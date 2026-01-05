A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool az első félidőben ugyan többet birtokolta a labdát a Fulham elleni meccsen, de az átütő erő hiányzott a bajnokcsapatól, a londoni gárda pedig teljesen megérdemelten szerzett vezetést.

Szoboszlai sem akarta elhinni, mekkora gólt lőtt a Fulham az utolsó pillanatban

A fordulás után már jobban futballozott a Mersey-parti csapat, amely Florian Wirtz találatával egyenlített, a holland Cody Gakpo góljával pedig meg is fordította a meccset, a három pontot azonban nem tudta behúzni, mert a 97. percben a szezon egyik legnagyobb góljával egyenlített a Fulham.

Szoboszlai és Kerkez sem nyújtott maradandót?

A Liverpool ezzel szezonbeli negyedik döntetlenjét játszotta, a lemaradása pedig már 14 pont a listavezető Arsenallal szemben. A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok nem igazán méltatták az együttes játékosait.

A Liverpool Echo mindkét magyar játékos teljesítményét 6-osra értékelte. Kerkezről azt írták, hogy a támadó harmadban a beadásai kissé kiszámíthatóak voltak, de az energiaszintje és a hozzáállása jó volt. Mellette kiemelték, hogy védekezésben elég stabil teljesítményt nyújtott. Szoboszlaival kapcsolatban azt említik, hogy az első félidőben támadásban hatástalan volt a jobb oldalon, védekezésben pedig túl gyakran ragadt rossz pozícióban, de a második félidőre összeszedte magát.

A mérkőzés legjobbja a Liverpool második gólját szerző Cody Gakpo lett, aki 8-as osztályzatot kapott.

Kerkez sokat dolgozott a bal szélen, de nem kapott használható labdákat

A This is Anfield portálon Kerkezt ezúttal jobbnak látták Szoboszlainál. A 22 éves balhátvéd 6-os osztályzatot kapott, a játékáról pedig a következőket írták:

A sérülésektől megtizedelt támadósor egyáltalán nem lendült játékba, és ezt Kerkez játéka is megsínyli. Az elmúlt hetekben remek összhangban futballozott Wirtzzel a bal oldalon, azonban a német válogatott játékos ezúttal az üres területekre befutva próbálta megjátszhatóvá tenni magát. Kerkez végül teljesen kiszorult a szélre, a Gakpóval való összjátéka pedig továbbra sem működik. Keményen dolgozott, és sorra mutatta be a szereléseket. Amikor csak tudott, felzárkózott a támadásokhoz, így igazán nem lehet sok mindenért elmarasztalni.”

Szoboszlai ezúttal 5-ös osztályzatot kapott. A játékról azt írták, hogy az első félidőben támadásban nem tudott maradandót alkotni, az ideje nagy részét azzal töltötte, hogy megtartsa a labdát egy olyan Liverpoolban, amely láthatóan nem tudott mit kezdeni vele. A második félidőben feljavult, ő is élénkebb lett a csapattal együtt. Vezette a letámadást, és profitált abból, hogy a vendégszurkolók a csapat mögé álltak. Sok energiát tett bele a meccsbe, de túl gyakran tűnt tanácstalannak

Egyébként szó sincs arról, hogy Szoboszlai lenne a bűnbak, ugyanis az liverpooli középpályáról senki nem kapott 5-ösnél jobb minősítést. A találkozó leggyengébb játékosa az argentin világbajnok Alexis Mac Allister lett, aki 4-est kapott.

Hogy az osztályozás mennyire szubjektív műfaj, azt a liverpool.com értékelése mutatja meg igazán. A portálon ugyanis a jobbak között kiemelik Mac Allister remek játékát.