A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Fulham otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában. A bajnoki címvédő rendkívül tompán futballozott, ezzel a döntetlennel pedig már 14 pont a hátránya a listavezető Arsenallal szemben. A találkozó után a Liverpool együttesével foglalkozó portálok nem osztogatták kegyesen a kiemelkedő osztályzatokat, a számok alapján Szoboszlai is a szezon egyik leggyengébb meccsét játszotta.

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool az első félidőben ugyan többet birtokolta a labdát a Fulham elleni meccsen, de az átütő erő hiányzott a bajnokcsapatól, a londoni gárda pedig teljesen megérdemelten szerzett vezetést. 

Szoboszlai sem akarta elhinni, mekkora gólt lőtt a Fulham az utolsó pillanatban
Fotó: Adrian Dennis/AFP

A fordulás után már jobban futballozott a Mersey-parti csapat, amely Florian Wirtz találatával egyenlített, a holland Cody Gakpo góljával pedig meg is fordította a meccset, a három pontot azonban nem tudta behúzni, mert a 97. percben a szezon egyik legnagyobb góljával egyenlített a Fulham. 

Szoboszlai és Kerkez sem nyújtott maradandót?

A Liverpool ezzel szezonbeli negyedik döntetlenjét játszotta, a lemaradása pedig már 14 pont a listavezető Arsenallal szemben. A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok nem igazán méltatták az együttes játékosait.

A Liverpool Echo mindkét magyar játékos teljesítményét 6-osra értékelte. Kerkezről azt írták, hogy a támadó harmadban a beadásai kissé kiszámíthatóak voltak, de az energiaszintje és a hozzáállása jó volt. Mellette kiemelték, hogy védekezésben elég stabil teljesítményt nyújtott. Szoboszlaival kapcsolatban azt említik, hogy az első félidőben támadásban hatástalan volt a jobb oldalon, védekezésben pedig túl gyakran ragadt rossz pozícióban, de a második félidőre összeszedte magát. 

  • A mérkőzés legjobbja a Liverpool második gólját szerző Cody Gakpo lett, aki 8-as osztályzatot kapott.
Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) plays the ball under pressure from Fulham's Belgian defender #21 Timothy Castagne (R) during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on January 4, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez sokat dolgozott a bal szélen, de nem kapott használható labdákat
Fotó: Adrian Dennis/AFP

A This is Anfield portálon Kerkezt ezúttal jobbnak látták Szoboszlainál. A 22 éves balhátvéd 6-os osztályzatot kapott, a játékáról pedig a következőket írták:

A sérülésektől megtizedelt támadósor egyáltalán nem lendült játékba, és ezt Kerkez játéka is megsínyli. Az elmúlt hetekben remek összhangban futballozott Wirtzzel a bal oldalon, azonban a német válogatott játékos ezúttal az üres területekre befutva próbálta megjátszhatóvá tenni magát. Kerkez végül teljesen kiszorult a szélre, a Gakpóval való összjátéka pedig továbbra sem működik. Keményen dolgozott, és sorra mutatta be a szereléseket. Amikor csak tudott, felzárkózott a támadásokhoz, így igazán nem lehet sok mindenért elmarasztalni.”

Szoboszlai ezúttal 5-ös osztályzatot kapott. A játékról azt írták, hogy az első félidőben támadásban nem tudott maradandót alkotni, az ideje nagy részét azzal töltötte, hogy megtartsa a labdát egy olyan Liverpoolban, amely láthatóan nem tudott mit kezdeni vele. A második félidőben feljavult, ő is élénkebb lett a csapattal együtt. Vezette a letámadást, és profitált abból, hogy a vendégszurkolók a csapat mögé álltak. Sok energiát tett bele a meccsbe, de túl gyakran tűnt tanácstalannak

  • Egyébként szó sincs arról, hogy Szoboszlai lenne a bűnbak, ugyanis az liverpooli középpályáról senki nem kapott 5-ösnél jobb minősítést. A találkozó leggyengébb játékosa az argentin világbajnok Alexis Mac Allister lett, aki 4-est kapott. 

Hogy az osztályozás mennyire szubjektív műfaj, azt a liverpool.com értékelése mutatja meg igazán. A portálon ugyanis a jobbak között kiemelik Mac Allister remek játékát. 

A Liverpool mindkét magyar játékosa 6-os osztályzatot kapott a találkozó után. Kerkezről azt írták, hogy a bal oldalon nem vett részt túl aktívan a játékban. Nem játszott rosszul, de támadásban nem tett eleget. Szoboszlaival kapcsolatban azt írták, hogy szerkezetileg a jobb oldalon kezdett, de a szélességet inkább Conor Bradley tartotta. Kiemelik, hogy volt néhány jó beadása, de többnyire elnyomták a Fulham védői. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) is pressured by Fulham's English midfielder #32 Emile Smith Rowe (R) during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on January 4, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik rendkívül aktív volt a második félidőben
Fotó: Adrian Dennis/AFP

A goal.com angol nyelvű portálja is egyaránt 6-ost adott mindkét magyarnak. Kerkezzel kapcsolatban azt írják, hogy sikerült kellőképpen kordában tartania az energiáját, így hátul és elől is tisztességes teljesítményt nyújtott. Szoboszlairól pedig úgy vélekedtek, hogy a Liverpool egyik legélénkebb játékosa volt, de a győzelemhez többet kellett volna hozzátennie a támadó harmadban. 

A bajnoki címvédő Liverpool legközelebb csütörtök este kilenc órától lép pályára az Arsenal otthonában. Szoboszlaiék pokolian nehéz meccsre számíthatnak, ugyanis az észak-londoni csapat az idei szezonban még veretlen hazai pályán, ráadásul a Liverpool legutóbb négy éve tudott bajnokit nyerni az Emirates Stadionban. 

