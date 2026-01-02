Az új év első Liverpool-mérkőzésén az eltiltásából visszatérő Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, Kerkez Milos viszont kispados volt, őt a 66. percben küldte pályára Arne Slot vezetőedző.
A Liverpool a legutóbbi három meccsét megnyerte a Premier League-ben, így remek előjelekkel várhatta az újonc Leeds United elleni összecsapást, azonban a bajnokcsapat játékosaiból ezen az estén hiányzott az élesség.
Szoboszlai kereste a meccs tempóját?
A találkozón a Liverpool 69%-ban birtokolta a labdát, 19 kapura lövéssel próbálkozott, ezzel pedig 1.95-ös xG-t dolgozott ki a Leeds United ellen, azonban a Mersey-parti csapat mindössze négyszer talált kaput. A Liverpool nem tudta érvényesíteni a mezőnyfölényét, így a szezon során másodszor hullajtott pontokat az újonc Leeds United ellen, a hátránya pedig 12 pont a listavezető Arsenallal szemben.
A mérkőzés után a Liverpool Echo 6-os osztályzatot adott Szoboszlainak, a játékával kapcsolatban pedig azt írták, hogy a visszatérése után az első félidőben nem találta a mérkőzés tempóját, a folytatásban azonban feljavult és volt egy veszélyes lövése is, amivel próbára tette a Leeds United kapusát. A csereként beállt Kerkez Milos szintén 6-ost kapott, róla azt emelték ki, hogy labdabirtoklás közben kissé túlpörgött.
A This is Anfield szintén 6-ost adott Szoboszlainak, és kiemelték, hogy nem ez volt a magyar középpályás legjobb meccse a szezonban:
Eltiltás után tért vissza, és érződött a játékán, hogy 12 napja nem lépett pályára. Labdával és labda nélkül sem találta azt a tempót, amihez a szurkolók hozzá vannak szokva az idei szezonban. Az este folyamán őt cselezték ki a legtöbbször (4), így ez a mostani mindenképpen kilógott az eddigi teljesítményei közül”
– olvasható Szoboszlai értékelésében, melyben azért kiemelik, hogy a magyar középpályás ezen a meccsen is három poszton játszott, nem mellesleg ő adta be azt a szögletet, amiből Virgil van Dijknek meg kellett volna szereznie a győztes gólt.
A kispadról beszállt Kerkeznek 6-os osztályzatot adtak, és szűkszavúan csak annyit írtak róla, hogy néhány pontatlan passzal bosszúságot okozott, amelyek labdavesztéshez vezettek.
Kerkeznek most csak igyekezetre tellett
A liverpool.com portálon a mérkőzés egyik „vesztese” a skót Andy Robertson lett, aki nem tudott élni a lehetőséggel, hogy a kezdőcsapatban kapott helyet Kerkez Milos helyén. Szoboszlaival (6-os) kapcsolatban azt írják, hogy 10-es poszton játszva a tőle megszokott lendületes teljesítményt nyújtotta, ám labdával nem hozta azt a minőséget, amihez a szurkolók hozzászoktak. Egy óra után volt egy erős lövése, amivel megdolgoztatta a Leeds kapusát, ez volt a meccsének a csúcspontja.
A csereként beállt Kerkez 5-ös kapott, mondván nehezen tudott belelendülni a játékba, és előre keveset tudott hozzátenni.
A goal.com angol nyelvű portálja szintén 6-osra értékelte Szoboszlai teljesítményét. Azt írják a magyar középpályásról, hogy a szokásos munkabírása példamutató volt, emellett az első félidőben volt egy gyönyörű indítása Jeremie Frimpong irányába. Kiemelik viszont, hogy támadó szempontból nem igazán tudott kellő hatást gyakorolni a csapat játékára.
Kerkezzel (5-ös) kapcsolatban azt írják, hogy bő egy óra után átvette a balhátvéd posztot Andy Robertsontól, de minden igyekezete ellenére sem tudott érdemi dolgokat összehozni.
A bajnoki címvédő Liverpool legközelebb vasárnap délután négy órakor lép pályára a Fulham otthonában.
