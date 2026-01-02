Live
A bajnoki címvédő Liverpool nem úgy kezdte az új évet, ahogy szerette volna. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a Premier League 19. fordulójában az Anfielden játszott 0-0-s döntetlent a Leeds United csapatával, így az újonc a szezon során már másodszor rabolt pontot a bajnokcsapattól. A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok a csapat egyik játékosát sem magasztalták, Szoboszlairól is olyan kritikákat írtak, amelyeket eddig nem szokhattunk meg.

Az új év első Liverpool-mérkőzésén az eltiltásából visszatérő Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, Kerkez Milos viszont kispados volt, őt a 66. percben küldte pályára Arne Slot vezetőedző. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) speaks with Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike (R) during the English Premier League football match between Leeds United and Liverpool at Elland Road in Leeds, northern England on December 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik a Leeds United elleni is rengeteget dolgozott
Fotó: Oli Scarf/AFP

A Liverpool a legutóbbi három meccsét megnyerte a Premier League-ben, így remek előjelekkel várhatta az újonc Leeds United elleni összecsapást, azonban a bajnokcsapat játékosaiból ezen az estén hiányzott az élesség. 

Szoboszlai kereste a meccs tempóját?

A találkozón a Liverpool 69%-ban birtokolta a labdát, 19 kapura lövéssel próbálkozott, ezzel pedig 1.95-ös xG-t dolgozott ki a Leeds United ellen, azonban a Mersey-parti csapat mindössze négyszer talált kaput. A Liverpool nem tudta érvényesíteni a mezőnyfölényét, így a szezon során másodszor hullajtott pontokat az újonc Leeds United ellen, a hátránya pedig 12 pont a listavezető Arsenallal szemben. 

A mérkőzés után a Liverpool Echo 6-os osztályzatot adott Szoboszlainak, a játékával kapcsolatban pedig azt írták, hogy a visszatérése után az első félidőben nem találta a mérkőzés tempóját, a folytatásban azonban feljavult és volt egy veszélyes lövése is, amivel próbára tette a Leeds United kapusát. A csereként beállt Kerkez Milos szintén 6-ost kapott, róla azt emelték ki, hogy labdabirtoklás közben kissé túlpörgött. 

Liverpool's Milos Kerkez plays during the Premier League match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield in Liverpool, England, on December 27, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Kerkez Milos nem tudott hozzátenni a Liverpool támadójátékához
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A This is Anfield szintén 6-ost adott Szoboszlainak, és kiemelték, hogy nem ez volt a magyar középpályás legjobb meccse a szezonban:

Eltiltás után tért vissza, és érződött a játékán, hogy 12 napja nem lépett pályára. Labdával és labda nélkül sem találta azt a tempót, amihez a szurkolók hozzá vannak szokva az idei szezonban. Az este folyamán őt cselezték ki a legtöbbször (4), így ez a mostani mindenképpen kilógott az eddigi teljesítményei közül” 

– olvasható Szoboszlai értékelésében, melyben azért kiemelik, hogy a magyar középpályás ezen a meccsen is három poszton játszott, nem mellesleg ő adta be azt a szögletet, amiből Virgil van Dijknek meg kellett volna szereznie a győztes gólt. 

A kispadról beszállt Kerkeznek 6-os osztályzatot adtak, és szűkszavúan csak annyit írtak róla, hogy néhány pontatlan passzal bosszúságot okozott, amelyek labdavesztéshez vezettek.

Kerkeznek most csak igyekezetre tellett

A liverpool.com portálon a mérkőzés egyik „vesztese” a skót Andy Robertson lett, aki nem tudott élni a lehetőséggel, hogy a kezdőcsapatban kapott helyet Kerkez Milos helyén. Szoboszlaival (6-os) kapcsolatban azt írják, hogy 10-es poszton játszva a tőle megszokott lendületes teljesítményt nyújtotta, ám labdával nem hozta azt a minőséget, amihez a szurkolók hozzászoktak. Egy óra után volt egy erős lövése, amivel megdolgoztatta a Leeds kapusát, ez volt a meccsének a csúcspontja. 

A csereként beállt Kerkez 5-ös kapott, mondván nehezen tudott belelendülni a játékba, és előre keveset tudott hozzátenni.

Szoboszlai Dominik sem élete meccsét játszotta a Leeds United ellen
Szoboszlai Dominik sem élete meccsét játszotta a Leeds United ellen
Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell

A goal.com angol nyelvű portálja szintén 6-osra értékelte Szoboszlai teljesítményét. Azt írják a magyar középpályásról, hogy a szokásos munkabírása példamutató volt, emellett az első félidőben volt egy gyönyörű indítása Jeremie Frimpong irányába. Kiemelik viszont, hogy támadó szempontból nem igazán tudott kellő hatást gyakorolni a csapat játékára.

Kerkezzel (5-ös) kapcsolatban azt írják, hogy bő egy óra után átvette a balhátvéd posztot Andy Robertsontól, de minden igyekezete ellenére sem tudott érdemi dolgokat összehozni. 

A bajnoki címvédő Liverpool legközelebb vasárnap délután négy órakor lép pályára a Fulham otthonában. 

