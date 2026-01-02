Az új év első Liverpool-mérkőzésén az eltiltásából visszatérő Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, Kerkez Milos viszont kispados volt, őt a 66. percben küldte pályára Arne Slot vezetőedző.

Szoboszlai Dominik a Leeds United elleni is rengeteget dolgozott

Fotó: Oli Scarf/AFP

A Liverpool a legutóbbi három meccsét megnyerte a Premier League-ben, így remek előjelekkel várhatta az újonc Leeds United elleni összecsapást, azonban a bajnokcsapat játékosaiból ezen az estén hiányzott az élesség.

Szoboszlai kereste a meccs tempóját?

A találkozón a Liverpool 69%-ban birtokolta a labdát, 19 kapura lövéssel próbálkozott, ezzel pedig 1.95-ös xG-t dolgozott ki a Leeds United ellen, azonban a Mersey-parti csapat mindössze négyszer talált kaput. A Liverpool nem tudta érvényesíteni a mezőnyfölényét, így a szezon során másodszor hullajtott pontokat az újonc Leeds United ellen, a hátránya pedig 12 pont a listavezető Arsenallal szemben.

A mérkőzés után a Liverpool Echo 6-os osztályzatot adott Szoboszlainak, a játékával kapcsolatban pedig azt írták, hogy a visszatérése után az első félidőben nem találta a mérkőzés tempóját, a folytatásban azonban feljavult és volt egy veszélyes lövése is, amivel próbára tette a Leeds United kapusát. A csereként beállt Kerkez Milos szintén 6-ost kapott, róla azt emelték ki, hogy labdabirtoklás közben kissé túlpörgött.

Kerkez Milos nem tudott hozzátenni a Liverpool támadójátékához

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A This is Anfield szintén 6-ost adott Szoboszlainak, és kiemelték, hogy nem ez volt a magyar középpályás legjobb meccse a szezonban:

Eltiltás után tért vissza, és érződött a játékán, hogy 12 napja nem lépett pályára. Labdával és labda nélkül sem találta azt a tempót, amihez a szurkolók hozzá vannak szokva az idei szezonban. Az este folyamán őt cselezték ki a legtöbbször (4), így ez a mostani mindenképpen kilógott az eddigi teljesítményei közül”

– olvasható Szoboszlai értékelésében, melyben azért kiemelik, hogy a magyar középpályás ezen a meccsen is három poszton játszott, nem mellesleg ő adta be azt a szögletet, amiből Virgil van Dijknek meg kellett volna szereznie a győztes gólt.

A kispadról beszállt Kerkeznek 6-os osztályzatot adtak, és szűkszavúan csak annyit írtak róla, hogy néhány pontatlan passzal bosszúságot okozott, amelyek labdavesztéshez vezettek.