est kapott, vele kapcsolatban azt írják, hogy Bukayo Sakával kellett felvennie a harcot, aki a Liverpool elleni legutóbbi három mérkőzésén egyaránt betalált. Kiemelik, hogy Kerkez tisztességesen helytállt az angol klasszis ellen, de megemlítik, hogy előrefelé többször is jó pozícióba került, de ezeket nem tudta kihasználni.
A Liverpool Echo majdnem a csapat teljes védelmének 8-as osztályzatot adott, egyedül Kerkez kapott 7-est. Azt írják, hogy kezdetben nem érezte a játékot Saka ellen, de ez nem tántorította el, és az első félidőben bemutatott fontos mentés megadta az alaphangot a sokkal jobb második félidőhöz.
Szoboszlai szintén 7-es osztályzatot kapott. Róla azt írják, hogy az első félidőben akkor talált területet az Arsenal középpályája mögött, amikor visszább húzódott, a második félidőben pedig azok között volt, akik kezükben tartották a játékot. Kiemelik, hogy a második szabadrúgásával közel járt a gólhoz, egy korábbi próbálkozása viszont kevésbé volt veszélyes.
A This is Anfielden a védelemből Alisson Becker, Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté kaptak 8-as osztályzatot, Kerkeznek 7-es minősítést adtak. Azt írják a magyar válogatott balhátvédről, hogy úgy tapadt rá Sakára, mint a forró ragasztó. Tudta, hogy az Arsenal játékosa fantasztikus formában van, ezért ennek megfelelően alakította a saját játékát. Kiemelik, hogy voltak pontos szerelési, test a test elleni párharcai, buta faultjai pedig egyáltalán nem voltak.
Szoboszlai szintén 7-est kapott, róla azt írják, hogy elvégezte a rá bízott feladatot a letámadás és a nyomásgyakorlás terén, de ebben a felállásban kissé elveszettnek tűnt. A második félidőben több lövéssel próbálkozott, de mind célt tévesztett. Kiemelik, hogy nem volt meg számára az elengedő terület, amit a hasonló rangadókon megszokott.
A goal.com angol nyelvű kiadása is 7-es osztályzattal honorálta Kerkez teljesítményét. Azt írják, hogy az első félidőben Bukayo Saka párszor megverte egy az egyben, de mindent egybevetve megfontolt teljesítményt nyújtott. Kiemelik, hogy a második félidőben leszedte a pályáról az angol válogatott támadót.
Szoboszlai szintén 7-est kapott. Vele kapcsolatban azt írják, hogy a Liverpool idei szezonjának legjobbja a francia Hugo Ekitikével együtt. Azt is kiemelték, hogy ezúttal is lenyűgözően futballozott.
A Liverpool ezzel a döntetlennel a tabella negyedik helyéről várhatja a folytatást. Arne Slot együttese legközelebb jövő hétfőn lép pályára a harmadosztályú Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen.
